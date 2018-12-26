هل أفشى ترامب أسرار قوات النخبة الأمريكية في العراق؟

في أحد المشاهد، يمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يده لجنود يبدو أنهم من القوات الخاصة. وبناءً على ما كشف عنه بروتوكول الزيارة غير المعلنة إلى العراق، فإنّ رجلاً يدعى "كيو لي" أخبر الرئيس الأمريكي في قاعة الطعام في قاعدة الأسد الجوية (بمحافظة الأنبار غرب العراق) بأنه القس العسكري لفريق رقم 5 ضمن وحدة "نيفي سيلز"، وهي قوة النخبة الخاصة لسلاح البحرية الأمريكية. عند ذلك قال الرئيس ترامب: "إذا كانت القضية هكذا، دعنا نلتقط صورة معاً". وفي العادة، فإنّ مواقع انتشار القوات الخاصة للجيش الأمريكي تبقى سرية، وحين يظهر أفراد هذه القوة في صور وأفلام في مناطق العمليات، فإن ملامحهم تُخفى حرصاً على الكتمان والسرية.

وبصفته رئيساً للولايات المتحدة، يتاح لترامب كشف بعض المعلومات السرية للعلن، ولكنه في هذا الفيديو ربما قد خالف القواعد الرسمية، بحسب مراقبين انتقدوا الفيديو الذي نشره الرئيس على حسابه في "تويتر" باعتباره يضرُّ بأمن وسرية عمليات الجيش.

وفي هذا الخصوص، نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مالكوم نانس، وهو عنصر سابق في استخبارات الجيش الأمريكي، قوله: "إذا كشفت هويات أفراد القوات الخاصة، فهناك خطر أن يتم أسرهم من قبل حكومة معادية (لأمريكا)، أو قيام مجموعة إرهابية بأسرهم". قيادة العلميات الخاصة في الجيش الأمريكي (SOCOM) لم تعلق حتى الآن على ما جرى.

يشار إلى أنّ الرئيس الأمريكي ترامب كان قد وصل قاعدة الأسد مساء الخميس (27 كانون الثاني/ ديسمبر 2018) في زيارة مفاجئة للقوات الأمريكية في محافظة الأنبار غرب العراق، حيث التقى بالجنود العاملين في القاعدة وتكلم معهم مدافعاً عن قراره بسحب كامل القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا المجاورة للعراق، والتي تخوض حرباً أهلية منذ سنوات.

م.م/ ي.أ (أ ف ب)