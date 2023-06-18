 هل أحدث بلينكن اختراقاً في أول أيام زيارته إلى الصين؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.06.2023

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هل أحدث بلينكن اختراقاً في أول أيام زيارته إلى الصين؟

رغم المصافحة بين وزير خارجيتها ونظيره الأمريكي أمام الكاميرات، لكن خلف الأبواب المغلقة تؤكد بكين لواشنطن أن علاقاتهما "في أدنى مستوياتها منذ إقامتها" عام 1979. الطرفان تحدثا عن محادثات "صريحة" و"بناءة".

وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ونظيره الامريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الصيني تشين غانغ ونظيره الامريكي أنتوني بلينكن

اتفقت الولايات المتحدة والصين الأحد (18 حزيران/يونيو 2023) على تكثيف الحوار لمحاولة الارتقاء بالعلاقات من أدنى مستوياتها التاريخية، فيما أجرى وزير الخارجية أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى بكين ما وصفها الجانبان بمحادثات "صريحة" و"بناءة" بشأن التوترات المتزايدة بين أكبر اقتصادين في العالم.

مختارات

قالت واشنطن ومجموعة دول غربية ومايكروسوفت، إنها رصدت "أنشطة من جهة سيبرانية برعاية الصين" تؤثر على شبكات قطاعات البنى التحتية الحيوية. وبكين ترد بأن التقرير "غير مهني" وتتهم واشنطن وحلفاءها بشن "حملة تضليل جماعية".

تعتزم الصين مد كابل إنترنت بحري يربط آسيا والشرق الأوسط وأوروبا لمنافسة مشروع مماثل تدعمه الولايات المتحدة. وسيصبح أحد أكثر شبكات الكابلات البحرية تقدماً في العالم، بحسب تقرير لرويترز نقلا عن "أربعة مصادر مطلعة".

يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها من أجل اكتساب ودِّ الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.

كيف يجب التعامل مع صين أقوى من أي وقت مضى؟ وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك تطالب بـ "الحزم" في اجتماع مجموعة السبع، بينما لم تتفق حكومتها على استراتيجية موحدة تجاه بكين وتتباين المواقف في ألمانيا حول هذا الملف.

تحدّث بلينكن، وهو أرفع مسؤول أمريكي يزور بكين منذ نحو خمس سنوات، مع نظيره الصيني مدة سبع ساعات ونصف الساعة شملت مأدبة عشاء.

وأعلن الجانبان أن وزير الخارجية تشين غانغ وافق على القيام بزيارة إلى واشنطن في وقت لاحق وأنه سيعمل مع أنتوني بلينكن على زيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين في حين ما زالت عند حدها الأدنى منذ ظهور جائحة كوفيد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن بلينكن شدّد على "أهمية الدبلوماسية والحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة بشأن كل القضايا للحد من مخاطر سوء الفهم وسوء التقدير"، واصفاً المحادثات بأنها كانت "صريحة وجوهرية وبنّاءة".

سيعقد بلينكن الاثنين مزيداً من الاجتماعات ويلقي كلمة أمام الصحافيين قبل المغادرة، علماً أنه لم يدل هو وشين بأي تعليقات في اليوم الأول للزيارة واكتفيا في ظهورهما أمام الصحافة بالتقاط صور وهما يتصافحان أمام علمي البلدين في دار الضيافة الحكومية.

لكن خلف الأبواب المغلقة، قال تشين لنظيره الأمريكي إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين "في أدنى مستوياتها منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية" عام 1979، وفق ما أورد تلفزيون "سي سي تي في" الصيني الرسمي.

وأضاف تشين خلال المحادثات التي جرت في حدائق دياويوتاى القديمة "إن ذلك لا يتماشى مع المصالح الأساسية للشعبين، ولا يلبي التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي"، وفق المصدر نفسه.

إلا أنه أصدر تحذيراً بشأن تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها ستسترده وبالقوة إن لزم الأمر. في هذا الصدد، قال تشين إن "قضية تايوان هي في قلب المصالح الجوهرية للصين، وهي أهم قضية في العلاقات الصينية-الأمريكية والتهديد الأبرز" لها، بحسب التلفزيون الرسمي.

من جهته، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طلب عدم كشف هويته، إن النقاشات تجاوزت نقاط الحوار المعتادة، بما في ذلك ما يخص قضية تايوان. وأضاف "لقد كانت محادثة بكل ما تعنيه الكلمة".

