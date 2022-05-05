هكذا ساهمت الجماهير في وصول فرانكفورت إلى نهائي الدوري الأوروبي!

يدين فريق اينتراخت فرانكفورت في إنجازه الجديد بوصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي إلى عوامل متعددة، منها جمهوره. سافر حوالي 30 ألفا منهم إلى برشلونة حيث شهد ملعب الكامب نو مفاجأة من العيار الثقيل في دور ربع النهائي بإقصاء الفريق الألماني لنظيره الإسباني (4-3 في مجموع المبارتين).

وفي مباراة النصف، حضر منهم 10 ألف إلى ملعب المنافس ويستهام الإنجليزي في لندن، دعما لفريقهم الذي فاز في نهاية المطاف (3-1 في مجموع المبارتين).

ومن المنتظر أن يتجه عشرات الآلاف من مشجعي هذا الفريق إلى إشبيلية الإسبانية التي ستحتضن مباراة النهائي بينه وبين فريق رينجرز الأسكتلندي. (فيديو يُظهر دخول الآلاف من مشجعي فرانكفورت إلى ملعب النادي بعد تحقيق التأهل أمام ويستهام):

وحمل الكثير من المتابعين جماهير فريق برشلونة مسؤولية الإقصاء من دوري الربع، بعدما باع جزء منها تذاكره لجمهور الفريق الألماني ظناً أن الفريق الكاتالوني في طريقه لتأهل سهل. وكان واضحا الحضور القوي للجمهور الألماني في ملعب كامب نو، وكانت هتافاته أكبر بكثير من هتافات جمهور أصحاب الأرض.

(فيديو لجماهير فرانكفورت في طريقها إلى ملعب كامب نو):

لكن محليا يظهر الوضع معقدا، الفريق يحتل حاليا المركز 11 في البوندسليغا، وهو موسم محلي فاشل للغاية، خصوصاً مع الإقصاء المبكر من كأس ألمانيا. العام الماضي على الأقل احتل اينتراخت فرانكفورت المركز الخامس ما سمح له بالمشاركة في الدوري الأوروبي، ووصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا حيث أقصي أمام بايرن ميونيخ.

وتحوّل ميدان الفريق الألماني "فالدستاديون"، المعروف باسم "بارك دويتشه بانك" بعد رعايته من طرف البنك الألماني "دويتشه بانك"، إلى محج لجماهير الفريق، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 51 ألفاً، كانوا حاضرين في جل مباريات الفريق في الدوري الأوروبي.

ويعد إنجاز الوصول إلى نهائي أوروبي الأول من نوعه لفريق فرانكفورت منذ عام 1980، عندما فاز على بوروسيا مونشنغلادباخ في نهائي الدوري الأوروبي في نسخته القديمة.

لكن ما حدث هذا العام ليس مفاجئاً بالكامل، فقد سبق لهذا الفريق أن وصل إلى نصف نهائي المسابقة ذاتها موسم 2018/2019 وخسر بضربات الترجيح أمام تشيلسي.

ومن شأن التتويج باللقب هذه المرة، أن يؤهل الفريق الألماني بشكل مباشر إلى دوري الأبطال، كما سيجعله يلاقي واحدا من الفريقين: ريال مدريد أو ليفربول في نهائي السوبر الأوروبي، لكن قبل ذلك، عليه أن يواجه فريقا متحديا اسمه رينجرز.

وأقصى الفريق الاسكتلندي فريقاً ألمانيا في دور النصف هو لايبزيغ بإجمالي 3-2 في المبارتين، ما منع ديربيا ألمانياً في النهائي.

لكن فرانكفورت يؤمن بحظوظه الكاملة، فإقصاؤه لبرشلونة، وقبلها في دور الثمن لفريق ريال بيتيس، وتصدره مجموعته في دور المجموعات على حساب أولمبياكوس اليوناني وفنربخشه التركي، كلها انتصارات تجعل جماهيره تحلم بلقب أوروبي ثالث، بعدما سبق له تحقيق الدوري الأوروبي موسم 1979/1980 وكأس أنترتوتو صيف 1967.

يانيك شبايت/ع.ا