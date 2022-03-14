هل أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع؟

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العقوبات ضد روسيا وآثارها على أسعار الطاقة: هل ما زال الغرب قادرا على تحمل تكاليف التدفئة في الشتاء المقبل أم سيعاني؟ وهل الفحم والطاقة النووية سيلعبان دورا مرة أخرى؟
نددت أوكرانيا بدخول قوات روسية محطة زابوريجيا النووية، وقال رئيس أوكرانيا "إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء". هذه بعض الحقائق عن محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) أكبر محطة للطاقة النووية في القارة الأوروبية.
متى سيتوقف اعتماد ألمانيا على النفط والفحم من روسيا؟ وزير الاقتصاد الألماني هابيك يحدد موعدا لذلك خلال العام الجاري. ولكن المشكلة الكبرى تتمثل في الغاز، حيث تبدو الأمور أكثر تعقيدا.
صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا دفعت بألمانيا إلى تغيير ثوابت سياستها الخارجية والأمنية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في واحدة من تداعيات الحسابات الخاسرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تعليق خبراء ألمان.
طالب المستشار الألماني شولتس والرئيس الفرنسي ماكرون الرئيس الروسي بوتين بالوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا والانخراط في حل دبلوماسي للصراع. وكان شولتس وماكرون قد تحدثا قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي.
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