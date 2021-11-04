هكذا عاقب الناخبون العراقيون من لم يسمع نداءهم!  

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أسماء كانت تعتبر نفسها حصينة منيعة خرجت خالية الوفاض تقريبا من سباق الانتخابات، وأخرى اخترقت الشارع ونجحت في الوصول إلى قبة البرلمان. الوجه الآخر من الانتخابات البرلمانية العراقية.
ضيوف البرنامج:
المحلل السياسي أبو فراس الحمداني
عثر حرس الحدود في بيلاروسيا على جثة عراقي مهاجر، وقبل أسبوع أعلنت الشرطة الالمانية عن عثورها على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة. لماذا يموت المهاجرون عند هذه الحدود؟
يعتقد كثير من العراقيين أن آثار بابل ونينوى وزقورة أور هي كل ما تبقى من آثار شعوب وحضارات وادي الرافدين. لكن الحقيقة أن كل يوم تكتشف مواقع جديدة، فهل توفر الدولة بنية تحتية لدعم اقتصاد سياحة الآثار؟
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