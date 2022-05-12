 هكذا يمكنك التخلص من المخلفات الإلكترونية بأمان! | التغيرات المناخية | DW | 13.05.2022

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بيئة ومناخ

هكذا يمكنك التخلص من المخلفات الإلكترونية بأمان!

مع الوقت تتكاثر لدينا المخلفات الإلكترونية والتي نريد التخلص منها لإفساح المكان لأجهزة أخرى جديدة. لكن عملية التخلص من تلك الأجهزة قد تشتمل على مخاطر منها الانفجارات واشتعال الحرائق.. إليك بعض النصائح في هذا السياق.

جهاز كومبيوتر تالف

هناك عدد كبير من الخيارات للتخلص بشكل آمن ومسؤول من مخلفات التكنولوجيا القديمة.

ماذا تفعل عندما تجد أمامك كومة من المخلفات الإلكترونية تريد أن تتخلص منها؟ قد يكون من الصعب عليك معرفة كيفية عمل ذلك بشكل صحيح. لكن الأمر المؤكد أن التخلص منها في سلة المهملات العادية ليس ضاراً بالبيئة فحسب، بل قد يكون أيضاً مخالفاً للقانون وفقاً لما تريد التخلص منه.

مختارات

تحتوي البطاريات المستعملة على معادن ثقيلة تلوث البيئة وتضر بها، لذلك ينصحُ الخبراء بضرورة التخلص منها بشكل صحيح لتفادي أضرارها وتجنب ترسب أية مواد سامة، ولكي يتم الاستفادة من مكوناتها في اعادة تصنيع بطاريات جديدة.

ما مصير الاجهزة الإلكترونية التي نستعملها في حياتنا. كثيرون لا يعلمون أنها لا تفقد قيمتها حتى بعد عطلها، فهي تحتوي على مواد غالية الثمن مثل الذهب النقي. في المقال خمس حقائق حول نفاياتنا الإلكترونية.

هناك عدد كبير من الخيارات للتخلص بشكل آمن ومسؤول من مخلفات التكنولوجيا القديمة. إذا كانت الأجهزة الخاصة بك لا تزال في حالة جيدة، فقد تتمكن حتى من الحصول على أموال مقابل التخلي عنها. هذه بعض توصيات الخبراء لموقع "ريفيود" التقني.

لكن قبل ذلك، عليك مراعاة أنه غالباً ما تحتوي أجهزتك القديمة على بيانات حساسة، مثل البيانات المصرفية أو صورك الخاصة وغيرها. للحفاظ على أمان بياناتك، قم بإزالة أي أدوات تخزين في الجهاز قبل التخلص منه.

1- التخلص من البطاريات 

إذا كانت لديك بطارية سيئة أو تالفة وتحتاج إلى التخلص منها، فعليك اتباع بعض الاحتياطات من أجل سلامتك وسلامة البيئة.

توصي وكالة حماية البيئة الأمريكية بربط الأطراف الموصلة للبطاريات بشريط كهربائي غير موصل للتيار ووضع البطاريات التي يمكن التخلص منها في عبوة، ما يقلل من مخاطر نشوب حريق.

أما بالنسبة لبطاريات الليثيوم، فيجب ألا يتم ثقبها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال لأنها تشكل خطراً كبيراً يتمثل في اندلاع الحرائق أو حتى الانفجارات. خذ البطارية إلى أقرب موقع للتخلص من النفايات الإلكترونية أو ورشة إصلاح تقنية في أقرب وقت ممكن.

أجزاء من جهاز كومبيوتر تالف

في الغالب تحتوي أجهزتك القديمة على بيانات حساسة، مثل البيانات المصرفية أو صورك الخاصة وغيرها

2- تبرع بأجهزتك القديمة للجمعيات الخيرية

إذا كنت تريد التخلص من الأجهزة التي لاتزال في حالة جيدة، فعليك التفكير في التبرع بها. تقدم العديد من المنظمات حول العالم أجهزة تقنية مستخدمة لمن يحتاجون إليها، وقد يكون تبرعك معفياً من الضرائب. تنتشر حول العالم منظمات خيرية تقدم الأجهزة الإلكترونية المستعملة للسكان المحرومين منها بسبب وضعهم الاقتصادي.

