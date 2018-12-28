هكذا يعزز بايرن ميونيخ صفوفه في فترة الانتقالات الحالية!

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد عودته من معسكر الفريق بالعاصمة القطرية الدوحة، أن الفريق البافاري قادر على مواصلة الضغط بقوة على غريمه بوروسيا دورتموند في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وأكد المدرب الكرواتي في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي ستجمعه اليوم الجمعة بفريق هوفنهايم أن فريقه استفاد من "الأجواء الرائعة في قطر والتي ساعدت اللاعبين على التركيز خلال المعسكر. وأوضح كوفاتش أن فريقه قادر على تجاوز فارق النقاط الذي يفصله عن غريمه دورتموند، مؤكداً أن لاعبيه "لديهم من القوة والإمكانيات ما يسمح لهم بتقديم موسم جيد محليا وأوروبيا أيضا".

لوكاس هيرنانديز

ومع ذلك ترك كوفاتش الباب مفتوحاً بخصوص التعاقد مع لاعبين جدد من أجل تعزيز صفوف الفريق. فبعد التعاقد مع الدولي الفرنسي بنيامين بافارد الذي سيلتحق بالنادي البافاري نهاية الموسم في صفقة بلغت 35 مليون يورو، أكد المدير الرياضي للنادي حسن صالحميدتش أنه بصدد التفاوض مع بعض لاعبين آخرين.

بايرن ميونيخ دخل في مفاوضات مع مدافع أتليتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز

وكشف صالحميدتش أنه دخل في مفاوضات مع فريق أتليتيكو مدريد لضم لاعبه الفرنسي لوكاس هيرنانديز. وقال المدير الرياضي لبايرن في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية "عقدنا عدة لقاءات وسنقوم بلقاءات أخرى مستقبلا، لكن قدوم هيرنانديز في مرحلة الانتقالات الحالية ليس واقعي".

كالوم هودسون أودوي

كما أوضح صالحميديتش أنه يرغب "على كل حال" التعاقد مع لاعب تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي (18 عاما)، لكنه لم يؤكد إن كان يريد حسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو الانتظار حتى نهاية الموسم.

وفيما يخص شراء عقد اللاعب خاميس رودريغيز المعار من طرف ريال مدريد، فلم يحسم البافاري بعد إن كان سيفعّل خيار الاحتفاظ به مقابل دفع مبلغ 42 مليون يورو. وذكر المدير الفني لبايرن أن على خاميس إقناعه في مباريات مرحلة الإياب من أجل العودة إلى التشكيلة الأساسية. وذهب صالحميديتش في نفس الاتجاه عندما أعلن أن إدارة النادي ستنتظر ما سيقدمه الدولي الكولومبي في المرحلة الثانية للبوندسليغا قبل اتخاذ القرار النهائي.