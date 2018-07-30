هكذا قررت امرأة هندية معاقبة زوجها بسبب "إهماله" لها

بعد نحو السنة من زواجه من امرأة ثانية لتعذر إنجابه أطفالا من الأولى، كثرت المشاكل، وزادت شكاوي الزوجة الأولى من إهمال زوجها وتقضيته معضم أوقاته مع ضرتها.

السيد القاطنة في شمال الهند، أعمت الغيرة عينيها، فسحبت سكينا حادا إثر شجار معتاد وقطعت عضو زوجها التناسلي. وقد أكد المسؤول الأمني، أنيل كومار كاباروان إنه جرى نقل المتضرر يونس أحمد 45/ عاما/ إلى مستشفى في ولاية أوتار براديش كما جرى توقيف الزوجة.

وقال كاباروان :"أمس، تجدد الشجار بين الرجل وزوجته، التي كثيرا ما اتهمته بإهمالها وعدم قضاء وقت معها، فقامت الزوجة بقطع أعضائه التناسلية بسكين". وأضاف :"جرى نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة ويتلقى العلاج"، موضحا أنه جرى توقيف الزوجة بعدما قدم أقارب الزوج شكوى ضدها لدى الشرطة.

وذكرت الشرطة أن الزوجة تواجه اتهامات بالتسبب في أذى جسدي خطير وقد يحكم عليها بالسجن لعشر سنوات.

س.آ /ع.ش (د ب أ)