 هكذا قسّم غزو روسيا لأوكرانيا أتباع الكنيسة الأرثوذكسية | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 16.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هكذا قسّم غزو روسيا لأوكرانيا أتباع الكنيسة الأرثوذكسية

يُدين عدد من الكهنة الأوكران بالولاء للكنيسة الأرثوذكسية في موسكو، لكن الحرب الروسية على بلدهم ودعم البطريرك الروسي كيريل لها، قسّما الكنيسة، وسط دعوات متواصلة بفصل نهائي بين الكنسيتين في موسكو وكييف.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لكنيسة روسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة لكنيسة روسية- أرشيف

بينما تستعر الحرب في أنحاء أوكرانيا، يعيش ميخايلو تيريشنكو معركة خاصة به تهدد بتمزيق أبرشيته. يشعر هذا الكاهن بحالة من الضياع. فهو نظريا رجل دين في كنيسة أوكرانيا الأرثوذكسية في موسكو، والتي تدين بالولاء للبطريرك الروسي كيريل.

لكن على الأرض، يعد تيريشنكو شخصية أوكرانية وطنية ويدافع بشراسة عن بلده، بعد الصدمة التي أثارها قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوها. وقال تيريشنكو لفرانس برس من كنيسته في كوزليتس الواقعة على بعد 80 كلم شمال كييف "لم تجلب هذه الحرب أي أمر جيّد.. إلا الأسى والدمار والموت".

وتنهّد وهو يستذكر أولى أيام الحرب التي سادتها الفوضى عندما كان يؤوي الفارين من القتال في سراديب الموتى داخل الكنيسة، وسط الأيقونات وقبر مؤسس الأبرشية. وقال: "كانت هناك قرى قريبة حيث قتل العديد من الأشخاص ودُمّرت منازل. نشعر نحن أيضا بهذا الألم".

مباركة كنيسة موسكو للغزو الروسي

وترك الغزو الروسي الكهنة المدعومين من موسكو في أوكرانيا في وضع شائك. وخسرت روسيا عددا كبيرا من الأبرشيات الأوكرانية عام 2019، عندما أدى انشقاق تاريخي غذاه ضم الكرملين لشبه جزيرة القرم ودعمه تمرّدا انفصاليا في دونباس إلى تأسيس بطريركية كييف الأرثوذكسية.

والآن، معالغزو الروسي الكامل الذي أعرب البطريرك كيريل علنا تأييده له، يرجّح أن تخسر الكنيسة الروسية المزيد من رجال الدين والأبرشيات.

مشاهدة الفيديو 04:59

هكذا يساعد رهبان روس في ألمانيا اللاجئين الأوكران

وبينما عبرت أرتال القوات الروسية الحدود إلى أوكرانيا، ندد كيريل بـ"قوى الشر" المناهضة "للوحدة" التاريخية بين روسيا وأوكرانيا. ودعا أتباعه لاحقا للوقوف في وجه "أعداء (موسكو) في الخارج والداخل".

وأثارت تصريحات كيريل دعوات في الغرب إلى فرض عقوبات عليه وتحذيرا شديد اللهجة من البابا فرنسيس الذي دعاه إلى التوقف عن القيام بدور "خادم مذبح بوتين".

وأثارت مباركة البطريرك كيريل الواضحة لغزو بوتين غضب الأوكرانيين، الذين فر ملايين منهم من منازلهم بينما يزداد عدد القتلى المدنيين في صفوفهم يوميا.

وقال تيريشنكو "من الصعب تصديق أن البطريرك قال ذلك.. الأوكرانيون والروس والبيلاروس. جميعنا سلافيون. مع ذلك، يبارك قتل شعبه".

 وذهب بعض رجال الدين التابعين للكنيسة في موسكو أبعد من ذلك، فوقّع المئات على عريضة عبر الإنترنت تطالب بأن يواجه البطريرك كيريل محكمة دينية.

تخوف من اضطرابات

وبالنسبة لكهنة في أوكرانيا على غرار تيريشنكو بات الوقوف إلى جانب زعمائهم في موسكو أمرا يتعذر الدفاع عنه بشكل متزايد. لكن قطع العلاقات مع الكنيسة يحمل أيضا خطر إثارة اضطرابات في أوساط رعيتهم.

بدوره، تجنّب رأس الكنيسة المدعومة من موسكو في أوكرانيا المطران أونوفري توجيه أي انتقادات لكيريل، الذي يعد رئيسه. لكن صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بلقطات من جنازات أقيمت للقتلى في صفوف الجنود الأوكرانيين والدعم لجيش كييف.

