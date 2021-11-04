 هكذا عاقب الناخبون العراقيون من لم يسمع نداءهم! | العراق اليوم | DW | 14.10.2021

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العراق اليوم

هكذا عاقب الناخبون العراقيون من لم يسمع نداءهم!

أسماء كانت تعتبر نفسها حصينة منيعة خرجت خالية الوفاض تقريبا من سباق الانتخابات، وأخرى اخترقت الشارع ونجحت في الوصول إلى قبة البرلمان. الوجه الآخر من الانتخابات البرلمانية العراقية.

الاستماع للتقرير الصوتي 60:00

هكذا عاقب الناخبون العراقيون من لم يسمع نداءهم!

ضيوف البرنامج:

المحلل السياسي أبو فراس الحمداني

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هكذا عاقب الناخبون العراقيون من لم يسمع نداءهم!  