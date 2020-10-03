 ″هكذا عشت اللحظات الأولى لتوحيد ألمانيا وكيف تبدو اليوم″ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 03.10.2020

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سياسة واقتصاد

"هكذا عشت اللحظات الأولى لتوحيد ألمانيا وكيف تبدو اليوم"

رغم مرور 30 سنة على إعادة توحيد ألمانيا فإن الفروق ومستويات الدخل ما تزال قائمة بين الشرق والغرب. ورغم التباين فإن مستوى المعيشة في الشرق تضاعف أكثر من مرة. ما خلفية الفروق من خلال معايشة شخصية للوحدة منذ أيامها الأولى؟

Berlin Mauer Jahrestag NEUES FORMAT (AP)

عندما فُتحت الحدود بين شطري برلين في عام 1989 كنت أسكن وأدرس في الشطر الشرقي من المدينة. أتذكر يومها أننا كنت في الطريق إلى مكتبة جامعة الهومبولدت التي تبعد مئات الأمتار عن بوابة براندنبورغ للحصول على بعض المراجع من أجل أطروحتي للدكتوراه في السياسات الاقتصادية. وعندما وصلت إلى جوار المكتبة كانت طوابير الناس التي تنتظر للدخول إلى برلين الغربية قد تجاوزتها.

بدا الناس الذين وقفوا بالآلاف في الطوابير لساعات طويلة، سعداء ومرحين ومتفائلين. وفي بهو المكتبة تحدثت مع بعض الزملاء الذين أبدت غالبيتهم التفاؤل بإعادة توحيد شطري ألمانيا والحصول على المارك الغربي والرفاهية وحرية السفر واكتشاف العالم الذي كان محظوراً عليهم باستثناء دول المعسكر الشيوعي آنذاك. هكذا عايشت اللحظات الأولى لبدء مرحلة إعادة توحيد ألمانيا. 

مختارات

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في خطابها بمناسبة الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية، على أهمية تذكر ضحايا ديكتاتورية حزب الوحدة الاشتراكي الألماني (إس إيه دي) في جمهورية ألمانيا الديمقراطية (ألمانيا الشرقية).

لم تكن الوحدة الألمانية مجرد نقطة نهاية للحرب الباردة، بل كانت أيضاً بداية حقبة من العلاقات الجديدة، بدأت بآمال كبيرة لكنها أدت إلى "سلام بارد". لمحة على العلاقات الدولية بعد مرور ثلاثة عقود على نهاية الحرب الباردة.

على مدار شهر ووسط إجراءات كورونا الصارمة، تحيي ألمانيا الذكرى الثلاثين لإعادة توحيدها. تمثل هذه الذكرى فرصة لتقييم مدى نجاح ألمانيا في إعادة لم شملها. التقرير السنوي لحال الوحدة يلقي الضوء على ما أنجز وما ينتظر الإنجاز.

وحدة ألمانيا التي يحيي الألمان اليوم ذكراها الـ 29، كلفت أكثر من 2000 مليار يورو حتى الآن. غير أن القسم الأكبر لم يتم انفاقه على الاقتصاد لـ"بناء الشرق" وحسب، بل إن كثير من سكان غرب ألمانيا جنوا ثروات كبيرة.

أعرب أغلب الموطنين الألمان بشرق البلاد عن أن حياتهم الآن أفضل مما كانت فيما كانت تعرف بـ"ألمانيا الشرقية". وفي المقابل قال 10% إن حياتهم الآن أسوأ من السابق. وشكا آخرون من فقدان التواصل الاجتماعي وزيادة الأنانية والحسد.

الفروق في مستوى الأجور

ومع بدء  إعادة توحيد شطري ألمانيا  في عام 1990 توجب علي إعادة النظر في القسم الأكبر من أطروحتي بسبب تغيير المناهج الدراسية الاقتصادية في الشرق. كانت فترة صعبة بالنسبة لي، غير أنها من أكثر فترات حياتي إثارة وثراء معرفي كونها أتاحت لي التعرف على النظامين الاشتراكي والرأسمالي بأم العين وفي مدينة يطيب العيش فيها للطلاب والباحثين. ومن هذا المنظور اعتبر نفسي من المحظوظين في تلك الفترة.

وبعد إعادة التوحيد ارتفع سقف آمال الشرقيين بتحويل شرق ألمانيا الاشتراكي سابقاً إلى "مناطق مزدهرة" لا تقل تطوراً وحداثة عن نظيرها الغربية كما وعد بذلك "مستشار الوحدة" الراحل هيلموت كول. ومنذ ذلك الحين تم إنجاز الكثير وبشكل يفوق بكثير ما تم إنجازه في أي بلد من بلدان الكتلة الشيوعية السابقة.

وعلى سبيل المثال تم تحديث البنية التحتية هناك بمبالغ تصل إلى 300 مليار يورو. وبفضل ذلك أضحت الطرق السريعة والسكك الحديدية ومرافق عامة أخرى أحدث من نظيرها الغربية. كما تم تحديث الجامعات والمرافق التعليمية ومراكز البحث وتحديث قطاع السكن ودعم نشوء مؤسسات وشركات صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات بعشرات المليارات الأخرى. وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين مستوى المعيشة وخاصة في صفوف الشباب.

بالمقابل بقيت الشريحة الأكبر من كبار السن معتمدة على الدعم والتعويضات الاجتماعية والتقاعد المبكر لأن عملية إعادة تأهيلها لم تساعد إلى دخولها سوق العمل لأسباب المتعددة. وتم تقدير  التكاليف السنوية لإعادة التوحيد  حتى عام 2015 بنحو 100 مليار يورو سنوياً، ذهب القسم الأكبر منها للدعم الاجتماعي على أصعدة في مقدمتها تعويضات البطالة والتقاعد.

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بالفيديو: حقائق عن شرق ألمانيا وغربها

لكن على الرغم من الكثير الذي تحقق، فإن متوسط مستوى دخل الفرد في شرق ألمانيا ما يزال بحدود 33 ألف مقابل 43 ألف يورو في غرب البلاد. وما تزال أجور نفس العمل أعلى في غرب البلاد. فعلى سبيل المثال يبلغ متوسط دخل المهندس في الغرب نحو 60 ألف يورو مقابل نحو 46 ألف يورو لزميل له في الغرب يقوم بالمهام نفسها.

وتعكس هذه الفروق حقيقة أن مستوى الإنتاجية في الشرق ما يزال أقل من نظيره في الغرب بنسبة تزيد على 25 بالمائة. وبالمجمل لم تفلح أي ولاية شرقية حتى الآن في الوصول إلى مستوى التطور الحاصل في الولايات الغربية، فما هي خلفيات ذلك يا تُرى؟

إعادة التوحيد لم تكن متكافئة

من المعروف أن إعادة التوحيد لم تقم على أساس مفاوضات يتم من خلالها تأسيس دولة بقوانين وأنظمة جديدة تأخذ بعين الاعتبار متطلبات مرحلة انتقالية يتم من خلالها تدعيم أسس التكافؤ الاقتصادي بين الطرفين المعنيين. فالذي حصل هو أن المفاوضات أفضت إلى موافقة النخبة الشرقية الحاكمة آنذاك على عملية دخول أو دمج طوعية سريعة ومباشرة لشرق البلاد في غربها دون تعديلات على دستور وقوانين وتشريعات ألمانيا الغربية.

وهكذا يمكن الحديث عن  عملية ضم للشطر الشرقي إلى الشطر الغربي. وهو الأمر الذي أعطى لحكومة المستشار كول شيكاً على بياض لتفكيك ألمانيا الشرقية وإرثها الشيوعي. وإذا كان هذا التفكيك أثمر عن تعددية سياسية وحريات وليبرالية اقتصادية، فإن تبعاته كانت مدمرة على  الشركات والمؤسسات الاقتصادية والخدمية التي كانت كلها مملوكة للدولة الشرقية.

سيارة ترابي المصنوعة في ألمانيا الشرقية سابقا

سيارة ترابي المصنوعة في المانيا الشرقية سابقا

ومن أسباب هذه التبعات غياب المرحلة الانتقالية اللازمة لتصحيح أوضاع الشركات الجيدة وخصخصتها بشكل يضمن استمرارها وحقوق العاملين فيها. وقد شهدت بأم العين على سبيل المثال كيف حلت سلاسل المتاجر الغربية مكان الشرقية بين عشية وضحاها. كما شهدت كيف اختفت المنتجات الشرقية من السوق بنفس السرعة، لأن سلاسل المتاجر الغربية لم تعتمدها لإملاء رفوفها التي غصت بمنتجات غربية من كل حدب وصوب. وهو الأمر الذي أدى إلى إفلاس المصانع والمزارع التي تنتجها أو تبيعها بأسعار بخسة، لاسيما وأنها لم تتمكن من الحصول على الاستشارة والقروض والدعم اللازم لإنقاذها قبل فوات الأوان.

وما زلت إلى يومنا هذا  أتذكر مع أصدقاء لي أحاديثنا عن اختفاء عشرات المنتجات من الألبان واللحوم والمشروبات والسلع المنزلية التي نتشوق لها.

بيع المصانع وإغلاقها بدل إصلاحها

كما أتذكر جيداً كيف تمت عملية خصخصة أو إغلاق وبيع أو تقليص عمل مئات المصانع الشرقية والعقارات التي كانت ملكاً للدولة بأسعار بخسة عن طريق مؤسسة "ترويهاند THA" التي تم إنشائها من أجل هذه العملية.

وكان من بينها مصانع تصدّر منتجاتها إلى عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بما فيها ألمانيا الغربية نفسها. ومن بينها على سبيل المثال مصنع "كارل تسايس يينا" لصناعة الأنظمة البصرية والتقنيات الطبية والفضائية. وهناك مصانع الكابلات وأشباه الموصلات في فرانكفورت على نهر الأودر وبرلين ومصانع المفروشات في دريسدن وبناء السفن في روستوك.

أحد المصانع المهجورة من أرث ألمانيا الشرقية السابقة

أحد المصانع المهجورة من أرث ألمانيا الشرقية السابقة

في "كارل تسايس" حيث عملتُ مع صديق لي لم يعد من المعمل سوى جزء يضم أقل من 3 آلاف عامل. أما مصانع المفروشات الشهيرة فاختفت. ونفس الشيء حصل في روستوك ومدن بناء السفن في شمال شرق ألمانيا.

وقد روى زميل لي عمل في مصنع لبناء الآلات بالقرب من برلين كيف تم بيع المصنع ومحيطه بمبلغ مارك واحد على أساس قيام المشتري بتطوير المصنع والاحتفاظ بثلثي العاملين. غير أن المشتري الجديد أغلقه وباع الأراضي التابعة له كعقارات. وكان مصير هذا المصنع نفسه مصير مئات المؤسسات الأخرى التي تمت خصخصة الكثير منها في إطار عمليات فساد وتجاوزات واسعة.

وتفيد المعطيات الإحصائية أن أكثر من 70 بالمائة من عمليات البيع في شرق البلاد جرت لصالح رجال أعمال من غرب ألمانيا. وفي حالات كثيرة كان هؤلاء يشترون شركات ومؤسسات منافسة لأعمالهم في الغرب وبدلاً من تطويرها كان يتم إغلاقها وزيادة الإنتاج في الرديف الغربي لتغطية حاجة السوق في الشرق، لأن تكلفة زيادة الإنتاج واستقدام العمال من الولايات الشرقية أقل من تكاليف التطوير والتحديث هناك.

وهكذا فإن فرصة قيام نهضة صناعية في هذه الولايات بقيت محدودة وغير مرغوبة من لوبيات رجال الأعمال النافذين في الشرق.

الخبير الاقتصادي إبراهيم محمد

الخبير الاقتصادي إبراهيم محمد: تعكس هذه الفروق حقيقة أن مستوى الإنتاجية في الشرق ما يزال أقل من نظيره في الغرب بنسبة تزيد على 25 بالمائة.

فرصة للشرق من أجل اللحاق بالغرب

رغم الثغرات التي رافقت مرحلة ما بعد توحيد ألمانيا، والفروق الكبيرة بين الشرق والغرب، فإن غالبية الناس في شرق ألمانيا كسبت من خلال التوحيد مستوى حياة يفوق بأضعاف مستوى معيشتها قبل الوحدة. وحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية فإن 60 بالمائة من  الألمان الشرقيين  يعتبرون الوحدة قصة نجاح حقيقية.

وفي شرق البلاد نشأت طبقة وسطى تقود وتملك شركات متوسطة رائدة في مدن مثل لايبزغ ودريسدن وفي مدن مثل برلين نشأت عشرات الشركات الناشئة والرائدة في التطبيقات والتجارة الإلكترونية. ومع التطور الذي شهدته الجامعات والمعاهد ومراكز البحث في الشرق أصبح الخريجين منها قبلة رجال الأعمال والشركات في ألمانيا وخارجها. ومع قدوم شركات عالمية مثل تيسلا الأمريكية لبناء مصنع ضخم للسيارات الكهربائية يبدو أن شرق ألمانيا في طريقه إلى جذب صناعات عالمية تسرع في عملية تقليل الفروق بين الشرق والغرب. 

إبراهيم محمد

  • ساحة بوابة براندنبورغ في برلين كانت مغلقة قبل الوحدة الألمانية (يسار الصورة)، أما بعد الوحدة فهي تعجّ بالناس المحليين والسياح (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بوابة براندنبورغ

    أحد أشهر معالم العاصمة برلين. كانت البوابة التي بُنيت عام 1791، علامة على الحدود بين برلين الشرقية والغربية في سنوات الانقسام. كانت تقع خلف الخط الحدودي مباشرة في الشطر السوفييتي من المدينة، ولم يكن الوصول إليها متاحاً للناس. لكن في خريف 1989 لم تعد الحدود قائمة، لتعجّ ساحة البوابة منذ ذلك الحين بالناس الذين يأتون من دول أخرى أيضاً لرؤية البوابة الشهيرة.

  • سجن هوهن شون هاوزن التذكاري قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    سجن "هوهن شون هاوزن" التذكاري

    حتى عام 1989 كان سجن "هوهن شون هاوزن" "سجن التحقيقات المركزي التابع لجهاز أمن الدولة" في ألمانيا الشرقية، حيث كان يتم زج السجناء السياسيين وتعذيبهم جسدياً ونفسياً. كان مجمع مباني السجن -بأسواره العالية- سرياً ولم يكن يظهر على أي خريطة للمدينة. بعد إعادة التوحيد، تم إغلاق السجن ليتم فتحه بعد بضع سنوات كموقع تذكاري للزوار.

  • جدار برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    جدار برلين

    لمدة 28 عاماً قسّم جدار برلين المدينة إلى شطرين، شرقي وغربي. قُتل العديد من الأشخاص أثناء محاولة عبور الحدود التي كانت تمتد على طول 167.8 كيلومتراً. وحتى الآن ما يزال عدد القتلى غير معروف. "معرض الجهة الشرقية" هو أطول بقايا جدار برلين، وتم الرسم عليه من قبل العديد من الفنانين المحليين والعالميين في عام إعادة التوحيد.

  • أزيل تمثال لينين الذي كان في منطقة فريدريتش هاين في برلين بعد انهيار الشيوعية في أوائل التسعينات

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    لينين في "فريدريتش هاين"

    كان هذا التمثال العالي للينين، الذي بلغ ارتفاعه 19 متراً والمصنوع من الغرانيت، منصوباً في منطقة فريدريتش هاين في برلين بين عامي 1970 و1991. حضر حفل إسدال الستار عن التمثال 200 ألف شخص، وفي مقدمتهم رئيس وزراء "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" فالتر أولبريشت. وبعد انهيار الشيوعية في أوائل التسعينات، أُزيل التمثال. اليوم تسمى "ساحة لينين" السابقة "ساحة الأمم المتحدة".

