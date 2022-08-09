هل أصبحت الزراعة في اسبانيا في خطر؟

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مخاطر تهدد زراعة المانجو والأفوكادو في اسبانيا بسبب سوء الإدارة والجفاف. ونقص المياه يهدد مستقبل الكثير من المزارعين هناك.
فاقم الجفاف وجائحة كورونا وحرب أوكرانيا أزمة الجوع والغذاء في أفريقيا، لكن رغم ذلك تستطيع التغلب على أزمتها؛ حيث هناك الأراضي الخصبة والمياه اللازمة التي يمكن أن تغطي حاجتها. لكن قبل ذلك لابد من تجاوز بعض العقبات.
اتخذ الجفاف في أوروبا أبعادا شديدة خلال السنوات الأربع الماضية. وتنعكس عواقبه بشكل خاص على الغابات والزراعة. فما الذي ينبغي القيام به لتخفيف تداعيات الجفاف؟
يعاني العراق من جفاف يشتد مع مرور الأيام، ما دفع بالحكومات العراقية للتفكير في إنشاء عدة سدود، أهمها سد مكحول المقرر إنشاؤه في محافظة صلاح الدين. إلا أن السد ورغم إيجابياته الكثيرة قد يتسبب في كوارث بيئية وإنسانية.
بسبب تغير المناخ، أضحت موجات الحر الشديد جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في أوروبا. فكيف تتعامل المؤسسات وأنظمة الرعاية الصحية في المناطق المتضررة مع موجات الحر الشديدة ومخاطرها على الناس؟
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