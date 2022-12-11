هل ألمانيا جذابة بما يكفي للأيدي العاملة الماهرة؟

تبلغ جيسيكا جيمس 31 عامًا، وتحمل شهادة في إدارة الأعمال ، ولديها تسع سنوات من الخبرة العملية في العديد من البنوك. يبدو أنها من النوع المحترف الذي يمكن أن تحتاج إليه ألمانيا، في ضوء سوق العمل المحدود في هذا المجال.تعيش جيسيكا حاليًا في إسلام أباد ، عاصمة باكستان ، لكنها ترغب في المغادرة. وقالت لـ DW عبر الهاتف: "أنا مسيحية وباكستان دولة مسلمة. وهذا هو السبب الرئيسي في رغبتي في القدوم إلى أوروبا".

هل يمكن أن تنتقل إلى فرانكفورت، أحد أهم المراكز المالية في العالم؟ قالت جيمس: " لا.. ألمانيا غير واردة في تفكيري. للعثور على وظيفة في ألمانيا فأنا أحتاج إلى تعلم اللغة الألمانية، وهو أمر صعب"، وأضافت: "إلى جانب ذلك ، ألمانيا أيضاً صارمة إلى حد ما فيما يتعلق بإصدار التأشيرات. وقد سمعت أن الألمان يتعاملون بقسوة شديدة مع أصحاب البشرة السمراء، والمهاجرين بشكل عام." لهذا السبب تفضل المصرفية الشابة الهجرة إلى هولندا.

إمكانات كبيرة للأشخاص ذوي المهارات

أناس غير ودودين، لغة صعبة ، مشقة في الحصول على تأشيرة؟ يبدو الأمر كما لو أن العمال المهرة لا يكادون يرغبون في الانتقال إلى ألمانيا. على العكس من ذلك، يرى توماس ليبيغ أن ألمانيا جذابة. يقول خبير الهجرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): "هناك إمكانات كبيرة للعمال المؤهلين تأهيلاً عالياً من الخارج والمهتمين بالعمل في ألمانيا". في الدراسات والاستطلاعات السابقة للمهنيين الدوليين ، سجلت ألمانيا في الغالب نتائج جيدة جداً، على الرغم من أنها غالباً ما تأتي في مرتبة متأخرة عن البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية مثل أستراليا أو كندا أو الولايات المتحدة.

تفضل جيسيكا جيمس الانتقال إلى هولندا بدلاً من ألمانيا

أجرى ليبيج وزملاؤه استطلاعاً مؤخراً حول 30 ألف شخص زاروا موقع الحكومة الألمانية للعمال المهرة من الخارج. هذا يشمل الأشخاص المهتمين حالياً بوظيفة في ألمانيا ويبحثون عن الإمكانيات. أكبر عقبة أمام هؤلاء هي أنهم لا يعرفون كيف يمكنهم الحصول على وظيفة في ألمانيا لأنهم لا يستطيعون قراءة إعلانات الوظائف بالألمانية. يمكن لمعظم هؤلاء الأشخاص التفكير في القدوم إلى ألمانيا بسبب وجود فرص عمل وتوظيف جيدة. من بين الذين شملهم الاستطلاع، قال اثنان من كل ثلاثة إن جودة المعيشة العالية هي سبب اهتمامهم بالقدوم إلى ألمانيا.

يقول أدريان أوكو لـ DW: "أبحث عن عمل هنا لأنني أرغب في العيش في ألمانيا".. "أنا أحب ألمانيا. ألمانيا هي حلمي". جاء أوكو من مدينة كافاجي في ألبانيا، على بعد حوالي 20 كيلومترًا (12 ميلًا) غرب العاصمة تيرانا. بعد الانتهاء من تدريبه، عمل هناك كميكانيكي بأحد المصانع وقام بتركيب نظام التدفئة والهندسة الصحية وتكييف الهواء.واليوم، يجلس الشاب البالغ من العمر 24 عامًا في "مركز الترحيب في هيسن" في فرانكفورت. كنقطة اتصال مركزية في ولاية هيسن الألمانية، يقدم المركز المشورة للمهنيين الأجانب باللغات الألمانية والإنجليزية والإسبانية والسواحيلية. مع أضواء النيون المثبتة في السقف والسجاد الرمادي والجدران المطلية باللون الأصفر الكناري، يبدو مركز الترحيب جذابًا بشكل ما.

