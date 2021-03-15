 هكذا تنتهك ألمانيا اتفاقات دولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة! | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 20.03.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

ثقافة ومجتمع

هكذا تنتهك ألمانيا اتفاقات دولية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة!

تحتفظ ألمانيا بورش عمل مخصّصة لتشغيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. غير أن اتفاقية أممية تعتبر مثل هذه الورش انتهاكا لحقوقهم، وقرار من البرلمان الأوروبي يؤكد على ذلك.

Berlin | Workshop für Menschen mit Behinderung

يعمل في أكبر الورش المخصصة لعمل ذوي الاحتياجات الخاصة في برلين أكثر من 1500 موظف

إنه يوم مشمس على قناة ويستهافن، بقلب المنطقة الصناعية في العاصمة الألمانية برلين، حيث تصطف المصانع والرافعات على الجانبين. عند نهاية يوم عمل داخل مبني خرساني مكوّن من سبعة طوابق، توجه العاملون مرتدين أقنعة الوجه إما نحو الباصات المركونة ليساعدهم الطاقم على ركوبها، أو نحو المحطة القريبة للقطار. 

مختارات

"هل سيتم ترحيلي وأنا معاق؟" و"هل من الممكن أن أحصل على الإقامة الدائمة في ألمانيا مع العلم أنني من ذوي الإعاقة؟"، أسئلة كثيرة يرسلها لاجئون من ذوي الاحتياجات الخاصة لمهاجر نيوز. هنا نستعرض أهم حقوق المعاقين في ألمانيا.

يعاني بعض اللاجئين الذين فروا من الحروب والنزاعات من إعاقات، سواء أكانت مشاكل في التنقل أو احتياجات تعليمية خاصة أو إعاقة حسية. ما هي العقبات التي يجب مساعدة هؤلاء اللاجئين للتغلب عليها؟ وكيف تساعدهم ألمانيا؟

المكان ليس مصنعا عاديّاً بل ورشة وقائية (sheltered workshop)، يعمل فيها ذوي الإعاقات العقلية أو الجسدية. وظهر هذا النوع من الورش في ألمانيا منذ أكثر من خمسين عاما، لكنها باتت اليوم مهددة باللإقفال بعدما أوصى البرلمان الأوروبي بشهر مارس/آذار الجاري بإقفالها أو بتغيير قوانينها الداخلية.

أكثر من مجرد مكان عمل!

ويوضح ديرك غيرستل، المدير العام لأحد هذه الورش عن وجود ”مجموعة من كبيرة من الأشخاص تعمل هنا، تتنوع بين أولئك الذين يواجهون صعوبات في التعلم وآخرين يعانون من إعاقات جسدية حادة".

وتعتبر ورشة BWB الأكبر في برلين بحوالي 1600 عامل. وهي واحدة ضمن أكثر من 3000 ورشة من هذا النوع داخل ألمانيا تشغّل نحو 320 ألف عامل. يتولى العاملون مهام متعددة بداية من الأعمال الحرفية وصولا إلى المهام الإدراية بما يتناسب مع خبراتهم وقدراتهم.

ويوضح غيرستل أن إصدار موافقة فتح هذا النوع من الورش يتضافر مع مسؤولية رعاية وإعادة تأهيل الموظفين، على حد تعبيره. ويؤكد المسؤول أن العاملين يتلقون داخل هذه الورش الدّعم النفسي والجسدي مشبها الورشة بمجتمع مصغّر أو أسرة كبيرة.

Katrin Langensiepen | Mitglied des Europäischen Parlaments

العضوة في البرلمان الأوروبي كاترين لانغنسيبن

ألمانيا تنتهك اتفاقية للأمم المتحدة!   

في ذات الوقت، يقرّ غيرستل أنه يتم فصل العاملين ذوي الإعاقات عن أقرانهم، نظرا لقلّة المساحات داخل الورش. وهذا ما يخالف بوضوح توصيات اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، والتي صادقت ألمانيا عليها في عام 2008.