مشاهدة الفيديو 02:32

أوكرانيا: نزاع الكنيسة يقسم الرعايا

كما دعا إلى موكب لمناسبة عيد الفصح لإخراج الجنود الأوكرانيين العالقين والجرحى في مصنع أزوفستال في ماريوبول، المحاصرة من الجيش الروسي.

مختارات

ويقول كهنة أوكرانيون قطعوا العلاقة مع موسكو إن رسالة كيريل تثبت ما قالوه منذ مدة طويلة عن السلطات الدينية في روسيا واتّهموه بالتجديف.

وقال الكاهن أولكسندر شموريهين من كاتدرائية القديس فولوديمير التابعة لبطريركية كييف الأرثوذكسية في العاصمة الأوكرانية إن "سلوك وتصريحات البطريرك كيريل مرعبة بكل بساطة.. هذه بروباغاندا ولاهوت يخدم الحرب. ليست مسيحية".

قطع العلاقات؟

والآن، يطالب البعض في أوكرانيا بحظر كنيسة موسكو. وفي آذار/مارس، عُرضت مسودة تشريع على البرلمان الأوكراني كانت، لو أُقرّت، ستحظر رسميا على الكنيسة الأرثوذكسية القيام بأي نشاط في أوكرانيا وتسمح بمصادرة ممتلكاتها.

في موسكو، رد رجال الدين بالقول إن ذلك يثبت أن "العملية العسكرية الخاصة" التي قام بها بوتين مبررة.

 ويرجّح أن يأتي هذا الخطاب بنتيجة عكسية وأن يكلّفهم المزيد من الكهنة في أوكرانيا، فيما أدار بعض الأوكرانيين ظهورهم للكنيسة الروسية.

وقالت داريا كولوميوتش التي تقطن كييف وتبلغ 33 عاما "على جميع الأوكرانيين حول العالم توحيد صفوفهم الآن والتركيز على مهمة واحدة -- مساعدة أوكرانيا في هذا النصر".

لكن ما زال لدى كيريل، الذين لم يزر أوكرانيا منذ ما قبل ضم موسكو للقرم عام 2014، مدافعون عنه حتى في قلب كييف.

وقالت إرينا غين (34 عاما) التي ترتاد الكنيسة عادة لفرانس برس "نعم، لدي مخاوفي"، مشبّهة بوتين بـ"الشيطان" قبل قداس في كنيسة تابعة لبطريركية موسكو في كييف. لكنها أصرت على أن "لا علاقة لكيريل" بأفعال الرئيس الروسي.

لكن بالنسبة لكهنة مثل تيريشنكو، فإن الحرب أجبرتهم على مواجهة أسئلة تخيّم منذ سنوات ومستقبلا ضبابيا. وقال تيريشنكو "أريد أن تكون لدينا كنيسة أوكرانية -- مستقلة عن موسكو وعن أي دولة (حتى تلك الأوكرانية)".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت معاقبة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في إطار حزمة سادسة من الإجراءات ردا على غزو أوكرانيا، كما ورد في وثيقة اطلعت عليها وكالة فرانس برس .

ع.ا/ف.ي ( أ ف ب)

  • Ukraine | Sophienkathedrale in Kiew

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا ودير بيشيرسك لافرا

    بُنيت الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الحادي عشر لتنافس آيا صوفيا، الواقعة في إسطنبول. الفسيفساء واللوحات الجدارية مازالت تحتفظ بكامل رونقها وروعتها حتى يومنا هذا. كان لكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف تأثير كبير على الطراز المعماري للكنائس الأخرى. ساعدت ودير بيشيرسك لافرا الكهفي القريب منها على أن تصبح كييف مركزاً للديانة الأرثوذكسية.

  • Ukraine | Weltkulturerbe - Old Residence of Bukovinian and Dalmatian Metropolitans

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    تشيرنيفتسي: مقر أبرشية بوكوفينا ودالماتيا

    يُظهر مقر الزعيم الروحي لأبرشية بوكوفينا ودالماتيا الأرثوذكسية التأثيرات البيزنطية والقوطية والباروكية. يعكس المبنى الهوية الدينية والثقافية المتنوعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية. تم بناء المجمع من 1864 إلى 1882.

  • Ukraine Lwiw historische Altstadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    لفيف: مركز تاريخي

    تقع لفيف في غرب أوكرانيا، تأسست المدينة في العصور الوسطى المتأخرة وكانت لعدة قرون مركزاً مهماً للإدارة والدين والتجارة. يتضح هذا من خلال دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية. المباني الباروكية متميزة؛ إذ تعكس التناغم بين طراز أوروبا الشرقية في البناء والتأثيرات الألمانية والإيطالية عليه.

