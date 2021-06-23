هكذا يمكنك تخفيض درجة حرارة جسمك بحركة بسيطة!

الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف قد يترتب عنه آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل التعرق الدائم أو ضعف الدورة الدموية أو التعب وانخفاض الأداء.

ولتجنب أو التخفيف منذ ذلك ينصح خبراء باللجوء إلى حيلة شحمة الأذن، حسبما نقل موقع "فرويندين" الألماني. وينصح بفرك شحمة الأذن بالماء البارد لفترة وجيزة وتدليكها بلطف بين الإبهام والسبابة لبضع دقائق، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض.

ويعود سبب هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى أن شحمة الأذن قريبة من منطقة تحت المهاد، وهي جزء صغير من الدماغ يعمل كمركز قيادة لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم.

ومن خلاله يتم إدراك المحفزات الداخلية والخارجية، مما يدفع بالجسم للقيام بإجراء التعديلات اللازمة. وهوما يحصل عند تدليك شحمة الأذن بالماء البارد، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض بعض الشيء.

ع.ش/أ.ح