منطاد التجسس الصيني

كان من المقرر أن تجري الزيارة في شباط/فبراير لكن بلينكن ألغاها فجأة بعدما احتجت الولايات المتحدة على ما قالت إنه منطاد تجسس صيني حلّق فوق أراضيها وقامت بإسقاطه.

وقلل الرئيس الأمريكي جو بايدن من أهمية قضية المنطاد بينما كان بلينكن متوجها إلى الصين قائلاً "لا أعتقد بأن القيادة كانت على علم بمكانه أو ما كان بداخله أو ما يحصل". وأفاد للصحافيين السبت "أعتقد أن الأمر كان محرجاً أكثر من كونه متعمّداً".

وأعرب بايدن عن أمله في لقاء الرئيس شي جينبينغ مجدداً بعد اجتماعهما المطوّل والودي إلى حد لافت الذي عقداه في تشرين الثاني/نوفمبر على هامش قمة لمجموعة العشرين استضافتها بالي والذي اتفقا خلاله على زيارة بلينكن.

منطاد الصين يثير أزمة دبلوماسية

ومن جانبها، أفادت الوزيرة الصينية المساعدة في الشؤون الخارجية هوا تشانينغ في تغريدة الأحد أنها تأمل أن يساعد اللقاء "في إعادة العلاقات الصينية الأمريكية إلى الاتجاه الذي اتفق عليه الرئيسان في بالي".

يرجّح أن يحضر الرئيسان قمة مجموعة العشرين المقبلة المقررة في أيلول/سبتمبر في نيودلهي، بينما تم توجيه دعوة إلى شي للتوجّه إلى سان فرانسيسكو في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تستضيف الولايات المتحدة منتدى التعاون الاقتصادي بين آسيا والهادئ.

اضطهاد الصين للأويغور المسلمين يجعلها عرضة لانتقادات حقوقية

اضطهاد الصين للأويغور المسلمين يجعلها عرضة لانتقادات حقوقية

ملفات شائكة

وشعرت بكين بالانزعاج خصوصاً من القيود التي فرضتها إدارة بايدن على تصدير أشباه الموصلات المتطورة إلى الصين في ظل تخوّف الولايات المتحدة من استخدامها عسكرياً وسعيها لمنع الدولة الشيوعية من الهيمنة في مجال التكنولوجيا المتقدمة.

وفي ملف يمثّل أهمية متزايدة بالنسبة للولايات المتحدة على الصعيد الداخلي، قال مساعد لبلينكن إنه من المتوقع أن يضغط على الصين لفرض قيود على السلائف الكيميائية التي تُرسل إلى أميركا اللاتينية من أجل إنتاج الفينتانيل، وهو مسكن قوي مسؤول عن مشكلة الإدمان التي تودي بعشرات آلاف الأمريكيين سنوياً.

كما نددت واشنطن بملف الصين في مجال حقوق الإنسان، علماً بأن زيارة بلينكن هي الأولى لمسؤول في الحكومة منذ اتهمت الولايات المتحدة رسميا بكين بإبادة أقلية الأويغور وأغلب أفرادها مسلمون.

 

وفي إطار اهتمام إدارة بايدن بالمحافظة على العلاقات الوثيقة مع الحلفاء، تحدّث بلينكن هاتفياً مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي خلال رحلته عبر الهادئ التي استغرقت 20 ساعة.

وتوجّه مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان إلى طوكيو لإجراء محادثات منفصلة تشمل اليابان وكوريا الجنوبية والفيليبين.

توصلت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى اتفاقيات لنشر قوات في جنوب اليابان وشمال الفيليبين وهما قريبتان بشكل استراتيجي من تايوان.

يعد بلينكن أبرز دبلوماسي أمريكي يزور بكين بعد سلفه مايك بومبيو الذي زارها في 2018 قبل أن يدافع لاحقاً عن مواجهة لا محدودة مع الصين في السنوات الأخيرة من ولاية دونالد ترامب.

وذهبت إدارة بايدن أبعد من ترامب في بعض المجالات، خصوصاً في ما يتعلّق بأشباه الموصلات، لكنها بقيت منفتحة على التعاون في مجالات محدودة مثل المناخ.

يشير خبراء إلى أن الصين قادرة على التنبؤ بسهولة أكبر بخطوات بايدن مقارنة بما كانت عليه الحال مع ترامب الذي ترشّح للرئاسة مجدداً العام المقبل.

خ.س/أ.ح (أ ف ب)

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    الكاتب: هاؤو غي/ أ.ز