هل أصبح رهان الجمهوريين على ترامب خاسرا؟

انطلاق الانتخابات النصفية الأمريكية.. هل يعاقب الناخبون بايدن؟

في انتخابات مهمة سيكون لها تأثير على السياسة الأمريكية مستقبلا، يدلي الناخبون الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات النصفية. ويتوقع مراقبون أن تسجل هذه الانتخابات منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مجلس الشيوخ.