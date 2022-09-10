هكذا خلد فنانون كبار "البطيخ اللذيذ" في لوحات عالمية!
هل يمكن أن نتخيل فصل الصيف الحار بدون تناول قطع من البطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر؟ لقد نقل العديد من الفنانين هذا الشعور في لوحات فنية خلدت هذه الفاكهة. نقدم لكم في جولتنا المصورة هذه نماذج من لوحات اكتسبت شهرة عالمية.
بطيخ ناضج
كان جون فرانسيس رسامًا تعلم الفن بالاعتماد على نفسه، ولد في فيلادلفيا، وكان يخصص أعماله الأولى للصور الشخصية. تبرز لوحة الطبيعة الصامتة "بطيخ ناضج" (الأصل: "Ripe Melons") التي رسمها في عام 1850 من خلال تفاصيلها الدقيقة التي كانت مهمة بالنسبة له. وقد كتب مؤرخ الفن ويليام هـ. جيردتس عن أسلوب فرانسيس قائلاً: "تتمتع أعماله بلمسة من الانتعاش والحيوية".
رفائيل بيل: البطيخ والزهور الربيعية
ولد رافائيل بيل في عام 1774 في عاصمة ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة ونشأ في فيلادلفيا. وقام والده بتدريبه كفنان. يُعتبر بيل أول رسام أمريكي للطبيعة الصامتة. يقال إن السفر إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية قد أثر على أسلوبه. وبعض أعماله مثل البطيخ في الصورة، سهلة الاستيعاب. ولكن هناك أعمال غامضة أيضًا.
لويز مويلون: إناء الكرز والخوخ والبطيخ الأصفر
تُعتبر الرسامة الفرنسية لويز مويلون واحدة من أشهر وأكثر الفنانات تأثيرًا في فن الطبيعة الصامتة خلال فترة الباروك. وقام الملك تشارلز الأول من إنجلترا والنبلاء الفرنسيون بشراء أعمالها التي قامت بإنشائها بشكل رئيسي قبل زواجها. الصورة الموجودة أعلى معلقة في متحف اللوفر في باريس.
جيوفانا غارزوني: بطيخ أصفر على طبق مع عنب وحلزون
جيوفانا غارزوني - رسامة باروكية إيطالية وُلدت حوالي عام 1600 – اشتهرت برسوماتها البورتريه والطبيعة الصامتة. ويرافق رؤية صورها الفكاهة العبقرية والساخرة. وعلى سبيل المثال لوحة طبيعة صامتة للبطيخ الأصفر تحمل "حلزون" في العنوان، في حين أن الذبابة تُحجب عن النظر.
فنان إيطالي مواطنٌ لجيوفانا غارزوني يقدم هذه اللوحة الباروكية التي ربما تم إنشاؤها في منتصف القرن السابع عشر. ميشيلي باسي ديل كامبيدوجليو وُلد في روما في عام 1610. صُنعت لوحة الطبيعة الصامتة للبطيخ والفواكه من زيت على قماش. ويتناقض ترتيبها المتناظر مع الوجود الطبيعي.
بول سيزان: طبيعة صامتة مع بطيخ
بول سيزان المولود في عام 1839 في إكس آن بروفانس مزج بين الأسلوب الانطباعي والأسلوب التكعيبي في "طبيعة صامتة مع بطيخ"، وهي لوحة تعود لعام 1900 باستخدام ألوان مائية وقلم رصاص. ويقدم أعماله الغنية التي تصل إلى حوالي 1000 لوحة زيتية جسرًا بين فن القرن التاسع عشر والعشرين. وتأثر العديد من أعماله بموطنه في جنوب فرنسا.
فيليكس فالوتون: طبيعة صامتة مع بطيخ أصفر
الرسام الفرنسي-السويسري فيليكس فالوتون، وُلد عام 1865 في لوزان وتوفي عام 1925 قرب باريس، وثَقَّف مجتمع باريس في نهاية القرن بالكثير من الفكاهة. أسلوبه الواقعي المتواضع جعله مشهورًا عالميًا.
بطيخ ناضج
كان جون فرانسيس رسامًا تعلم الفن بالاعتماد على نفسه، ولد في فيلادلفيا، وكان يخصص أعماله الأولى للصور الشخصية. تبرز لوحة الطبيعة الصامتة "بطيخ ناضج" (الأصل: "Ripe Melons") التي رسمها في عام 1850 من خلال تفاصيلها الدقيقة التي كانت مهمة بالنسبة له. وقد كتب مؤرخ الفن ويليام هـ. جيردتس عن أسلوب فرانسيس قائلاً: "تتمتع أعماله بلمسة من الانتعاش والحيوية".
رفائيل بيل: البطيخ والزهور الربيعية
ولد رافائيل بيل في عام 1774 في عاصمة ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة ونشأ في فيلادلفيا. وقام والده بتدريبه كفنان. يُعتبر بيل أول رسام أمريكي للطبيعة الصامتة. يقال إن السفر إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية قد أثر على أسلوبه. وبعض أعماله مثل البطيخ في الصورة، سهلة الاستيعاب. ولكن هناك أعمال غامضة أيضًا.
لويز مويلون: إناء الكرز والخوخ والبطيخ الأصفر
تُعتبر الرسامة الفرنسية لويز مويلون واحدة من أشهر وأكثر الفنانات تأثيرًا في فن الطبيعة الصامتة خلال فترة الباروك. وقام الملك تشارلز الأول من إنجلترا والنبلاء الفرنسيون بشراء أعمالها التي قامت بإنشائها بشكل رئيسي قبل زواجها. الصورة الموجودة أعلى معلقة في متحف اللوفر في باريس.
جيوفانا غارزوني: بطيخ أصفر على طبق مع عنب وحلزون
جيوفانا غارزوني - رسامة باروكية إيطالية وُلدت حوالي عام 1600 – اشتهرت برسوماتها البورتريه والطبيعة الصامتة. ويرافق رؤية صورها الفكاهة العبقرية والساخرة. وعلى سبيل المثال لوحة طبيعة صامتة للبطيخ الأصفر تحمل "حلزون" في العنوان، في حين أن الذبابة تُحجب عن النظر.
فنان إيطالي مواطنٌ لجيوفانا غارزوني يقدم هذه اللوحة الباروكية التي ربما تم إنشاؤها في منتصف القرن السابع عشر. ميشيلي باسي ديل كامبيدوجليو وُلد في روما في عام 1610. صُنعت لوحة الطبيعة الصامتة للبطيخ والفواكه من زيت على قماش. ويتناقض ترتيبها المتناظر مع الوجود الطبيعي.
بول سيزان: طبيعة صامتة مع بطيخ
بول سيزان المولود في عام 1839 في إكس آن بروفانس مزج بين الأسلوب الانطباعي والأسلوب التكعيبي في "طبيعة صامتة مع بطيخ"، وهي لوحة تعود لعام 1900 باستخدام ألوان مائية وقلم رصاص. ويقدم أعماله الغنية التي تصل إلى حوالي 1000 لوحة زيتية جسرًا بين فن القرن التاسع عشر والعشرين. وتأثر العديد من أعماله بموطنه في جنوب فرنسا.
فيليكس فالوتون: طبيعة صامتة مع بطيخ أصفر
الرسام الفرنسي-السويسري فيليكس فالوتون، وُلد عام 1865 في لوزان وتوفي عام 1925 قرب باريس، وثَقَّف مجتمع باريس في نهاية القرن بالكثير من الفكاهة. أسلوبه الواقعي المتواضع جعله مشهورًا عالميًا.