  • Norwegen | Struve-Bogen - Weltkulturerbe

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    قوس ستروف الجيوديسي

    يمتد قوس ستروف على مسافة 2821 كيلومتراً من البحر الأسود في أوكرانيا إلى هامرفست بالنرويج. على طول هذا الطريق، قام عالم الفلك فيلهلم ستروف بقياس الكرة الأرضية واستنبط الشكل الدقيق للأرض، الأمر الذي اعتبر إنجازاً علمياً عظيماً تم تكريمه باعتباره تراثاً ثقافياً عالمياً. تُظهر الصورة النصب التذكاري للقوس في النرويج.

  • Ukraine Krim Sewastopol Chersonesos antike griechische Stadt

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    خيرسونيس: "مكة الروسية"

    تأسست مدينة خيرسونيس في القرن الخامس قبل الميلاد. تقع أطلالها بالقرب من سيفاستوبول في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. يشتمل الموقع على آثار مسيحية وبقايا مستوطنات من العصرين الحجري والبرونزي. كروم العنب محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. ونقلت مواقع إعلامية عن بوتين نيته تحويل خيرسونيس إلى "مكة الروسية"، وذلك يعود إلى أن اعتناق روسيا للديانة المسيحية قد بدأ منها.

  • Ukraine Yasinia | Weltkulturerbe - Holzkirche

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    كنائس خشبية في جبال الكاربات

    يتكون موقع التراث العالمي هذا من إجمالي 16 كنيسة أو كنيسة "تسركفاس"، تتوزع في سلسلة جبال الكاربات، التي تمتد عبر أوكرانيا وبولندا. تم بناء كنائس "تسركفاس" الخشبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية-اليونانية. إنها مثال على تقاليد البناء بالخشب في البلدان السلافية. كما تشتهر أيضاً بتصاميمها الداخلية.

  • Ukraine Buchenurwald Uholka-Shyrokyi Luh

    أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني

    غابات الزان في جبال الكاربات

    يوجد أيضاً في غرب أوكرانيا تراث طبيعي عالمي، وهي غابات الزان وغابات الزان البدائية. يشمل التراث الطبيعي العالمي لليونسكو بأكمله 94 موقعاً في 18 دولة. انتشرت غابات الزان هنا بعد العصر الجليدي الأخير منذ 11000 عام وهي الآن جزء مهم من النظام البيئي الطبيعي والمعقد في جبال الكاربات. كريستينا بوراك/خ.س


مواضيع ذات صلة

24.04.2022 Svenja Schulze (SPD), Bundesministerin fuer wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, besucht das Projekt Matbakh el Kell (Eine Kueche fuer alle). In der Gemeindekueche werden Mahlzeiten fuer von der Explosion 2020 im Beiruter Hafen besonders betroffenen Haushalte zubereitet. Schulze befindet sich auf einer dreitaegigen Reise in den Libanon und nach Aethiopien. 24.04.2022

الغزو الروسي لأوكرانيا يفاقم مشكلة الجوع في لبنان 27.04.2022

علاوة على الأزمات المالية والاقتصادية التي يشهدها لبنان، يواجه السكان هناك شبح أزمة جوع، إذ يعتمد البلد بشكل كامل تقريبا على الحبوب من أوكرانيا وروسيا. وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه وعدت بتقديم مساعدات إضافية.

05/04/2022 Supermarktregal mit Müsli-Produkten EU-food security

الغزو الروسي لأوكرانيا.. هل الأمن الغذائي الأوروبي مهدد؟ 20.04.2022

مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل تأمين الإمدادات الغذائية داخل أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. فماذا تفعل أوروبا كي لا يكون الأمن الغذائي مهددا بشكل مباشر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؟

Niger Suffers Famine DAKORO, NIGER - AUGUST 08: Villager tend to their meager crop of millet as a storm approaches on August 8, 2005 near Dakoro, Niger. Care International distributed 50 kg bags of millet to each family in the village. The ration of millet should last a family of five for 15 days. The villages store of extra millet was used up months ago when the famine began. The current crop is due in 6 weeks and the villagers need continued rain for the next six weeks for that harvest to be sufficient. A food crisis is threatening the lives of thousands in the impoverished West African nation. A combination of sever drought and a locust plague has caused the famine which has affected at least 2 million people in Niger and approximatly 5 million in the region. Niger is the second poorest country in the world, with 64 percent of the 12 millions inhabitants surviving on less than US$1 (81 euro cents) day. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)

هل يمكن لحبوب الدخن المساعدة في خلق أمن غذائي عالمي؟ 09.05.2022

دفع الغزو الروسي لأوكرانيا العالم إلى تسليط الضوء على تفاقم انعدام الأمن الغذائي. هل يمكن أن تساعد حبوب الدخن التي تم تجاهلها في الماضي في إطعام سكان العالم في عصر أزمة المناخ؟ وما هي تأثيراتها على البيئة؟