هل أوقفت الجزائر رحلات إعادة المهاجرين من إسبانيا؟

أعلنت الجزائر عن وقف كافة رحلات إعادة المهاجرين غير القانونيين من إسبانيا، وفقا لصحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، التي ذكرت على لسان مصدر جزائري رسمي أن هذا التطور جاء في أعقاب موقف رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز الأخير حيال قضية الصحراء الغربية، بدعم مبادرة المغرب لإنهاء النزاع.
السلطات الجزائرية، التي وصفت خيار سانشيز دعم المبادرة المغربية بـ"خيانة إسبانيا التاريخية الثانية" للشعب الصحراوي، ألغت كافة الرحلات الجوية إلى إسبانيا، وفق الصحيفة.
قرار سانشيز يحيي الجدل حول موضوع الصحراء
القرار الجزائري يأتي في خضم أزمة جيوسياسية متجددة في المنطقة المغاربية على خلفية قضية الصحراء الغربية، المستعمرة الإسبانية السابقة التي أعلنت المملكة المغربية ضمها بعد انسحاب مدريد منها. القرار المغربي لاقى اعتراضا واسعا في حينه من قبل عدد من الأحزاب المحلية والقوى الإقليمية، منها الجزائر، فنشأ صراع عسكري بين المغرب من جهة وجبهة البوليساريو من جهة أخرى امتد منذ عام 1975 حتى 1988، مع إعلان الأمم المتحدة وقفا لإطلاق النار بين الطرفين، وإجراء استفتاء يقرر ما الذي يريده الصحراويون (الاستفتاء لم يجر حتى الآن).
وللجزائر دور كبير في ذلك الصراع، كونها الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو، الأمر الذي عرض علاقاتها مع المغرب مرارا لأزمات حادة وصل بعضها إلى حدود الاستنفارات العسكرية بين البلدين.
والقرار الإسباني الأخير حول تلك القضية، يأتي في وقت تشهد فيه تلك المنطقة تحولات جذرية في التحالفات السياسية الإقليمية والدولية، معظمها يدور في فلك دعم المغرب في مبادرته تجاه الصحراء الغربية. هذا الأمر لا تستسيغه الجزائر، البلد الأكبر في المنطقة والمورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا، وطبعا هذا عنصر يضاف إلى تلك التوترات القائمة حاليا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وآثارها على خطوط إمداد الطاقة ككل إلى القارة الأوروبية.
تداعيات سياسية داخلية
من جهة أخرى، كان لقرار سانشيز أصداء سلبية في الداخل الإسباني، مع معارضة ممثلي معظم الكتل البرلمانية في مجلس النواب الإسباني لقرار رئيس الحكومة، لما يتضمنه من تغيير جذري في السياسة الخارجية للبلاد.
الأحزاب "الحليفة للحكومة"، وخلال جلسة للبرلمان الإسباني، اتهمت سانشيز بتخطي قرارات الأمم المتحدة بشأن المنطقة، وانتهاك ما يصل إلى 74 قرارا من الأمم المتحدة حول ذلك النزاع.
بدوره، دافع سانشيز عن قراره بدعم خطة المغرب الخاصة بالصحراء الغربية، معتبرا أنه يتماهى مع قرارات دول أخرى كفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. رئيس الحكومة الإسبانية اعتبر أيضا أن قراره سمح بإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع المغرب، متعهدا بعدم "التخلي عن الشعب الصحراوي".
الداعمون الرئيسيون للحكومة، من بينهم الأحزاب الاشتراكية واليسارية، اتهمت رئيس الحكومة (اليساري) بتغيير موقف الدولة دون استشارة البرلمان، ودون الأخذ بعين الاعتبار العلاقة مع الجزائر، حليف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو) والمورد الرئيسي للغاز إلى البلاد. حلفاء سانشيز اتهموه "بالتنازل أمام ابتزاز المغرب".
المغرب ينشر خريطة "تضم" سبتة ومليلية
أما من جهة المغرب، فقد نشرت السفارة المغربية في إسبانيا قبل أيام خريطة على موقعها على الإنترنت تظهر جيبي سبتة ومليلية (الإسبانيين شمال البلاد) كأراض مغربية. الخريطة أظهرت كلتا المدينتين بنفس لون باقي أراضي المملكة.
ولطالما شكلت قضية هذين الجيبين، الحدود البرية الأوروبية الوحيدة مع أفريقيا، قضية تجاذبات وتوترات بين مدريد والرباط، مع كل منعطف سلبي تشهده العلاقة بين البلدين.
فضلا عن ذلك، شكلت قضية الهجرة أيضا توترات غير مسبوقة، خاصة بعد سماح المغرب الصيف الماضي للآلاف من المهاجرين (معظمهم مغاربة) بتخطي السياج الحدودي مع مليلية، عقب استقبال إسبانيا لزعيم البوليساريو للعلاج.
