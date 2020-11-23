 هكذا يهاجم فيروس كورونا الخلايا البشرية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 26.11.2020

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صحة

هكذا يهاجم فيروس كورونا الخلايا البشرية!

رويدا رويدا تتكشف أسرار فيروس كورونا، إذ وصل باحثون ألمان إلى معلومات تخصّ طريقة هجوم الفيروس على الخلية، وكيف ينجح في بناء "مصنع للفيروسات" داخل الجسم بشكل قد يهدّد بالوفاة.

فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد - صورة مكروسكوبية

يهاجم فيروس كورونا المستجّد مجموعة من الأعضاء داخل الجسم البشري، ومن ذلك الرئتين والقلب والدماغ، ويمكنه أيضا مهاجمة الخصيتين عنذ الذكور. غير أن طريقة الهجوم تختلف داخل الخلية وفق ما بيّنه فريق بحثي من جامعة هاديلبرغ الألمانية ونقله موقع "فوتور زون" الألماني.

واكتشف الباحثون أن الفيروس التاجي عندما يدخل إلى الخلية، يعيد تشكيلها بشكل كامل من خلال خلق أوعية مستنسخة لمزيد من الانتشار داخل جسم الإنسان وخلف مصانع فيروسات داخله. ولكن لكي يصل إلى هذه المرحلة يقوم الفيروس باختطاف نوع من أغشية الخلية لأجل إنتاج فقاعات مغلفة تستمر في النمو، وتبيّن للباحثين أنها هي المسؤولة عن انتشار الفيروس.

الدراسة التي استخدمت تقنية ثلاثية الأبعاد، كشفت على أن الفيروس يستخدم هذه التغييرات داخل الخلية حتى ينجح في قتلها، وأخطر الخلايا التي يمكن أن تصاب هي الخلايا الدماغية، فحتى مع إعلان التعافي من الفيروس، يتخوّف العلماء من أن تستمر التداعيات الصحية على المصاب لمدة أطول، خاصة إذا تمّت مهاجمة خلايا مناطق في غاية الحساسية. 

ويبين هذا الفيديو ماهية فيروس كورونا وأسباب مهاجمته للخلايا:

مشاهدة الفيديو 01:25

فيروس كورونا - طبيعته وعملية مهاجمته للخلايا الحية

ومن أخطار فيروس كورونا، أنه قد يؤدي إلى الوفاة في حال كان رد فعل الجهاز المناعي مبالغا فيه وفق ما أكدته دراسة ألمانية، وفي هذه الحالة يساهم الجهاز المناعي، ولو بشكل غير مباشر، في مساعدة الفيروس على الانتشار أكثر.

وفي وقت سابق، صرح الاختصاصي بالفيروسات ماثيو فريمان لموقع "هويته" الألماني أنه عندما يكون رد الفعل المناعي زائدا، فالأنسجة قد تتضرّر لدرجة تلفها، ما يجعل الاستجابة المناعية تخرج عن السيطرة.

إ.ع/و.ب

  • Kiwis ind Süditalien (picture-alliance/Zoonar/S. Schnepf)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الكيوي

    معظم الثديات تنتج فيتامين سي في أجسامها ما عدا البشر. والطعام هو أحد الطرق التي يحصل بها جسم الإنسان على كمية من هذا النوع من العناصر الغذائية الدقيقة القابلة للذوبان في الماء. ويوجد فيتامين سي بكثرة في فاكهة الكيوي والبرتقال الكريفون أو ما يسمى بالليمون الهندي وأيضا في بعض الخضروات مثل البروكلي والفلفل.

  • Wilder Brokkoli (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    كل جسم يحتاجه

    أهمية تزويد الجسم بالكمية الكافية من فيتامين سي لا تقتصر على كبار السن والمرضى والنباتيين، وإنما أهميته وأهمية وظائفه البيوكيميائية هي نفسها في أي جسم كان. فيتامين سي هوأحد المغذيات الدقيقة التي لا تمد الجسم بالطاقة فقط، ووإنما ضرورية لوظائفه الأساسية ومنها عمل الخلايا وكذلك الجهاز المناعي.

  • Frisch gepresster Orangensaft im Glas (picture-alliance/dpa/W. Rothermel)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مضاد للأكسدة

    يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة على التقليل من الأضرار التي تسببها جذور الأوكسجين الحرة للجزيئات الأساسية في الجسم، والتي تنتج خلال عمليات تحويل الطعام إلى طاقة والتي تعرف بالتمثيل الغذائي. وتؤدي الملوثات مثل التبغ إلى الإجهاد التأكسدي الذي يحدث بسبب اختلال في قدرة الجسم على التخلص من الجذور الحرة وزيادة تكوينها. مما يزيد من حاجة الجسم إلى فيتامين سي.

  • Erdbeeren (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    النشاط الإنزيمي

    يستخدم جسم الإنسان فيتامين سي الموجود في الفراولة مثلا في حمايته من الجذور الحرة وهو عامل مساعد مهم أيضاً في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإنزيمية، مثل تخليق بروتين الكولاجين الذي هو جزء من الأوتار والعظام والغضاريف والجلد. لذلك يمكن أن يشير ضعف التئام الجروح إلى نقص في فيتامين سي.

  • Grapefruit Scheiben (picture-alliance/Panther Media/R. Tsubin)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    مكافحة العدوى

    يحتاج الجسم إلى فيتامين سي لمكافحة العدوى. وكمضاد للأكسدة فإن فيتامين سي ليس مسؤولا فقط عن حماية الخلايا، ولكن أيضاً عن الهجمات في حالة الإصابة. كما يحفز هجرة الخلايا المناعية المعروفة بالعدلات إلى موقع الإصابة ويحفز كذلك البلعمة وهي عملية التخلص من النفايات الخلوية وقتل مسببات الأمراض.

  • Rote Paprika (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الوقاية من أمراض خطيرة

    النقص الحاد لفيتامين سي يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الأسقربوط، الذي يعرف بالبثع أوعوز الفيتامين سي أيضا. ومن أعراض هذا المرض الخطير ضعف إلتئام الجروح والكدمات وتساقط الشعر والأسنان وآلام المفاصل. وإن عشرة مليغرامات من فيتامين سي يوميا كافية للحماية منه. حصول الجسم على جرعة كافية من فيتامين سي يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية.

  • Rosenkohl (picture-alliance/dpa/R. Guenther)

    فيتامين سي.. حصن منيع ضد الأمراض والفيروسات الفتاكة!

    الجرعة المناسبة

    وفقا لدائرة حماية المستهلك فإن جرعة فيتامين سي اليومية الموصى بها للرجال هي 110 مليغرامات وللنساء 95 مليغراما. لكن باحثين من جامعة ولاية أوريغون الأمريكية يوصون بـ 400 مليغرام لجميع البالغين. وإن تناول جرعة زائدة من الفيتامين غير ضارة إذ يتخلص الجسم منها مع البول. إن فوائد فيتامين سي هي نفسها سواء أكان على شكل مكمل غذائي أو عبر الغذاء العادي أي الخضار والفاكهة. إعداد:يوليا فيرجين/ إيمان ملوك


مختارات

المناعة ضد فيروس كورونا قد تستمر لأشهر

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دراسة تحدد 7 أشكال مختلفة لأعراض فيروس كورونا المستجد

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