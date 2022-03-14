هل أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع؟

حقائق عن "زابوريزهيا".. أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

نددت أوكرانيا بدخول قوات روسية محطة زابوريجيا النووية، وقال رئيس أوكرانيا "إذا حدث انفجار، فستكون نهاية كلّ شيء". هذه بعض الحقائق عن محطة زابوريزهيا (زابوريجيا) أكبر محطة للطاقة النووية في القارة الأوروبية.