إذا كنت ترغب في المشاركة بشكل أكبر مع مجتمعك، فتواصل مع منطقتك التعليمية المحلية أو المكتبة أو مجلس المدينة أو مكاتب الخدمات العامة الأخرى لمعرفة ما إذا كان لديهم برامج لإعادة توزيع أجهزة التكنولوجيا المستخدمة لمن يحتاجونها.

3- استفد من برامج الاسترداد وإعادة الشراء

لتقليل المخلفات الإلكترونية وجعل حياتك أسهل، قررت الكثير من شركات التكنولوجيا استعادة الأجهزة المستعملة. إذا كنت قد اشتريت هاتفًا خلويًا مؤخرًا، على سبيل المثال، فربما تم عرض نقود مقابل هاتفك القديم من الشركة المصنعة في مقابل الحصول على هاتف جديد مع دفع الفارق.

تمتلك كل من آبل Apple وسامسونغ Samsung وستابلس Staples وبيست باي Best Buy برامج إعادة شراء تقنية، كما هو الحال مع العديد من الشركات المصنعة وتجار التجزئة الآخرين حول العالم.

كما توجد لدى الكثير من الشركات في أوروبا والولايات المتحدة قائمة ببرامج الاسترجاع للأجهزة المستعملة التي توفر مزيداً من التفاصيل حول العملية وتأثيرها على الاستدامة. تعمل الكثير من تلك البرامج على منع تصدير النفايات الإلكترونية إلى البلدان النامية وهي ممارسة شائعة تنقل عبء معالجة النفايات ونواتجها الثانوية إلى الفئات السكانية الضعيفة.

لوحة مفاتيح مستعملة

توجد لدى الكثير من الشركات في أوروبا والولايات المتحدة قائمة ببرامج الاسترجاع للأجهزة المستعملة

4- ماذا أفعل بالأجهزة المعطلة؟

لسوء الحظ، ليست كل الأجهزة الالكترونية قابلة للإصلاح، وبغض النظر عن مدى وعيك بالبيئة بشأن تقنيتك، فسوف ينتهي بك الأمر مع المخلفات الإلكترونية التي تحتاج إلى التخلص منها بشكل صحيح. تشمل النفايات الإلكترونية الشائعة البطاريات المستنفدة ذات الاستخدام الواحد، والشاشات المكسورة، وأجهزة الكمبيوتر التالفة.

يتطلب التخلص السليم خدمات نفايات متخصصة. الاستثناء الرئيسي هو البطاريات القلوية التي تُستخدم مرة واحدة، والتي يمكن التخلص منها قانونيًا مع القمامة العادية في كل مكان في الولايات المتحدة باستثناء كاليفورنيا. ومع ذلك، يشجع خبراء البيئة بشدة على أن تأخذ بطارياتك القلوية المستعملة إلى صندوق أو مركز إعادة التدوير.

من الخيارات السهلة أيضاً نقل النفايات الإلكترونية إلى متجر بيع بالتجزئة يوفر صندوقًا مجانيًا للتخلص من البطاريات والأجهزة الالكترونية الصغيرة. تنتشر مثل هذه الخدمة في الكثير من مراكز بيع المنتجات التكنولوجية حيث توجد بها صناديق للنفايات الإلكترونية يمكنك وضع أشيائك بها مجانًا.

أيضاً تقدم العديد من المدن حول العالم خدمات النفايات الإلكترونية التابعة للبلدية. بالنسبة للهواتف المحمولة على وجه التحديد، فإن الكثير من مراكز تدوير البطاريات ستأخذ منك الهواتف مجانًا.

عماد حسن

  • Photo: Insect made of electronic waste. (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    لا يحب الكثير من الأشخاص رؤية الحشرات، لكن حشرات جولي أليس شابل تختلف عن غيرها، إذ تستخدم الفنانة البريطانية الأجهزة الالكترونية المعطلة والمتروكة في صنع أعمالها الصغيرة الزاهية بالألوان والأسلاك.

