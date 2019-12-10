هكذا نجحت سيدة بالإبقاء على زوجها داخل المنزل

يترك الرجال الإنكليز عادة المنزل أوقات المساء ليقضوا أوقاتهم في الحانات وشرب المشروبات الكحولية أو لقاء أصدقائهم، بينما تجلس زوجاتهم في المنزل في انتظارهم، وهو أمر يزعج الزوجات كثيرا. إلا أن سيدة من مدينة نيوتن أبوت في إنكلترا خططت بذكاء لطريقة تمكنها من الإبقاء على زوجها داخل المنزل. فبدلاً من ذهابه إلى الحانة، جاءت بالحانة إليه داخل المنزل!.

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وكلفتها هذه العملية نحو 20 ألف يورو، ولم تنس حتى ماكينة اللعب المتواجدة في الحانات عادة، في محاولة منها لمنح زوجها أجواء الحانة التقليدية.

وأطلقت الزوجة على الحانة اسم "Doghouse" أي بيت الكلب، وحسبما نقل موقع صحيفة "ديلي ميرور" فقد نجحت خطة الزوجة في إبقاء زوجها بالمنزل واستضافة أصدقائه فيه بدلا من ذهابهم جميعاً إلى الحانات خارج منازلهم.

ع.خ