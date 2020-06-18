 هكذا دعت ماركة ″باتاغونيا″ الأميركية لعدم التصويت لترامب! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 22.09.2020

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منوعات

هكذا دعت ماركة "باتاغونيا" الأميركية لعدم التصويت لترامب!

قبل حوالي عشر أسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، تفتقت عقلية القائمين على شركة "باتاغونيا" للملابس على طريقة لا تخطر على بال للحشد ضد التصويت للرئيس دونالد ترامب. ما قصة مؤسس الماركة الشهيرة مع الرئيس الأميركي؟

مظاهرة خرجت العام الماضي من أجل الحفاظ على البيئة في نيويورك

باتاغونيا: هذه الرسالة موجّهة إلى كلّ السياسيين الذين ينكرون الأزمة المناخية أو يستخفّون بمخاطرها

وجّهت ماركة الملابس والمنتجات الخارجية "باتاغونيا" المعروفة بمبادراتها المؤيّدة لمراعاة البيئة رسالة مباشرة للناخبين الأميركيين، داعية إياهم عبر ملصقات على سراويلها القصيرة إلى (Vote the Assholes out) "التصويت لصرف المعتوهين". 

وهذه الرسالة الواردة ضمن مجموعة محدودة من السراويل القصيرة في وسومها الداخلية موجّهة إلى كلّ الزعماء السياسيين الذين يدحضون فرضية التغيّر المناخي، وفق ما أوضحت الشركة التي تتّخذ في كاليفورنيا مقرّاً لها.  

مختارات

عشرات المجموعات اليمينية المسلحة تحاول أخذ دور الشرطة. وتعمل على كتم الأصوات المعارضة والتصدي للاحتجاجات في مختلف المدن الأمريكية. وسط انقسام كبير مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية.

قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية يواجه الرئيس الأمريكي ترامب ادعاء جديدا بالاعتداء الجنسي على عارضة أزياء خلال بطولة رياضية أمريكية. بينما تقول المستشارة القانونية لحملة ترامب إن "المزاعم كاذبة تماما".

بعد توجيهها انتقادات حادة لقادة العالم، غرد الرئيس الأمريكي ترامب ساخرا من الناشطة البيئية السويدية "غريتا تونبرغ. جاء ذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة حالياً في نيويورك، ضمن فعاليات الدورة 74 للأمم المتحدة.

وما انفكّ مؤسس الماركة إيفون شونار يردّد هذا الكلام "منذ سنوات"، بحسب الناطقة باسم المجموعة تيسا بيارز التي أوضحت في بيان "هذه الرسالة موجّهة إلى كلّ السياسيين، على اختلاف انتماءاتهم الحزبية، الذين ينكرون الأزمة المناخية أو يستخفّون بمخاطرها  ويتغاضون عن البيانات العلمية، ليس لأنهم يجهلون واقع الحال بل لأنهم ملأوا جيوبهم بأموال النفط والغاز".  

وقد لقيت هذه المبادرة انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وليست هذه المرّة لأولى التي تنتقد فيها "باتاغونيا" الرئيس الأميركي دونالد ترامب المشكّك في أسباب التغيّر المناخي والمرشّح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة التي ستجري في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر. وهي كانت قد عدّلت موقعها الإلكتروني سنة 2017 ليتضمّن عبارة "الرئيس يسرق أراضيكم" تنديداً بتضييق مساحة بعض المحميات الوطنية. 

وانضمت الشركة إلى دعوى قضائية رفعتها منظمات غير حكومية وقبائل هنود أميركا ضدّ هذا القرار. 

خ.س/ع.ش (أ ف ب)

  • Donald Trump caricatures (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    حائط مكسيكي لترامب

    رداً على مشروع ترامب لبناء جدار يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة دعا رسام الكاريكاتير المكسيكي آرتورو كيمكس بإقامة معرض للرسومات الكاريكاترية في متحف مدينة مكسيكو. وحصل رئيس اتحاد أمريكا اللاتينية لرسامي الصور الكاريكاتيرية على رسومات من مئات الفنانين الذين أرادوا المشاركة في هذا المعرض. ويعلق كيمكس قائلا إن "طبيعية الشخصية الهزلية التلقائية" لترامب سهلت عمل رسامي الكاريكاتير.

  • Exhibition 'Trump: A Wall of Caricatures' in Mexico City (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    معرض متنقل

    المعرض الذي يحمل اسم "ترامب: حائط كاريكاتوري" في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويتألف المعرض من رسومات تعكس وجهة نظر المكسيكين وكيفية رؤيتهم لمستقبل الرئيس الأمريكي المنتخب، كما ساهم في المعرض أيضاً رسامون أوروبيون، وأشار كثير من الفنانين في أعمالهم إلى الحقبة النازية. سيستمر المعرض حتى نهاية عام 2016، ثم ينتقل إلى مدن أخرى بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Cartoon of Donald Trump in the German daily FAZ (picture-alliance/dpa/Frankfurter Allgemeine Magazin)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    نظرة ترامب للمرأة

    يشبه مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد نظرة ترامب السياسية إلى المرأة "بنظرة تاجر الأحصنة إلى الخيول". ويقول: "الشخصية المرسومة باللون الداكن والتي تقف في وسط الصورة تمثل السيدة فراوكه بيتري زعيمة الحزب اليميني "البديل من أجل ألمانيا" والغريب أن السيدة بيتري اعتبرت هذه الصورة في غاية الطرافة، لا بل وكانت أسعد حالاً عندما فاز ترامب بالانتخابات الرئاسية.

