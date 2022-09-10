هكذا خلد فنانون كبار "البطيخ اللذيذ" في لوحات عالمية!

بطيخ ناضج

كان جون فرانسيس رسامًا تعلم الفن بالاعتماد على نفسه، ولد في فيلادلفيا، وكان يخصص أعماله الأولى للصور الشخصية. تبرز لوحة الطبيعة الصامتة "بطيخ ناضج" (الأصل: "Ripe Melons") التي رسمها في عام 1850 من خلال تفاصيلها الدقيقة التي كانت مهمة بالنسبة له. وقد كتب مؤرخ الفن ويليام هـ. جيردتس عن أسلوب فرانسيس قائلاً: "تتمتع أعماله بلمسة من الانتعاش والحيوية".