  • أعيد بناء قصر برلين (يمين الصورة) مكان قصر الجمهورية يسار الصورة

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    من "قصر الجمهورية" إلى "قصر برلين"

    كان "قصر الجمهورية" مركز السلطة في "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" ومقر مجلس الشعب ومقر عقد مؤتمرات حزب الوحدة الاشتراكي الحاكم. تم افتتاح القصر عام 1976 واستغرق بناؤه 32 شهراً. بين عامي 2006 و2008، تم هُدم القصر الذي كان يُعرف أيضاً بـ "متجر أنوار إريش هونيكر (أمين عام الحزب الحاكم)"، لكثرة الكنوز التي كان يحويها. وفي مكان القصر، أعيد بناء قصر برلين التاريخي مع منتدى هومبولت.

  • تم افتتاح متاجر إنترشوبس الأولى عند محطة القطارات فريدريتش شتراسه

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    متاجر "إنترشوبس"

    "إنترشوبس" كان اسم سلسلة متاجر في "جمهورية ألمانيا الديمقرطية"، لم تكن تقبل سوى العملات الأجنبية عند الدفع، ولذلك لم يكن العديد من المواطنين قادرين على شراء السلع التي كانت تبيعها هذه المتاجر. تم افتتاح متاجر "إنترشوبس" الأولى عند محطة القطارات "فريدريتش شتراسه" في برلين الشرقية، كما تظهر في الصورة. اليوم حلت مكانها محلات تجارية أخرى.

  • سقالات التسلق المعدنية في أماكن اللعب في شرق ألمانيا (يسار الصورة) وسقالات التسلق الحديثة (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    أماكن اللعب

    كانت سقالات التسلق المعدنية (يسار الصورة) موجودة في كل أماكن اللعب تقريباً في ألمانيا الشرقية. اليوم سقالات التسلق مصنوعة من حبال سميكة، ولا تلحق أيّ أذى بالأطفال إذا اصطدموا بها أثناء اللعب. يمكنك مشاهدة المزيد من صور برلين قبل إعادة التوحيد وبعدها عبر البحث عن هاشتاغات #GermanyThenNow #BerlinThenNow على الفيسبوك.

  • فندق ماريتيم في شارع فريدريتش شتراسه (يمين الصورة) حل مكان فندق إنترهوتيل ميتروبول (يسار الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    فندق "إنترهوتيل ميتروبول"

    تم افتتاح الفندق الذي كان مكوناً من 13 طابقاً في شارع "فريدريتش شتراسه" عام 1977. العديد من رجال الأعمال والدبلوماسيين والمشاهير أقاموا في هذا الفندق. بالنسبة لمعظم مواطني "جمهورية ألمانيا الديمقراطية" الذين لم تكن لديهم عملات أجنبية، لم يكن من الممكن الإقامة في هذا الفندق. أما اليوم فبات يوجد فندق تابع لسلسلة "ماريتيم" مكان "إنترهوتيل ميتروبول"، ويمكن للجميع الإقامة فيه، لكن بأسعار باهظة!

  • متجر كاوفهاوس ديس فيستن قبل الوحدة (يسار الصورة) وبعدها (يمين الصورة)

    بالصور.. العاصمة برلين قبل الوحدة الألمانية وبعدها

    متجر "كاوفهاوس ديس فيستنس"

    متجر "كاوفهاوس ديس فيستنس" (Kaufhaus des Westens)، الذي يعرف أيضاً بالاسم المختصر "KaDeWe"، هو أشهر متجر في ألمانيا، بمساحة تبلغ 60 ألف متر مربع، وثاني أكبر متجر في أوروبا بعد "هارودز" في لندن. تم افتتاح المتجر الفاخر عام 1907، وتعرض للاحتراق بشكل كامل تقريباً في الحرب العالمية الثانية. أما الآن، فالمتجر الواقع في برلين الغربية يجذب السكان المحليين والسياح ومحبي السلع الفاخرة. راينا بروير/م.ع.ج


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