شريف بيبي مهاجر نيوز 2022
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
المغرب يدعم الثورة الجزائرية
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
حرب الرمال
صفو العلاقات تكدر في العام 1963، حين اندلعت "حرب الرمال" بين البلدين الجارين بسبب مجموعة حوادث حدودية. وكان ذلك بعد عام على استقلال الجزائر لتستمر "حرب الرمال" عدة أيام تاركة شرخاً حقيقيا في العلاقات.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
المسيرة الخضراء ساهمت في توتر العلاقة
عبر "المسيرة الخضراء" في 1975 والتي شارك فيها 350 ألف مغربي، بسط المغرب سيطرته على الصحراء الغربية. وفي آذار/ مارس 1976 قطع علاقاته الدبلوماسية مع الجزائر بعد اعترافها بـ"الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية" التي أعلنتها جبهة بوليساريو.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
تحسن في العلاقات
في 26 شباط/فبراير 1983 التقى الملك الحسن الثاني مع الرئيس الشاذلي بن جديد على الحدود الجزائرية المغربية. ساهم هذا اللقاء في عودة حرية التنقل بين البلدين، كما أُعلن عن ذلك في أبريل/ نيسان من العام ذاته. ثم في أيار/مايو تمّ الاتفاق على السماح تدريجيا بتنقل الأشخاص وبحرية نقل السلع بين البلدين وفتح الخطوط الجوية وسكك الحديد.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
فرض تأشيرة واغلاق الحدود
في 16 آب/أغسطس 1994 استنكرت الرباط تصريحات الرئيس الجزائري اليمين زروال التي اعتبر فيها أن الصحراء الغربية "بلد محتل". وفي 26 آب/ أغسطس فرض المغرب التأشيرة على جارته الشرقية عقب هجوم استهدف فندقا في مراكش قُتل فيه سائحان إسبانيان على يد إسلاميين متطرفين. واتّهم المغرب قوات الأمن الجزائرية بالضلوع في الهجوم، فيما أغلقت الجزائر حدودها مع المغرب.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
تقارب وجفاء
في 25 تموز/يوليو 1999 شارك الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مراسم جنازة الملك الراحل الحسن الثاني في الرباط. لكن بداية التقارب سرعان ما نسفته مجزرة أوقعت 29 قتيلا في جنوب غرب الجزائر، اتّهم بوتفليقة على خلفيتها المغرب بتسهيل تسلل إسلاميين مسلّحين إلى بلاده.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
عودة اللقاءات
لقاءات بين الرئيس بوتفليقة والعاهل المغربي محمد السادس، أسهمت في "كسر الجليد" قليلاً. ففي تموز/يوليو 2011 أعلن ملك المغرب تأييده لإعادة فتح الحدود البرية ولتطبيع العلاقات. وهو ما ردّ عليه الراحل عبد العزيز بوتفليقة معرباً عن "عزمه إعادة تعزيز العلاقات لما فيه مصلحة البلدين".
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
دعوة لفتح صفحة جديدة
في كانون الأول/ديسمبر 2019 دعا الملك محمد السادس إلى فتح "صفحة جديدة" في رسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
ملف الصحراء الشائك يتجدد
في كانون الأول/ديسمبر 2020 نددت الجزائر بـ"مناورات أجنبية" تهدف إلى زعزعة استقرارها متّهمة بذلك إسرائيل التي كانت قد وقعت مع المغرب "معاهدة تطبيع"، ضمن اتفاق ثلاثي أفضى أيضا إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وفي 18 تموز/يوليو 2021 استدعت الجزائر سفيرها لدى المغرب "للتشاور".
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
"اعادة النظر" بالعلاقات بين البلدين
في 31 تموز/يوليو الماضي، في خطابه بمناسبة اعتلاءه على العرش، أعرب ملك المغرب عن "أسفه للتوترات بين البلدين" ودعا إلى إعادة فتح الحدود البرية. لكن الجزائر قررت في 18 آب/ أغسطس "إعادة النظر" في علاقاتها مع المغرب الذي اتّهمته بالتورّط في الحرائق الضخمة التي اجتاحت البلاد.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
قطع العلاقات
في 24 آب/ أغسطس أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب "الأعمال العدائية" للمملكة ضد الجزائر "منذ استقلالها"، إلى غاية "استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس على مسؤولين جزائريين ودعم حركة انفصالية" على حدّ قوله.
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العلاقات المغربية الجزائرية.. محطات بين التلاحم والعداء
أسف مغربي لقطع العلاقات
وفي ردّ فعل رسمي، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن أسفها "للقرار الأحادي" الذي اتخذته الجزائر، معتبرة إياه قراراً "غير مبرر"، لكنه "متوقعا بالنظر إلى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الأخيرة"، كما جاء في بيان الوزراة المغربية. (اعداد: علاء جمعة)