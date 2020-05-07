هكذا صرَّف مصنع جعة ألماني فائض إنتاجه بسبب كورونا!

من بين الإجراءات التي سلكتها العديد من الدول لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد إغلاق الفنادق والحانات والمطاعم ما أثر سلبا عليها وكذلك على الشركات التي تمونها. ونظرا لفائض الإنتاج في زمن كورونا قررت شركة ألمانية مصنعة للبيرة في ولاية هيسن التبرع بالبيرة للزبناء عوض رميها.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن شركة "فيلينغر" تبرعت بنحو ألفين وستمئة لتر من البيرة للزباين. وقال فرانتس ماست صاحب مصنع البيرة لوكالة رويترز: "نود أيضا أن نشكر الزبائن، ونأمل أن يدعمونا عندما نعيد فتح أبوابنا، وأن يقبلوا على منتوجنا ويشيرون إليه".
طوابير انتظار الدور للحصول على قنينات الجعة من المصنع الذي قرر التبرع بفاض انتاجه
البيرة التي تبرعت بها الشركة المصنعة كانت مخصصة بالأساس للمطاعم والفنادق، لكن مع تفشي وباء كورونا والقيود التي طالت المطاعم والفنادق وإغلاق أبوابها، لم يعد باستطاعة شركة البيرة تسليم منتوجها الذي بقي حبيس رفوف المصنع ولم يتعدى أبوابه. وبما أن إعادة فتح المطاعم والحانات مقررة في الأسابيع المقبلة صرح صاحب مصنع البيرة أنه كان على المصنع التخلص من هذه البيرة لإفراغ خزاناته وملئها ببيرة طازجة.
صاحب مصنع البيرة ارتأى أنه من الأفضل التبرع بالبيرة عوض رميها، مع العلم أن العمر الافتراضي لصلاحية استهلاك هذه البيرة مدته ثمانية أسابيع، حسب ما ذكرت صحيفة "فالديكيشه لاندس تسايتونغ".
ومع سماع خبر البيرة المجانية اصطف عشرات الأشخاص أمام مصنع البيرة مرتدين كماماتهم ومحافظين على المسافة الاجتماعية في انتظار استلام زجاجات البيرة المجانية.
في منشور على فيسبوك قال صاحب المصنع إن البيرة نفدت الآن لكنه تعهد بمزيد من التبرع يوم الثلاثاء المقبل. ويقتصر التبرع على تسليم "ثلاث زجاجات للشخص الواحد" وكمية معينة مخصصة للتبرع.
ع.اع/ع.ج.م
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تشتهر البيرة الألمانية بمبدأ "راينهايتسغيبوت"، وتعني "نقاوة" البيرة، والذي ينص على صنع البيرة من مواد الماء والجنجل والملت (حبوب الشعير) والخميرة فقط، وعدم دمج مواد أخرى معها. ومبدأ "نقاوة البيرة" ساريا في ألمانيا منذ 500 عام وتلتزم به لغاية اليوم أغلب مصانع البيرة في ألمانيا، على الرغم من أنه غير ملزم لها حسب القانون الأوروبي الصادر سنة 1987.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
بدأت بعض مصانع البيرة في الآونة الأخيرة بإنتاج نوعيات جديدة من البيرة التي تسمى "كرافت بيير"، والتي لا تعتمد على مبدأ "نقاوة البيرة" المتوارث منذ 500 عاما. وجاء الكثير من هذه الأنواع الجديدة من خارج ألمانيا.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تنتج ألمانيا ثلث أنواع البيرة في العالم التي يُقدر عددها 15 ألف نوع. وهنالك 1500 مصنع بيرة في ألمانيا، لكن الألمان ليسوا أبطال العالم في شرب البيرة، إذ يشرب كل ألماني بالمعدل 110 لترات من البيرة سنويا، بينما يشرب سكان جمهورية التشيك 140 إلى 150 لترا منها في السنة.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
البيرة المحلية في ألمانيا تختلف من منطقة لأخرى. ففي كولونيا تباع بيرة "كولش" أما ميونيخ فتشتهر بالبيرة البيضاء أو بيرة القمح، فيما تشتهر هامبورغ ببيرة "بيلس" المليئة بنكهة الجلجل.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
كؤوس البيرة الألمانية تختلف أيضا حسب نوع البيرة. فبيرة "كولش" الكولونية تُشرب في كؤوس صغيرة رفيعة ذات سعة 0.2 لترا، بينما تُشرب بيرة القمح بكؤوس عريضة وكبيرة تسع إلى 0.5 لترا. أما بيرة "بيلس" فتُصب في كؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ لكنها عريضة في الأسفل.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تحتوي البيرة الألمانية غالبا على نسبة 5 بالمائة تقريبا من الكحول. وفي ولاية بافاريا هنالك بعض الأنواع التي تتعدى نسبة 5 بالمائة بقليل، وخاصة بعض أنواع بيرة القمح.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
رغم أن أغلب الألمان يفضل شرب البيرة "النقية" الخالية من المشروبات الأخرى، إلا أن بعض الناس يفضل شرب البيرة ممزوجة مع بعض المشروبات، مثل البيرة مع الليمون، بيرة "رادلر". وكذلك البيرة مع الكولا وهنالك عدة أنواع منها.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
البيرة الملونة تنتشر في عدة دول أوروبية، مثل بولونيا. لكنها غير شائعة في ألمانيا، ما عدى مدينة برلين. ويفضل سكان العاصمة شرب البيرة الملونة بطعم التوت أو بطعم نبات "الجويسئة". وتُشرب البيرة الملونة بكؤوس صغيرة شبيهة بكؤوس النبيذ.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
طبعا شرب البيرة والمشروبات الكحولية عموما في الأماكن العامة مسموح به، لكن بعض المدن مثل كولونيا أو هامبورغ لاتسمح بشرب الكحوليات في وسائل المواصلات العامة.
-
البيرة في ألمانيا.. تعددت المذاقات والعشق واحد
تُفرض على الكثير من قناني وعلبات البيرة تأمينات تصل إلى 8 سنتات على القناني الزجاجية و 25 سنتا على القناني البلاستيكية، وذلك من أجل الحفاظ على نظافة البيئة في البلد، ويعاد المبلغ عند إعادة القنينية الفارغة إلى المحلات.
الكاتب: كاتي موسر/ زمن البدري