  • Donald Trump cartoon (Twitter/@Knightcartoons )

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    شعر الرئيس المنتخب

    أمسى شعر ترامب مصدر سخرية غني، فمنذ أشهر ظهر فيديو عن " باروكات شعر ترامب السرية"، والذي أطلقته محطة تلفزيون نرويجية، وأنهت الفيديو بتوضيح أن هذا ليس سوى "حقل نرويجي من القش الأصفر". أما رسام الكاريكاتير مارك نايت، فقد أوحى له شعر ترامب بفكرة كاريكاتير ولعب بالكلمات، فقد وجد شعر ترامب مناسباً لتغطية قمرة طائرة الرئاسة الأمريكية، وأطلق عليها "هير فورس" بدلاً من "إيرفورس".

  • Trump cartoon by Nigerian artist (DW/Abdulkareem Baba Aminu)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    وجهة نظر إفريقية

    يقول رسام الكاريكاتير النيجيري السيد عبد الكريم بابا أمينو- وهو من أشهر رسامي الكاريكاتير والصحفيين والناقدين في بلده: "نظراً إلى الكراهية الشديدة التي يَكِنها دونالد ترامب للسود في أمريكا فإننا سنُغادر أمريكا، عندئذٍ سيكون باستطاعة ترامب أن يفعل ما يحلو وما يطيب له في البلاد.

  • Cartoon after Donald Trump's election (Twitter/@ygreck )

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    تمثال الحرية "يطلب اللجوء"

    يبدو تمثال الحرية وقد تملكه الذعر ويبحث عن "ملجأ"، فهو يقرع باب الجارة كندا طلباً للجوء والأمان. الفنان إيجريك لجأ لهذا الرمز الأمريكي في العديد من الرسومات المناوئة لترامب. يمكن الاطلاع على بقية أعماله من خلال حسابه على تويتر @ygreck.

  • Donald Trump cartoon (Twitter/@lectrr )

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    أي شخص يمكن أن يصبح رئيسًاً

    رسم الفنان البلجيكي ليكتر @lectr الكثير من الرسوم الكاريكاتيرية المتعلقة بترامب، وتظهر هذه اللوحة الكاريكاتيرية كيف تغيرت الفكرة التي تقول إن "بإمكان أي مواطن أمريكي أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية" من مصدر فرح لتصبح مصدراً لليأس.

  • Donald Trump graffiti in Barcelona (Getty Images/AFP/J. Lago)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    صدمة إسبانية

    تعود هذه الصورة المرسومة على حائط في برشلونه والتي تمثل ترامب واللعاب يسيل من فمه إلى صيف عام 2016. إسبانيا أيضاً أصابتها الصدمة من الفوز غير المتوقع لمرشح الحزب الجمهوري ترامب بمنصب الرئاسة. وعلقت صحيفة البايس على فوزه قائلة: "إن الصعود المذهل لرجل الأعمال النيويوركي ووصوله إلى منصب الرئاسة أصاب نصف سكان المعمورة بالذهول".

  • Donald Trump as poop in New York (picture-alliance/abaca/Van Tine Dennis)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    انتقادات قبل الترشح

    كومة من المخلفات البشرية يُحيطُ بها الذباب من جميع الجوانب، تلك هي كانت رؤية رسام الكاريكاتير هنكسي لمرشح الرئاسة دونالد ترامب قبيل تزكيته من قبل الحزب الجمهوري. رُسِمت هذه اللوحة في شهر أغسطس/ آب 2015 على جدار يقع في شارع مشهور بالتسوق على الجهة الشرقية من مدينة نيويورك.

  • Cartoon on Donald Trump and the Muslims (Gado)

    ترامب- مادة دسمة للرسوم الكاريكاتيرية

    وعود ترامب

    يعتبر الرسام الكيني غادو واحداً من أشهر رسامي الكاريكاتير في إفريقيا، وقد حصلت DW على بعض صوره الكاريكاتيرية المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتتضمن وعداً قطعه ترامب على نفسه وعلى الناخبين مفاده: "أتعهد بالمحافظة على إرث الديانة المسيحية"، بالمقابل يظهر ترامب وهو يقوم بصلب أحد المسلمين مستخدماً الصليب كرمز للديانة المسيحية.

    الكاتب: سيلكه فونش (غ.د)


 

 

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