  • Photo: Bug made out of e-waste. Source: Julie Alice Chappell

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    تصف الفنانة البريطانية شابل نفسها بالمحبة للحشرات، وبدأت بتصميم هذه الأعمال الفنية قبل أربعة أعوام خلال دراستها للفن بجامعة بورتسمث، فقد تجمعت لديها الكثير من الأجهزة الالكترونية المستخدمة، فرأت أن الأسلاك والدوائر الصغيرة تذكرها بالحشرات الملونة. وهكذا كانت البداية.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    الأسلاك، الألوان، وجميع القطع والمكونات الصغيرة تذكر الفنانة بالأجسام الملونة للحشرات وسيقانها وأجسامها الهزيلة والرقيقة، كما يبدو في هذه الخنفساء الفضية ذات الأرقام.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    وتقول شابل إن إلهام التصاميم يأتيها من التكنولوجيا القديمة والحديثة، وإنها تستنبط الأشكال من الكتب المختصة بعلوم الحشرات، كما يبدو في هذه الفراشة الماسية-النحاسية. وتعتمد الفنانة أيضاً في تصاميمها على نماذج من الطبيعة والرياضيات.

  • Computer Component Butterfly (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    وتوضح شابيل أن تقليد هذه الأجسام بالأسلاك والأزرار ليس بالعمل الهين، إذ يتطلب منها إنجاز كل قطعة الكثير من الوقت والجهد. هذه الفراشة البنفسجية اللون مصنوعة من بقايا نظام لتكبير الصوت من شركة ألتك لانسنغ الأمريكية.

  • Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    لكن هدف شابل الرئيس من أعمالها الفنية لم يكن لغايات فنية بحتة فقط، إذ تحاول من خلال أعمالها نشر الوعي بخطورة النفايات الالكترونية على الطبيعة وتسليط الضوء على النزعة الاستهلاكية في مجتمعات العالم.

  • Photo: Dragonfly (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    وتوضح شابل أن البقايا المعاد تدويرها من القمامة الالكترونية هي العامل المشترك الذي يجمع هذه الأعمال، التي تعد بدورها مواجهة مع مخلفات الحياة العصرية وتكشف مخاطر أن تصبح هذه الأجهزة قمامة الكترونية.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    في العام الماضي وصل ما خلفته دول العالم من القمامة الالكترونية إلى 41.8 مليون طن، وهو رقم قياسي أثار رعب منظمات حماية البيئة. واستناداً إلى تقرير للأمم المتحدة صدر حديثاً عن هذه المشكلة، سيرتفع هذا الرقم مستقبلاً. لكن هل تحل هذه الخنفساء الالكترونية الملونة تلك المشكلة؟

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    والجزء الأكبر من هذه النفايات هي من أجهزة المطبخ والغسالات والميكروويف، وكذلك أجهزة الموبايل والحاسوب. أجزاء هذه الفراشة قد كانت ربما في جهاز هاتف أحدهم، تحدث فيه يوماً عن فراشات ملونة.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    في بعض الأحيان يتم تدوير جزء من النفايات الالكترونية، ولكن في أحيان كثيرة يتم دفنها أو حرقها، حيث تتسرب المكونات السامة، مثل الزئبق والرصاص، إلى الأرض والهواء، ما يؤثر بشكل سلبي على الطبيعة وعلى صحة الإنسان.

  • Photo: Computer Component Bug (Source: Julie Alice Chappell)

    الفن للتخلص من النفايات الالكترونية

    تعد الدول النامية، التي لا تملك آليات للتعامل مع هذه المخلفات، ضحية للدول المنتجة لهذا النوع من النفايات مثل الصين واليابان والولايات المتحدة وألمانيا. التجارة الالكترونية العالمية وعمليات التدوير المحدودة تسببا في أضرار بيئية كبيرة في دول مثل الصين وغانا.

    الكاتب: جينيفر كولينز/ مي قمرة