 هل أصبح رهان الجمهوريين على ترامب خاسرا؟ | مسائية DW | DW | 15.11.2022

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مسائية DW

هل أصبح رهان الجمهوريين على ترامب خاسرا؟

ترامب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة رافضًا دعوات من جمهوريين بالتراجع بعد نتائج الانتخابات النصفية المخيبة للحزب الجمهوري فهل أصبح الرهان على ترامب رهانا خاسرا؟

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President Joe Biden speaks during a campaign event where he joined New York Gov. Kathy Hochul at Sarah Lawrence College in Yonkers, N.Y., Sunday, Nov. 6, 2022. (AP Photo/Craig Ruttle)

بايدن وترامب يحشدان الدعم عشية الانتخابات النصفية الحاسمة 07.11.2022

2013***Prominent Egyptian activist Alaa Abd el-Fattah stands in a cage during a verdict hearing for 21 people over an unauthorized street protest in 2013, in a courtroom in Cairo, Egypt, Monday, Feb. 23, 2015. The court sentenced Abd el-Fattah, an icon of the country's 2011 revolt to five years in prison Monday, showing authorities' determination to continue to stifle dissent despite promises by its president to release wrongly jailed youths. Another defendant, Ahmed Abdel Rahman, was also given five years. Nineteen others were sentenced to three years. (AP Photo)

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فيما يقترب الجمهوريون من تحقيق الأغلبية في مجلس النواب، لم تحسم بعد نتائج مجلس الشيوخ. الرئيس الأمريكي بايدن وصف الانتخابات النصفية باليوم الجيد للديمقراطية، أما سلفه دونالد ترامب فرأى في نتائج الانتخابات "نجاحا شخصيا".

TOPSHOT - Former US President Donald Trump wipes the rain from his head as he speaks during a Save America rally in support of US Senator Marco Rubio (R-FL) ahead of the midterm elections at Miami-Dade County Fair and Exposition in Miami, Florida, on November 6, 2022. (Photo by Eva Marie UZCATEGUI / AFP) (Photo by EVA MARIE UZCATEGUI/AFP via Getty Images)

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07.11.2022****A voter marks his ballot during early voting at the Lansing City Clerk's Office ahead of the midterm election in Lansing, Michigan, U.S., November 7, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein TPX IMAGES OF THE DAY

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SIOUX CITY, IA - NOVEMBER 03: (EDITOR'S NOTE: Alternate crop) Former U.S. President Donald Trump arrives during a campaign event at Sioux Gateway Airport on November 3, 2022 in Sioux City, Iowa. Trump held the rally to support for Iowa GOP candidates ahead of the state's midterm election on November 8th. Stephen Maturen/Getty Images/AFP

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يبدو أنّ دونالد ترامب يخطّط للترشّح للانتخابات الرئاسية في 2024، حسبما ألمح، قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديموقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة.