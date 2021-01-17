 هكذا يمكن تقديم ″مجرمي البيئة″ للعدالة في الشرق الأوسط! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.01.2021

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سياسة واقتصاد

هكذا يمكن تقديم "مجرمي البيئة" للعدالة في الشرق الأوسط!

يستخدم الباحثون تقنيات البيانات مفتوحة المصدر التي تساعد في تتبع جرائم الحرب في سوريا، لتوثيق الجرائم البيئية في أماكن مثل اليمن والعراق. فهل يمكن أن يساعد فيسبوك وغوغل إيرث في هذا الأمر وتقديم "مجرمي البيئة" للمحاكم؟

رجال الإطفاء في الموصل يحاولون السيطرة على النيران

أضرم "تنظيم الدولة" الإرهابي النار في آبار النفط بالقرب من الموصل في العراق أثناء فراره من المنطقة عام 2017

غالبًا ما يكون من السهل رؤية آثار الصراع والفساد على البيئة في الشرق الأوسط، ولكن من الصعب معالجة هذا الأمر.

مختارات

كشفت دراسة علمية جديدة أن تلوث الهواء لا يؤدي إلى الأمراض العضوية كتلك التي تصيب الجهاز التنفسي فقط، بل وتمتد آثاره إلى صحة الإنسان النفسية.

الغبار وثقب الأوزون ومواد ملوثة أخرى في الهواء تكلف البشر سنوات من أعمارهم أكثر مما تكلفه الأمراض المعدية الأخرى كالملاريا أو الايدز والتدخين أو الحروب ، كما يقول باحثون ألمان.

وتشمل القائمة الطويلة للجرائم ضد الطبيعة في المنطقة وقائع مثل تلوث الهواء بسبب مصافي النفط في شمال سوريا، وتدمير الزراعة والصيد الجائر للحياة البرية النادرة في اليمن، والشركات المحلية التي تضخ النفايات مباشرة في المجاري المائية العراقية.

غالبًا ما يكون من غير الواضح كيفية تسجيل هذه الجرائم البيئية، ناهيك عن معاقبة المسؤولين عنها. لكن في الآونة الأخيرة، تم استخدام ما يُعرف بذكاء المصدر المفتوح OSINT - وهي معلومات متاحة مجانًا من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام، إلى صور الأقمار الصناعية التي يمكن الوصول إليها بشكل عام، وكذا رسم الخرائط بواسطة غوغل إيرث Google Earth لإيجاد حل لتلك المسألة.

وقد تطورت أساليب جمع المعلومات حول الجرائم البيئية كنتيجة للبحث الذي تم إجراؤه حول تأثير الصراع على البيئة، كما يوضح الباحث ويم زويغننبرغ، الذي يعمل في منظمة حقوق الإنسان الهولندية (باكسPAX). وعلى سبيل المثال فإن هذه الدراسات ساعدت في توجيه جهود إعادة الإعمار والجهود الإنسانية بعد الحرب.

البحث عن مصادر المعلومات

وفي حوار له مع DW قال زويغننبرغ إنه يعتقد أن "هذا النوع من البحث المتعلق باستخدام المعلومات مفتوحة المصدر قد نشأ بدافع الضرورة".

وأضاف أن "إحدى المشكلات التي واجهناها كانت الحصول على بيانات موثوقة لمساعدتنا في تقييم نوع الضرر البيئي طويل الأمد أو الحاد الذي يمكن أن ينشأ عن الأعمال العدائية. وقد ساعدتنا وسائل التواصل الاجتماعي وصور الأقمار الصناعية المتاحة مجانًا في بناء صورة أكثر وضوحًا."

ونشر زويغننبرغ عدداً من التقارير التي تم جمع بياناتها باستخدام بيانات مفتوحة المصدر على الموقع الإلكتروني الذي تديره شبكة Bellingcat ، وهي المجموعة التي تصدّرت عناوين الصحف والتي ربما اشتهرت باستخدام معلومات مفتوحة المصدر للتحقيق في أحداث كبرى مثل إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية رقم 17 فوق أوكرانيا وهجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا.

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فيلم عن التلوث البيئي يفوز بالأوسكار المخصص للطلاب

ركزت تقارير زويغننبرغ على قضايا مثل التلوث في ممر شط العرب المائي جنوب العراق، وانسكابات النفط الإيرانية، وتضرر مزارع التمر اليمنية بسبب الحرب، والتلوث الجوي والأرضي الناجم عن مصافي النفط المؤقتة في شمال سوريا، من بين أمور أخرى.

صحيح أن بعض المعلومات معروفة بالفعل، لا سيما داخل البلاد ، كما يقر زويغننبرغ. لكن في كثير من الحالات لم يكن هناك أي توثيق منهجي من قبل، نظراً لأن المسؤولين ليس لديهم الإرادة أو القدرة على القيام بذلك، على حد قوله.

تأثيرات بيئية كبيرة

وغالبًا ما يتعلق الأمر أيضًا بالنظر في الاتجاهات طويلة المدى، كما يضيف دوج وير، مدير البحوث والسياسات في مرصد الصراع والبيئة CEOBS ومقره يوركشاير ببريطانيا.

فباستخدام مجموعة من بيانات الأقمار الصناعية من مؤسسات مثل بلانيت لاب Planet Labs وغوغل إيرث "يمكنك الحصول على نظرة ثاقبة لشيء قد يكون بطيئًا للغاية في الحركة أو التغير، ولكن له آثار كبيرة - مثل الخسائر في الزراعة باليمن".

ويضيف وير: "عندما نريد الانتقال إلى منطقة أصغر، تساعد وسائل التواصل الاجتماعي المحلية أيضًا في تحديد الظروف على الأرض. وإذا كان ذلك ممكنًا، فإنه يتم دعم البحث دائمًا بواسطة الشهود العيان".

مزارع يمني مع ولده في الحقل

تأثرت الزراعة في اليمن بشدة جراء الصراع الدائر هناك.

وأكد زويغننبرغ أن هذه الأساليب يمكن أن تستخدم بالتأكيد أيضًا في الجرائم البيئية التي لا علاقة لها بالنزاع. وقال لـ DW: "هناك ثروة من البيانات التي يمكن أن تساعدنا على فهم أفضل للضرر البيئي الذي تحدثه مجموعة من الأنشطة البشرية".

"نمور ميتة" على فيسبوك

في اليمن - على سبيل المثال - قامت مجموعة (حلم أخضر) البيئية المحلية بتوثيق عمليات الصيد الجائر للحيوانات المحلية النادرة من خلال نشر الصور التي نشرها الصيادون لأنفسهم مع النمور الميتة على فيسبوك.

كما تم استخدام بيانات الأقمار الصناعية أيضًا للتحقيق في جرائم صيد الأسماك المحظور صيدها أو الاعتداء على الغابات، كما توضح المحامية بولين فيرهيج المقيمة في هولندا، وهي أخصائية جرائم الحياة البرية والغابات قامت بهذا العمل من خلال مبادرتها الخاصة المسماة (عدالة بيئية EcoJust).

قامت فيرهيج بتمييز الأجزاء الممنوع ممارسة الأنشطة فيها سواء من المحيط أو الغابة بشكل واضح، وساعدت بيانات الأقمار الصناعية في إظهار عمليات التوغل التي تقوم بها قوارب الصيد أو عمليات إزالة الغابات بشكل غير قانوني.

استخدمت فيرهيج أيضاً وسائل التواصل الاجتماعي عند بدء العمل على قضية ضد الصيادين الفيتناميين الذين يعتدون على الحياة البرية لصالح (لجنة العدالة للحياة البرية)، وهي منظمة استقصائية ساعدت في تأسيسها. وتقول: "كان الناس يعلنون بشكل واضح وصريح عن حصيلتهم من الصيد على فيسبوك أو وي شات".

منشأة النفط Gir Zero في شمال شرق سوريا

استخدمت صورة الأقمار الصناعية عام 2017 لمنشأة النفط Gir Zero في شمال شرق سوريا في دراسة منظمة باكس

طريق إلى المحكمة؟

لكن هل يمكن استخدام أي من هذه الأدلة في جلب هؤلاء الأشخاص إلى المحكمة؟ تؤكد فيرهيج: "الإجابة المختصرة هي نعم"، مضيفة أن "الأمر يعتمد حقًا على الاختصاص القضائي، فقد يجد مواطن أو منظمة غير حكومية أدلة على هذه الجرائم ولكن بعد ذلك سنحتاج إلى العثور على مدعٍ عام محلي أو وكالة لإنفاذ قانون مهتمة بالعمل في الجرائم البيئية، لتأكيد الوقائع من خلال تحقيق جنائي."

وتتابع فيرهيج أن هذا هو الجزء المحبط، "فالكثير من هذه الجرائم تُرتكب في بلدان فيها أنظمة حكم ضعيفة أو عدم اهتمام أو فساد. في بعض الأماكن، يتكسب المسؤولون الحكوميون أموالاً طائلة من تسهيل هذه الجرائم".

مجرى شط العرب المائي في البصرة

يشمل التلوث في مجرى شط العرب المائي في البصرة، جنوب العراق، حطام سفن لم تتم إزالتها قط

ويلعب السياق المحلي دورًا أيضًا. يقول زويغننبرغ: "تعد صناعة النفط في العراق مصدرًا رئيسيًا للدخل، لذا من الصعب أن توجد هناك انتقادات (بشأن عمليات تلويث مصادر المياه)، فالمشاعر متضاربة بشدة حيال هذه المسألة الحساسة".

جرائم الحرب "البيئية"

في عام 2016، قال المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، إن المحكمة مهتمة بالعمل على جرائم الحرب التي لها جانب بيئي، كما يوضح دوج وير من مرصد الصراع والبيئة CEOBS. بيد أنه يضيف أن ما يمكن للمحكمة أن تنظر فيه بشأن ما يتعلق بجرائم الحرب البيئية له تعريف صارم للغاية.

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا لا تكون للجرائم البيئية أولوية في التناول والتحقيق. على سبيل المثال، في العراق، قام أعضاء من تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بإضرام النار في آبار النفط المحلية، ما تسبب في أضرار بيئية كبيرة. حوكم بعضهم في محاكم عراقية، لكن كما يقول وير، لم توجه إليهم اتهامات بارتكاب جرائم بيئية.

رعي الأغنام بالقرب من مجرى ملوث بالنفط في شمال شرق سوريا

يتم رعي الأغنام بالقرب من مجرى ملوث بالنفط في شمال شرق سوريا - صورة مستخدمة في أبحاث باكس

وتخلص فيرهيج إلى القول: "لست متأكدة ما إذا كان اللجوء إلى القانون ينجح دائمًا".. "لكن هذا النوع من التحركات يمكن أن يساعد بالتأكيد في زيادة الوعي حول الجانب الذي يطلب الحصول على تلك الأشياء غير القانونية ومن يشتريها أو يستفيد من هذه الجرائم."

ويعتقد زويغننبرغ أنه حتى لو لم تؤد تحقيقات المصادر المفتوحة دائمًا إلى محاكمات فعلية في البلدان الأصلية التي ارتكبت فيها الجرائم، فإنها لا تزال مفيدة: "هناك زيادة في مشاركة النشطاء الشباب في أماكن مثل العراق في هذه الأنشطة، ويمكن استخدام هذه الأدوات للضغط على الحكومة المحلية أيضا ".

كاثرين شاير/ع.ح

  • Greenpeace Schiff wird nach Murmansk gezogen

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    نشطاء في الحبس الاحتياطي

    يقبع عدد من نشطاء منظمة "غرينبيس" (السلام الأخضر) في الحبس الإحتياطي في روسيا بسبب احتجاجهم قرب منصة للنفط الروسي في المحيط المتجمد الشمالي. وتتهم روسيا هؤلاء النشطاء وعشرين آخرين من المحتجين "بالقرصنة". وتكافح غرينبيس في أنحاء العالم ضد صناعة النفط منذ زمن بعيد وحققت نجاحات في كثير من الأحيان.

  • Flash-Galerie 40 Jahre Greenpeace Shell Brent Spar 1995

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    احتجاج تأثيره بعيد المدى

    في 30 أبريل 1995 أعتلت مجموعه من حوالي 30 ناشطا من غرينبيس منصة التنقيب عن النفط "برنت سبار" في بحر الشمال.فقد كانت "شل" قد أخرجت هذه المحطة من الخدمة وتريد إغراقها في البحر، واستطاعت احتجاجات أنصار حماية البيئة منع ذلك. وفي عام 1998 اتفقت جميع البلدان المطلة على بحر الشمال على عدم التخلص من منصات النفط في البحر وإنما على الأرض فقط. لكن جذور منظمة السلام الأخضر تعود إلى النضال ضد الأنشطة النووية.

  • Greenpeace Erste Aktion 1971 Vancouver

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    ولادة جماعة السلام الأخضر

    عندما كانت الولايات المتحدة تريد في عام 1970 – 1971 إجراء تجارب نووية في جزيرة أمشيتكا قبالة ألاسكا تشكلت حركة احتجاج ضد هذه المسألة. وقد أطلق النشطاء على حركتهم "غرينبيس"، وحاولوا باستخدام سفينة أطلقوا عليها أيضا اسم "غرينبيس" الدخول في منطقة الاختبار. وباءت محاولتهم بالفشل، لكن الاسم بقي، حيث أصبحت غرينبيس منظمة حماية البيئية الأكثر شهرة في العالم.

  • Bildergalerie Greenpeace-Aktionen

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    احتجاج ذو مخاطر في جنوب المحيط الهادي

    في الماضي كثيرا ما كرر نشطاء السلام الأخضر المخاطرة بأرواحهم. فعندما قاموا باحتجاج على التجارب النووية الفرنسية في جزيرة موروروا- أتول قامت سفينة حربية فرنسية بالاصطدام بقاربهم "فيغا" في عام 1973 في جنوب المحيط الهادئ. ثم وصل الأمر إلى اشتباكات بالأيدي مع الجنود، لكن لم تكن عملياتهم الاحتجاجية تنتهي كل مرة بهذه النهاية البسيطة.

