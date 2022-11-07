هل أصبح رهان الجمهوريين على ترامب خاسرا؟

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ترامب يستعد لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة رافضًا دعوات من جمهوريين بالتراجع بعد نتائج الانتخابات النصفية المخيبة للحزب الجمهوري فهل أصبح الرهان على ترامب رهانا خاسرا؟
فيما يقترب الجمهوريون من تحقيق الأغلبية في مجلس النواب، لم تحسم بعد نتائج مجلس الشيوخ. الرئيس الأمريكي بايدن وصف الانتخابات النصفية باليوم الجيد للديمقراطية، أما سلفه دونالد ترامب فرأى في نتائج الانتخابات "نجاحا شخصيا".
قال مستشار للرئيس الأمريكي السابق ترامب إن قطب العقارات "سيُعلن الثلاثاء أنّه مرشّح للانتخابات الرئاسيّة". من ناحية أخرى، رفع ترامب دعوى قضائية سعياً منه لتجنب إدانته في واقعة تحريض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.
في انتخابات مهمة سيكون لها تأثير على السياسة الأمريكية مستقبلا، يدلي الناخبون الأمريكيون بأصواتهم في الانتخابات النصفية. ويتوقع مراقبون أن تسجل هذه الانتخابات منافسة حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين على مجلس الشيوخ.
يبدو أنّ دونالد ترامب يخطّط للترشّح للانتخابات الرئاسية في 2024، حسبما ألمح، قبل أربعة أيام على انتخابات التجديد النصفي، مراهناً على هزيمة كبيرة للديموقراطيين الذين ألقوا بكلّ قوّتهم في المعركة لإنقاذ المقاعد المهدّدة.
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