 هل أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع؟ | صنع في ألمانيا | DW | 16.03.2022

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صنع في ألمانيا

هل أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع؟

العقوبات ضد روسيا وآثارها على أسعار الطاقة: هل ما زال الغرب قادرا على تحمل تكاليف التدفئة في الشتاء المقبل أم سيعاني؟ وهل الفحم والطاقة النووية سيلعبان دورا مرة أخرى؟

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