  • Flash-Galerie Greenpeace Rainbow Warrior in Auckland 1985

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    قتيل وإغراق سفينة

    وتواصلت أيضا في ثمانينيات القرن العشرين الاحتجاجات ضد التجارب النووية. وفي عام 1985 كان من المقرر أن تبحر سفينة "رينبو وارير" التابعة لمنظمة غرينبيس من نيوزيلندا تجاه موروروا- أتول. ولمنع ذلك قام عميل سري فرنسي بإغراق السفينة في ميناء أوكلاند..وغرق معها في 10 يوليو/ تموز 1985، المصور التابع لغرينبيس فرناندو بيريرا.

  • Bildergalerie Greenpeace-Aktionen

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    التخلي عن حملة مثيرة للجدل

    خاضت غرينبيس منذ سبعينيات القرن العشرين معركة ضد ذبح صغار كلب البحر (روبن) بطريقة وحشية. وكانوا يدهنون الفراء للصيادين بالألوان ليصبح عديم الفائدة، لكن غرينبيس تنظر الآن لمطاردة الروبن بشكل مختلف. فالمنظمة تدعم الصيادين في غرينلاند في قتل الحيوانات البالغة الفردية من غير الأنواع المهددة بالانقراض. فالحظر الشامل للصيد هدد وجود صائدي كلب البحر.

  • Internationaler Gerichtshof Den Haag Walfang Japan Greenpeace

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    نجاح مبهر ضد صيد الحيتان غير القانوني

    من أكبر النجاحات التي حققتها منظمة غرينبيس هو وضع نهاية لصيد الحيتان لأغراض تجارية، الذي صدق عليه بحظر دولي في عام 1986. وواصلت المنظمة الاحتجاجات ضد دول مثل أيسلندا، والنرويج، واليابان، التي تتجاهل الحظر. وتتضمن الاحتجاجات أيضا عمليات ذات مخاطر مثلما هو الحال هنا أمام إحدى سفن صيد الحيتان اليابانية.

  • Kohlekraftwerk Kingsnorth in Großbritannien

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    محكمة تقر بمشروعية الاحتجاجات ضد الإضرار بالبيئة

    في عام 2008 نجحت غرينبيس في تحقيق أنفراجة قانونية في المملكة المتحدة: فلأول مرة تقبل محكمة حماية المناخ باعتباره سببا مشروعا لتنظيم احتجاجات ضد المنشآت المسببة لتلوث البيئة. في هذه الحالة، خاضت غرينبيس معركة ضد محطة لتوليد الطاقة من الفحم في كيينغسنورث، وتمت تبرئة جميع الناشطين.

  • Bildergalerie Greenpeace-Aktionen

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    أول احتلال لمدخنة مصنع في العالم

    وفي ألمانيا أيضا دخلت غرينبيس التاريخ؛ فقد كان احتلال مدخنة في موقع شركة بورنغير للصناعات الكيماوية في هامبورغ في 25 يونيو/ حزيران 1981 هو الأول من نوعه في العالم. فقد كانت الشركة تنتج مبيدات للأعشاب الضارة والحشرات تحتوي على الديوكسين. وبعد هذا الاحتجاج تم تشديد شروط الانتاج في ألمانيا ألمانيا، وتحتم على المصنع إغلاق أبوابه.

  • Greenpeace Aktion auf AKW Unterweser

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    احتجاجات ضد الاستخدامات النووية في ألمانيا

    مكفاحة الطاقة النووية هو موضوع دائم بالنسبة للناشطين في مجال حماية البيئة. حيث يقومون مرارا وتكرار بالإشارة إلى مخاطر هذه التكنولوجيا، مثلما حدث هنا في عام 2009 في المحطة النووية بأونترفيسر القريبة من نوردنهام في ولاية ساكسونيا السفلى. وفي سياق التحول إلى الطاقة البديلة بعد كارثة فوكوشيما النووية تم إغلاق من محطة أونترفيسر في عام 2011.

  • Greenpeace Aktion gegen Gorleben

    جماعة السلام الأخضر (غرينبيس): تاريخ غني بالصراع

    نفايات نووية - لا شكرا!

    كما كررت غرينبيس احتجاجاتها ضد نقل النفايات النووية إلى غورليبن في ساكسونيا السفلى. وسواء تعلق الأمر بتغير المناخ أوالتحول في الطاقة أوالرفق بالحيوان فإن الناشطين في مجال البيئة في جميع أنحاء العالم لا يزال لديهم الكثير للقيام به، حسب ما قال المتحدث باسم منظمة السلام الأخضر ميشائيل هوبف. والنجاحات التي تحققت حتى الآن هي بالنسبة للأعضاء تأكيد ودافع للقيام بالمزيد من الفعاليات، حسب قوله.

    الكاتب: مارتين كوخ/ صلاح شرارة


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