هكذا يعزز بايرن ميونيخ صفوفه في فترة الانتقالات الحالية!

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد عودته من معسكر الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الفريق البافاري قادر على مواصلة الضغط بقوة على غريمه بوروسيا دورتموند في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.
وأكد المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي ستجمعه اليوم الجمعة بفريق هوفنهايم أن فريقه استفاد من "الأجواء الرائعة في قطر والتي ساعدت اللاعبين على التركيز خلال المعسكر. وأوضح كوفاتش أن فريقه قادر على تجاوز فارق النقاط الذي يفصله عن غريمه دورتموند، مؤكداً أن لاعبيه "لديهم من القوة والإمكانيات ما يسمح لهم بتقديم موسم جيد محليا وأوروبيا أيضا".
لوكاس هيرنانديز
ومع ذلك ترك كوفاتش الباب مفتوحاً بخصوص التعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوف الفريق. فبعد التعاقد مع الدولي الفرنسي بنيامين بافارد الذي سيلتحق بالنادي البافاري نهاية الموسم في صفقة بلغت 35 مليون يورو، أكد المدير الرياضي للنادي حسن صالحميدتش أنه بصدد التفاوض مع بعض لاعبين آخرين.
بايرن ميونيخ دخل في مفاوضات مع مدافع أتليتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز
وكشف صالحميدتش أنه دخل في مفاوضات مع فريق أتليتيكو مدريد لضم لاعبه الفرنسي لوكاس هيرنانديز. وقال المدير الرياضي لبايرن في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية "عقدنا عدة لقاءات وسنقوم بلقاءات أخرى مستقبلا، لكن قدوم هيرنانديز في مرحلة الانتقالات الحالية ليس واقعي".
كالوم هودسون أودوي
كما أوضح صالحميديتش أنه يرغب "على كل حال" التعاقد مع لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي (18 عاما)، لكنه لم يؤكد إن كان يريد حسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الانتظار حتى نهاية الموسم.
وفيما يخص شراء عقد اللاعب خاميس رودريغيز المعار من طرف ريال مدريد، فلم يحسم البافاري بعد إن كان سيفعّل خيار الاحتفاظ به مقابل دفع مبلغ 42 مليون يورو. وذكر المدير الفني لبايرن أن على خاميس إقناعه في مباريات مرحلة الإياب من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية. وذهب صالحميديتش في نفس الاتجاه عندما أعلن أن إدارة النادي ستنتظر ما سيقدمه الدولي الكولومبي في المرحلة الثانية للبوندسليغا قبل اتخاذ القرار النهائي.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
غيرد مولر هو أفضل هداف في تاريخ الكرة الألمانية وفي فريق بايرن ميونيخ. مولر الملقب بـ "هداف الأمة" سجل 525 هدفا لصالح بايرن ميونيخ وتوج سبع مرات بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني .
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
كارل هاينز رومينيغه رئيس مجلس إدارة بايرن ميونيخ حاليا، لا يزال يعتبر لحد الآن ثاني أفضل هداف في تاريخ فريق بايرن ميونيخ ب 218 هدفا. المهاجم الصلب الذي اشتهر بضرباته الرأسية القوية سجل 162 إصابة في الدوري الألماني و25 مرة في كأس ألمانيا و31 مرة في الدوري الأوروبي.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
لعب رونالد فولفارت لفريق بايرن ميونيخ بين 1984ـ1993 وبلغ رصيده من الأهداف مع الفريق البافاري 155 هدفا. وبذلك فإنه يأتي في المركز الثالث في قائمة أفضل الهدافين بنادي بايرن ميونيخ. وبالرغم من تتويج فولفارت مرتين بلقب أفضل هداف في الدوري الألماني إلا أنه لم يترك بصمة قوية مع المنتخب الألماني الذي لعب له مبارتين فقط.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
ديتر هونيس كان معروفا بضرباته الرأسية القوية والمركزة وبلياقته البدنية العالية. لعب ديتر هونيس 224 مباراة بقميص الفريق البافاري وسجل 145هدفا، ليؤرخ اسمه كرابع أفضل هداف في تاريخ بايرن ميونيخ.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
توماس مولر يعتبر أفضل هداف حاليا في فريق بايرن ميونيخ ويحمل في جعبته 142 هدفا. توماس مولر البالغ من العمر 27 عاما يسير على خطى سلفه غيرد مولر. في الوقت الراهن يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين التاريخين لبايرن ميونيخ. وأمام المهاجم البافاري المزيد من الوقت لإضافة أهداف أخرى لرصيده، علما أنه لا يزال في قمة عطائه.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
ترك البرازيلي جيوفاني إلبر بصمة واضحة في فريق بايرن ميونيخ الذي لعب له بين أعوام 1997ـ2003. وكان جيوفاني يعتبر في ذلك الوقت واحد من أبرز المهاجمين ليس في ألمانيا حسب بل وعلى مستوى العالم أيضا. سجل المهاجم البرازيلي 139 هدفا بقميص بايرن ميونيخ ليصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ النادي البافاري.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
يحتل البيروفي كلاوديو بيزارو المركز السابع في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ بايرن ميونيخ. اللاعب الحالي لفريق فيردر بريمن سجل بألوان بايرن ميونيخ 125 هدفا. بينها 87 في مباريات البوندسليغا.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
يعتبر محمد شول البالغ من العمر حاليا 44 عاما من أبرز لاعبي خط الوسط الهجومي الذين مروا في فريق بايرن ميونيخ. ورغم لعبه في مركز الوسط إلا أنه تمكن من تسجيل 117 بقميص الفريق البافاري محتلا بذلك المركز الثامن في ترتيب هدافي النادي. ويرى الخبراء أن رصيد شول من الأهداف كان سيكون أكثر لولا لعنة الإصابات التي طاردته.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
رصيد ماريو غوميز من الأهداف مع بايرن ميونيخ بلغت 113 هدفا سجلها الدولي الألماني في الأربعة أعوام التي حمل فيها قميص النادي البافاري. غوميز يلعب حاليا في فريق فولفسبورغ بعد أن خاض تجربة خارج ألمانيا لعب فيها لفيورينتينا الإيطالي وبيشيكتاش التركي.
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أفضل الهدافين في تاريخ فريق بايرن ميونيخ
لعب أولي هونيس لفريق بايرن ميونيخ بين 1970و 1978 وتمكن من تسجيل 111 هدفا. ولولا تعرض هونيس لإصابة خطيرة في الركبة وتوقفه عن اللعب في سن السابعة والعشرين من العمر، لكان رصيده من الأهداف أكبر بكثير، كما يرى خبراء الكرة في ألمانيا. الكاتب: هشام الدريوش