 هل أصبحت الزراعة في اسبانيا في خطر؟ | DW الأخبار | DW | 10.08.2022

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هل أصبحت الزراعة في اسبانيا في خطر؟

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