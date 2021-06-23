 هكذا يمكنك تخفيض درجة حرارة جسمك بحركة بسيطة! | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 26.06.2021

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علوم وتكنولوجيا

هكذا يمكنك تخفيض درجة حرارة جسمك بحركة بسيطة!

عندما يشتد الحر في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة أجسامنا، مما يجعلنا لا نتوقف عن التعرق. لكن هناك حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض. فكيف ذلك؟

حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض.

حيلة بسيطة باستخدام شحمة الأذن تجعل حرارة جسمك تنخفض.

الارتفاع الحاد في درجات الحرارة في بعض أيام فصل الصيف قد يترتب عنه آثار جانبية غير مرغوب فيها مثل التعرق الدائم أو ضعف الدورة الدموية أو التعب وانخفاض الأداء.

مختارات

بينما يفضل البعض تناول الآيس كريم ومختلف أنواع المثلجات في أيام الصيف الحارة، ينصح الخبراء بوجبات منعشة أخرى تساعد الجسم على مقاومة الحرارة. فما هي أهم هذه الوجبات؟

تستعد ألمانيا لأول موجة حر هذا العام، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في أجزاء كثيرة من البلاد إلى أكثر من 34 درجة مئوية. وبصرف النظر إن كنت تعيش في ألمانيا أو خارجها، إليك هذه النصائح لمواجهة موجة الحر.

ولتجنب أو التخفيف منذ ذلك ينصح خبراء باللجوء إلى حيلة شحمة الأذن، حسبما نقل موقع "فرويندين" الألماني. وينصح بفرك شحمة الأذن بالماء البارد لفترة وجيزة وتدليكها بلطف بين الإبهام والسبابة لبضع دقائق، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض.

ويعود سبب هذا الانخفاض في درجة حرارة الجسم إلى أن شحمة الأذن قريبة من منطقة تحت المهاد، وهي جزء صغير من الدماغ يعمل كمركز قيادة لوظائف الجسم المختلفة مثل تنظيم درجة حرارة الجسم.

ومن خلاله يتم إدراك المحفزات الداخلية والخارجية، مما يدفع بالجسم للقيام بإجراء التعديلات اللازمة. وهوما يحصل عند تدليك شحمة الأذن بالماء البارد، مما يجعل درجة حرارة الجسم تنخفض بعض الشيء.

ع.ش/أ.ح

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