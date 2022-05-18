هكذا عاشت فرانكفورت فرحة تتويج فريقها بلقب الدوري الأوروبي

عاشت مدينة فرانكفورت أجواء احتفالية غير مسبوقة بعد تتويج فريق المدينة آينتراخت بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه تحت المسمى الجديد للبطولة.

وبمجرد ما أعلن الحكم نهاية المباراة في إشبيلية التي احتضنت النهائي، حتى انطلقت الفرحة العارمة في فرانكفورت وتحول ليل المدينة إلى نهار من خلال آلاف الجماهير التي خرجت للشوارع الرئيسية لتعبر عن فرحتها بالتتويج، حيث علت الأهازيج وأبواق السيارات وتجمع عدد كبير من الناس وسط المدينة.

"أسود وأبيض كالثلج هذا هو آينتراخت" يردد أحد المشجعين، حسب ما جاء في موقع صحيفة "فرانكفورتر ألغيمانه تسايتونغ"، ويرد عليه شابين آخرين في مقتبل العمر "لقد كتبنا التاريخ"، وربما تكون فعلا تلك هي الفرحة الحقيقية الأولى لهذين الشابين بتتويج ناديهما بلقب أوروبي لأن آخر تتويج لفرانكفورت على الصعيد الأوروبي يعود لعام 1980.

وفي وقت وجيز ملئت السيارات تقريبا كل الشوارع الرئيسية بالمدينة مزينة بأعلام وشالات فريق آينترخت ما جعل شرطة المدينة تطلب من الجماهير ترك مساحة في وسط الطريق لمرور سيارات الإسعاف عند الحاجة. كما تم تسجيل بعض حوادث شغب مثل إلقاء زجاجات على الشرطة، حسب موقع صحيفة "فرانكفورتر ألغيمانه تسايتونغ".

ولم تقتصر الاحتفالات الجنونية على ليلة المباراة بل استمرت حتى ساعات متأخرة من اليوم الموالي، حيث كان الآلاف من الجماهير في انتظار وصول الفريق للاحتفال معا في مبنى "رومر"، أحد أبرز معالم مدينة فرانكفورت.

واستغرقت رحلة موكب الفريق من المطار إلى مبنى رومر وقتًا أطول بكثير مما كان مخططًا له في الأصل بسبب الشوارع المزدحمة بالجماهير رغم الأمطار الغزيرة.

وحاولت الشرطة عبثًا منع المشجعين من إطلاق الألعاب النارية، حيث قام العديد من اللاعبين أيضًا بإضاءة الشماريخ في الشرفة.

وقال بيتر فيلدمان، رئيس بلدية فرانكفورت، في كلمة ترحيب "لقد خلدتم أنفسكم في هذه المدينة".

أما سيباستيان رودي، قائد الفريق، الذي كانت توجد عدة غرز في جبهته و شبهته الجماهير بالدولي الألماني باستيان شفاينشتايغر، الذي تعرض بدوره لإصابة في رأسه في نهائي مونديال 2014 وأكمل المباراة، فقال للجماهير"شكرًا لكم على هذا الترحيب الرائع. إنه أمر لا يصدق. شكرًا لكم على هذا الدعم طوال الموسم. ها هي (الكأس) نهديها لكم".

كما تضمن البرنامج الرسمي للاحتفالات حفل توقيع في الكتاب الذهبي للمدينة.

ووصل التفاعل مع الإنجاز الذي حققه فرانكفورت أيضا للسياسيين حيث غرد المستشار الألماني أولاف شولتس قائلا " "يا له من نجاح كبير، نحن سعداء معكم جميعًا بالفوز بلقب الدوري الأوروبي".

أما فولكر بوفيير، رئيس وزراء ولاية هيسن، التي تنتمي لها فرانكفورت، فقال: "نحن فخورون للغاية بهذا الأداء".

كما بعث بايرن ميونخ، حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في المواسم العشرة الأخيرة، رسالة تهنئة لفرانكفورت، وهو ما قام به أيضا نادي برشلونة الإسباني، الذي ودع المسابقة من دور الثمانية إثر خسارته من الفريق الألماني.

وتحدث بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم عن "إنجاز هائل لكرة القدم الألمانية التي جرى تمثيلها ببراعة من جانب آينتراخت فرانكفورت".

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن احتفالات فريق فرانكفورت في ملهى ليلي في أشبيلية استمرت حتى ما بعد الفجر، وقال أوليفر غلاسنر مدرب آينتراخت: "سأحتفل حتى يوم السبت، ويوم الأحد سأذهب في إجازة".

وأوضح رودي :"سيستغرق الأمر سنوات قليلة لإدرك ما يعنيه هذا"، بينما قال الحارس كيفن تراب: "دائما ما كنا نبحث عن التفوق، لكن لا توجد كلمات لوصف ما تحقق".

ورافق الفريق نحو 50 ألف مشجع إلى أشبيلية، ينما تابع المباراة نحو 60 ألف مشجع عبر أربع شاشات عملاقة في استاد آينتراخت فرانكفورت.

هشام الدريوش/ و.ب (د ب أ)