تطالب المادة 27 من الاتفاقية بـ ”تشجيع الأشخاص ذوي الإعاقة على الحصول على الخبرة في سوق عمل مفتوح"، أي لا يجوز حجبهم عن باقي المجتمع. وفي تصريح لموقع دويتشه فيله DW، اعتبرت العضوة في البرلمان الأوروبي كاترين لانغنسيبن أن حقيقة بقاء الوضع كما هو عليه لسنوات بعد التوقيع على الاتفاقية الأممية، يعد ”استمراراً لفشل دول الاتحاد الأوروبي بالوفاء بالتزاماتهم"، على حد قولها.

وساهمت لانغنسيبن، وهي أول سيدة تعاني من إعاقة بصرية يتم انتخابها لعضوية البرلمان الأوروبي. وفي إطار صياغة استراتيجية أوروبية جديدة للدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، أعدّت الأخيرة تقريراً يدعو لإنهاء الورش.

ويطالب تقرير لانغنسيبن، والذي حصل على تزكية كبيرة الأسبوع الماضي، دول الاتحاد الأوروبي ”بضمان فترة مؤقتة داخل هذه الورش خلال المسار المهني لذوي الاحتياجات الخاصة". وأضافت لانغنسيبن في تصريحها لدويتشه فيله DW: ”بدلا من تشجيع الأنظمة القديمة التي تحجب الأشخاص من ذوي الإعاقة، نحن ندعو لتعزيز البدائل الاجتماعية لكي تتاح للجميع سواء من ذوي الاحتياجات الخاصة أو غيرهم، حتى يعملون سويّاً".  

خيار غير مؤقت!

وفقا للنموذج الألماني الحالي، الهدف الرئيسي للورش هو دمج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في وظائف أخرى، ولكن على أرض الواقع لا يتمكن سوى واحد بالمئة من هؤلاء من تحقيق ذلك. 

من أبرز العوائق، حاجة الورشة المُستقبلة في تحقيق الأرباح حتى تتمكن من دفع نفقات الكراء والرواتب إلى غير ذلك. ما يعني، حسب لانغنسيبن، بأن هذه ”الورش ليس لديها دافع لترك الموظفين يمضون قدما"، بل هي تريد ضمان بقاء اليد العاملة. فربما يكون الموظفون الأكثر إنتاجا في الورشة هم الأكثر استعدادا للاندماج بسوق العمل، ولكنهم غالبا من ستفتقد الورش عملهم.

ويشير ديرك غيرستل من جهته، أنه ولمرات يأتي التركيز على تحقيق المكاسب على حساب تشجيع الموظفين على المضي قدما نحو فرص جديدة برواتب أفضل.   

مشاهدة الفيديو 04:01

مدراء رغم الإعاقة

وماذا عن الرواتب؟

الرواتب نقطة إشكالية أخرى يتم التركيز عليها من قبل المنتقدين لهذه الورش. العاملة بمنظمة سوشيال هيلدن غير الربحية، تصف ما يتقاضاه ذو الاحتياجات الخاصة بـ"المصروف"، إذ أن ما يحصلون عليه للساعة الواحدة لا يتعدى إلا نادرا يورو واحد، بينما يصل الحد الأدنى للأجور في ألمانيا إلى 9.35  يورو في الساعة.

في المقابل، ترى المجموعة الفيدرالية الألمانية للورش بزيادة الأجور، كما جاء في بيان حصل موقع دويتشه فيله DW عليه، بأن المقارنة بالحد الأدنى للأجوز "ليست منطقية". ويضيف البيان بأن ”هذا الدخل مدعوم ببدل ترقية مموّل من قبل القطاع العام. العمل في الورش لا يقارن مباشرة بالتوظيف بدوام كامل، حيث أن الورش توفر خدمات أخرى مثل العلاج المهني والبدني ودورات لدعم التواصل وأنشطة ثقافية ورياضية، بإمكان الموظفين الاستفادة منها خلال ساعات العمل أيضا".

