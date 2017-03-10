 هكذا يحيي الألمان يوم مناهضة معاداة الإسلام | عالم المنوعات | DW | 29.06.2018

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منوعات

هكذا يحيي الألمان يوم مناهضة معاداة الإسلام

في الأول من يوليو/ تموز يحل في ألمانيا يوم مناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام. وستشارك أكثر من 20 منظمة في عدد من التظاهرات لإحياء هذا اليوم وذلك للفت الانتباه إلى ظاهرة تشهد تنامياً في السنوات الأخيرة.

Deutschland Projekt Tag gegen Antimuslimischen Rassismus (CLAIM/Pixelhelper.org)

مع تكرار حوادث معاداة المسلمين في ألمانيا، والتي شملت اعتداءات جسدية ومعنوية، اتحدت أكثر من عشرين منظمة ألمانية هذا العام لإحياء يوم مناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام، إذ ستشارك هذه المنظمات في الكثير من الأنشطة والمحاضرات في عدد من الولايات الألمانية، وذلك لرفع الوعي بخصوص تنامي ظاهرة العنصرية تجاه المسلمين.

مختارات

بالرغم من أن نصب مروة الشربيني بدريسدن مشروع مؤقت لجمعية أهلية ألمانية موجه ضد العنصرية، رفض برلمان ولاية سكسونيا الموافقة على اكتماله بحجة المحافظة على الحيادية. ورغم عدم اكتماله فإن النصب تعرض لاعتداءات من قبل مجهولين. (04.08.2010)

أحيت مدينة دريسدن ذكرى مقتل الفتاة المصرية مروة الشربيني وذلك بالوقوف دقيقة صمت في مكان الحادث. وكانت الشربيني قد قُتلت طعنا بالسكين في الأول من يوليو من عام 2009 في محكمة المدينة في جريمة أثارت الكثير من ردود الفعل. (01.07.2015)

كما ستشهد كل من كولونيا وبرلين وهامبورغ ودريسدن عروضاً ضوئية على أهم معالم تلك المدن الألمانية، والتي تحمل رسائل تنبذ التطرف والعنصرية تجاه الإسلام.

وتقول نينا مويه، المسؤولة عن المشاريع في اتحاد CLAIM، وهو الاتحاد الذي يضم عدداً من المؤسسات المناهضة لمعاداة الإسلام: "لقد أصبح المناخ والنبرة تجاه المسلمين في هذا البلد أكثر خشونة، سواءً في البرامج الحوارية أو في المشهد السياسي أو في اللقاءات اليومية. معاداة الإسلام أصبحت جزءاً من الحياة اليومية في ألمانيا".

وتابعت مويه: "العروض الضوئية ستساهم في لفت الانتباه لهذه الظاهرة المحزنة، والتي لا يدركها إلا قليل من الناس في ألمانيا".

وقد خصص الأول من يوليو/ تموز بالذات لمناهضة العنصرية ومعاداة الإسلام لأنه اليوم الذي شهد سنة 2009 مقتل مروى الشربيني، وهي صيدلية مصرية شابة محجبة قتلت في مبنى محكمة دريسدن وهي حامل من قبل أحد المعادين للمسلمين، والذي سبق وأن رفعت ضده دعوى قضائية.

ومن أبرز المؤسسات المشاركة في هذه التظاهرة منظمة إغاثة العمال الألمانية (AWO) ومجلس الباحثين والأكاديميين المسلمين والمنتدى الإبراهيمي في ألمانيا.

ر.ن/ ي.أ

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    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

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  • Paris nach Anschlag auf Charlie Hebdo - Sicherheitsmaßnahmen Moschee

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    ولكن مساجد المسلمين بدورها تعرضت أيضا للاعتداء بالحرق وتهشيم النوافذ وحتى لهجوم بالمتفجرات. ففي فرنسا مثلا ارتفع عدد الأعمال "المعادية للإسلام" بنسبة 70 بالمائة منذ الاعتداءات التي قام بها جهاديون في باريس في كانون الثاني/ يناير، مقارنة بعام 2014، وفقا لجمعية التصدي لمعاداة الإسلام الفرنسية.

  • Jüdische Gräber im Elsass geschändet

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى المقابر اليهودية لم تسلم من اعتداءات بعض المتطرفين إما بدافع العنصرية أو بدافع معاداة السامية. على أحد القبور اليهودية في مقاطعة الآلزاس الفرنسية كتب باللغة الألمانية "أرحلوا أيها اليهود" إلى جانب الصليب المعقوف، رمز النازيين الذين أبادوا ستة ملايين من يهود أوروبا.

  • Symbolbild Rechte Gewalt hat zugenommen

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    حتى وإن كان هؤلاء لا يمثلون إلا أقلية مطلقة داخل المجتمع الألماني، إلا أن النازيين الجدد، الذين يستلهمون أفكارهم من النازية واليمين المتطرف، يشكلون مصدر قلق في ألمانيا، خاصة وأنهم لا يتوانون عن استخدام العنف ضد الأجانب أو من كان شكله أو مظهره يوحي بأنه ليس ألمانيا. وفي الفترة الأخيرة سجل في عدد من الدول الأوروبية صعود التيارات اليمينية المتطرفة، مستغلة أعمال الإرهابيين للإسلاميين المتطرفين.

  • NSU Prozess Zschäpe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    ولازال القضاء الألماني ينظر في قضية خلية تسيفيكاو النازية، والتي سميت نسبة لمدينة تسيفيكاو الواقعة شرقي ألمانيا، في محاكمة تحظى باهتمام دولي الواسع. هذه الخلية متهمة بقتل عشرة أفراد، تسعة أتراك ويوناني في ألمانيا، ذنبهم الوحيد أن أشكالهم توحي بأصولهم الشرقية. في الصورة العضوة الوحيدة المتبقة من الخلية، بعدما انتحر عنصران منها، والتي ترفض الإدلاء بأي تفصيل يساعد في الكشف عن الحقيقة.

  • Deutschland Demo der Anti-Islam-Bewegung Hagida in Hannover

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    اليمينيون المتطرفون استغلوا مخاوف البعض في ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية من عدم معرفتهم للإسلام والمسلمين وخلطهم بالتطرف الإسلامي، خاصة بعد الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم "الدولة الإسلامية" في المناطق التي سيطر عليها في العراق وسوريا، للدعوة إلى مظاهرات مناهضة للإسلام. الصورة مظاهرة مناهضة للإسلام في مدينة هانوفر، شمالي ألمانيا.

  • Rechte Proteste gegen das Flüchtlingslager in Freital

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    وبعد الانتقادات اللاذعة والرفض الشعبي الألماني الواسع للمظاهرات المناهضة للإسلام، أصبحت هذه الاحتجاجات نقتصر على بعض اليمينيين المتطرفين الذين خرجوا للتظاهر ضد قدوم اللاجئين إلى ألمانيا، معللين رفضهم بأن ثقافة هؤلاء تختلف عن ثقافتهم وأنه لا يمكنهم الاندماج في المجتمع الألماني.

  • Deutschland Brand in künftiger Asylbewerberunterkunft in Remchingen bei Karlsruhe

    تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

    بعض المتطرفين اليمينيين أصبح يعمد بدل الاحتجاج إلى إضرام النيران في البنايات والمقرات التي من شأنها أن تأوي اللاجئين. حتى وإن لم تسفر عمليات إحراق المباني عن أي أضرار بشرية، إلا أن تكرارها في عدد من الولايات والمدن الألمانية أثار قلقا وجدلا واسعا في البلاد.

    الكاتب: ش.ع


مختارات

تعصب وتطرف أم خوف من الآخر؟ مظاهر العنف في أوروبا

لئن عاشت الأغلبية العظمى في أوروبا من أوروبيين ومن أصول مهاجرة من مختلف الأديان والثقافات في كنف السلام والاحترام، إلا أنها لم تخل أيضا من مظاهر للعنف تحت ذرائع مختلفة: دينية وقومية وغيرها، لكنها مرفوضة من الأغلبية. (28.07.2015)  

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