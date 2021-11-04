هكذا عاقب الناخبون العراقيون من لم يسمع نداءهم!  

عراقيون بلغوا أوروبا جثثا ملقاة على حدود!

عثر حرس الحدود في بيلاروسيا على جثة عراقي مهاجر، وقبل أسبوع أعلنت الشرطة الالمانية عن عثورها على عراقي ميتا ضمن مجموعة من 30 شخصا تم تهريبهم على ما يبدو عبر الحدود البولندية في شاحنة. لماذا يموت المهاجرون عند هذه الحدود؟