لكن ألبرتو كورونادو يعرف كيف يسحر هذا الانطباع. يسارع كورونادو - وهو أحد منسقي المشروع الثلاثة - بالانتقال من مكتب إلى مكتب بابتسامة. إنه يريد أن يفعل كل ما في وسعه لتمكين العمال المهرة الأجانب من دخول سوق العمل. قال: "كل شيء يبدو دائماً جديداً عند القدوم إلى بلد جديد".. "حتى أذكى الناس يرتبكون في البداية.. نحن هنا لنسهل الأمور عليهم."

يقول أدريان أوكو أن "اللغة الألمانية جميلة" .. جاء أوكو من ألبانيا ويريد العيش والعمل في ألمانيا

اللغة الألمانية: صعبة لكنها جميلة

يفحص كورونادو السيرة الذاتية للشاب أوكو. يقول له كورونادو: "يجب أن تكتب هنا أنك عملت كهربائيًا لهذه الشركة". يمكنه التفكير على الفور في شركتين في المنطقة قد تكون مهتمة بـتوظيف أوكو. مهاراته مطلوبة بشدة. يقوم الألمان بتحديث أنظمة التدفئة الخاصة بهم ويريد الكثيرون تركيب مضخات حرارية لتحل محل التدفئة بالغاز؛ لذلك هناك حاجة إلى عمال مؤهلين لتثبيتها. يقول كورونادو ، ناظرًا إلى أوكو: "قد نحتاج إلى عمل بعض التعديلات على سيرتك الذاتية لاحقاً، لكنها تبدو جيدة."

أكبر عقبة لدى أوكو هي اللغة الألمانية. يأخذ وقته للتفكير في معاني الكلمات ويفكر مليًا فيما يريد قوله. في النهاية، قال إن اللغة الألمانية صعبة للغاية "لكنها أيضاً جميلة جداً". في دراسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قال أربعة من كل عشرة مشاركين إن اللغة كانت عقبة أمام الحصول على وظيفة في ألمانيا. لا يزال معظم الناس يتحدثون الألمانية في ورش العمل والمختبرات وقاعات المؤتمرات في البلاد. إنه شيء يعتبره معظم الألمان أمرًا مفروغًا منه - لكن هل يضعف ألمانيا في المنافسة الدولية على العمال؟ لدى كريس بياك إجابة واضحة على هذا السؤال: "نعم". يقوم بياك أيضاً بتقديم النصائح للمتقدمين الذين يبحثون عن وظيفة في ألمانيا وهو ما يفعله كورونادو في ولاية هيسن. يعمل بياك تاجراً في مدينة دوسلدورف بولاية شمال الراين وستفاليا.

وقال لـ DW إن رسالته الإخبارية البريدية newsletter والتي يستقبلها المهنيين والعمال المهرة تضم 25000 مشتركاً من خارج ألمانيا. وقال "العائق الرئيسي أمام قدومهم إلى ألمانيا ليس قواعد الهجرة أو الاعتراف بمؤهلاتهم".."لكنها حقيقة أنه في جميع أنحاء ألمانيا يتم الإعلان عن 4٪ فقط من الوظائف باللغة الإنجليزية والباقي يتم الإعلان عنه باللغة الألمانية."

ألبرتو كورونادو يساعد أدريان أوكو في تحسين طلبه للعثور على وظيفة في فرانكفورت

"نحتاج إلى بذل الجهد"

معظم الوظائف المطلوبة في ألمانيا اليوم يمكن أن يقوم بها أي شخص يتحدث الإنجليزية بشكل جيد، كما يقول بياك، مستشهداً بمطوري البرمجيات كمثال. "هذا أمر طبيعي في آلاف الشركات حول العالم." يعتقد بياك أن ألمانيا بحاجة إلى ثقافة جديدة تجاه المهاجرين: "إذا أردنا أن يأتي الأفضل إلينا، فنحن بحاجة أيضاً إلى بذل جهد من أجلهم. وإلا فلن يأتي إلا أولئك الذين ليس لديهم خيار آخر."

من ناحية أخرى، فإن "تعديل" قوانين الهجرة يعد مسألة أقل أهمية، بحسب بياك. ويهدف التعديل إلى السماح للمرشحين بالعمل في ألمانيا دون مؤهلات معترف بها داخل البلاد على أن تتم عملية معادلة الشهادات والخبرات لاحقًا.

بيتر هيله/ عماد حسن

المصدر: مهاجر نيوز