وأضاف البيان: ”الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لا يمتلكون مصدراً آخراً للدخل سوى الورشة، يحصلون على دعم من الدولة لمصاريف المعيشة مثل إعانات لدفع الإيجارات وخدمات الرعاية ومعاش لانخفاض القدرة على الكسب". ولكن يرى كثيرون أن الأشخاص ذوي الإعاقات لا بد أن لا يكونوا مجبورين على الاعتماد على العمل في الورش فقط. 

وترى الحكومة الألمانية ضرورة في استمرار الورش  ضمن خيارات متعددة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.وأصبح الاستثمار في خيارات أخرى متاحاً تحت قانون المشاركة الذي دخل حيّز التنفيذ في ألمانيا عام 2018  وسيستمر تطبيقه في مراحل حتى عام 2023. 

وتسعى الميزانيات الجديدة المخصصة للتوظيف والتدريب المهني لتحسين فرص ذوي الإعاقة لدخول سوق العمل، حيث تمّ ضم ذوي الإعاقة في الخطط المستقبلية بحيث يكون لهم أيضا حقّ في ميزانيات التوظيف والتدريب المهني.

اليوت دوغلاس / د.ب

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "لم يعطني الله ساقين لكنه منحني الموهبة لقاء ذلك"

    ألفونسو مينزودا يمارس رياضة ركوب الموج، ويكسب المال من نجاحه في غناء الراب، كما يقوم بإعطاء الدروس لتحفيز الآخرين. كل ذلك على الرغم من أنه وُلد بدون ساقين. إنه مليء بالحماس للحياة ويفكر دوماً بشكل إيجابي. وشعاره هو الثقة في النفس ويحاول مساعدة الآخرين. لوح التزلج الخاص به هو كرسيه المتحرك.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "حتى بدون ساقين.. أنا إنسان أيضاً"

    قد تبدو حياة ألفونسو سهلة الآن، لكنه واجه الكثير من المصاعب الجمة في ماضيه. فقد نبذه والداه طفلاً بسبب عوقه. وكان التفكير بالانتحار رفيقه اليومي. لكن الأمر تغير الآن، فقد بات صاحب الـ25 ربيعاً يؤمن بقدراته والتعامل مع حقيقة أنه بدون ساقين. ويحصل على قوته اليومي (نحو 9 يوروهات) لإعالة أسرته وطفلته المولودة حديثاً.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    أمل في حياة أفضل

    قبل خمسة أشهر هجر ألفونسو من موطنه فنزويلا هرباً من الجوع والبؤس والقمع. ونجح في الوصول مع زوجته ولوح التزلج إلى كولومبيا، حيث يغني الراب في الحافلات والشوارع من أجل إعالة أسرته الصغيرة. وعلى الرغم من أن الوضع ليس بالمثالي بعد، إلا أنه يبقى أفضل من مثيله في فنزويلا.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    "الحدود في مخيلتنا فقط"

    يمكن لألفونسو التعامل مع الكثير من تحديات الحياة اليومية بشعور جيد. يتعلق على الطاولات والرفوف للوصول إلى الأشياء المطلوبة ويستخدم لوح التزلج كل يوم للتجول. ويقول في هذا السياق: "الحدود موجودة في مخيلتنا فقط". وهو مقتنع بأن كل شيء ممكن، طالما أنك تريده بقدر كافٍ من القوة.

  • Venezulanischer Geflüchteter Alfonso Mendoza (picture-alliance/dpa/N. Ortiz Mantilla)

    بالصور: فقد ساقيه فمنحته الموهبة حياة ملؤها الثقة

    الكفاح من أجل عهد الجدة

    حين كان ألفونسو في ربيعه التاسع من العمر، عاهد جدته ألا يشعر بالنقص مطلقاً وأن يكافح لأجل تحقيق أحلامه. وكانت جدته الشخص الوحيد الذي يعتني به آنذاك. وبعد وفاتها فقد متكئه في هذه الحياة لكنه يحاول ألا ينقض وعده لها في كل يوم من أيامه.


 

إعلان
Themenheader Infoseite für Flüchtlinge

خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار