 هكذا تم اعتقال نافالني فور وصوله من برلين إلى موسكو! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.01.2021

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سياسة واقتصاد

هكذا تم اعتقال نافالني فور وصوله من برلين إلى موسكو!

عاد المعارض الروسي أليكسي نافالني من برلين إلى موسكو على متن طائرة روسية. مراسل DW رافقه في رحلة العودة وكشف عن أشياء غريبة حدثت على متن الطائرة وفي المطار، قبل أن يتم اعتقال نافالني فور وصوله.

المعارض الروسي أليكسي نافالني وزوجته يوليا فور وصولهم إلى مطارشيريميتييفو بموسكو

رغم توقع اعتقاله لم يتردد المعارض الروسي أليكسي نافالني في العودة إلى بلده روسيا

رحلة برلين-موسكو لشركة الطيران الروسية "بوبيدا" (تعني بالعربية: النصر) يوم 17 كانون الثاني/ يناير 2021 لم تكن عادية أبداً. وحتى قبل إجراءات تسجيل الوصول إلى المطار، كان من الواضح أن شيئاً غير عادي يحدث. فقد كان نحو 100 شخص ينتظرون عند مدخل مبنى "التيرمينال" رقم (5) في مطار برلين-براندنبورغ، وكانوا جميعاً يريدون أن يودعوا المعارض الروسي أليكسي نافالني، الذي قرر العودة إلى موسكو بعد عدة أشهر قضاها في ألمانيا.

مختارات

معظم أولئك الأشخاص كانوا صحفيين من جميع أنحاء العالم، لكن بعضهم كانوا نشطاء يحملون لافتات، مكتوب على إحداها: "انتهت أيام الديكتاتورية"، كما نادى بعضهم بـ"الحرية لروسيا". لكن نافالني لم يظهر عند مدخل المبنى، فقد تم اصطحابة مباشرة إلى البوابة.

مفاجآت على متن الطائرة
العديد من سيارات الشرطة كانت أمام الطائرة. لكن الركاب فوجئوا أكثر عندما صعدوا إلى متنها. ربما لم يشاهدوا مطلقاً هذا العدد الكبير من الكاميرات والمراسلين الذين ينقلون الأخبار مباشرة على متن طائرة. بدأ العديد من الركاب يهمسون لبعضهم البعض بأن أحد المشاهير ربما يكون على متن الطائرة.

فجأة، وعندما امتلأت الطائرة دون أن يظهر نافالني بعد، بدأ أحد الركاب في إهانة المضيفة والركاب. وصفه البعض بأنه مستفز، بينما اشتكى آخرون من أنهم لا يريدون السفر معه على متن الطائرة. في النهاية اقتيد الراكب خارج الطيارة ولم يبد أي مقاومة، بل استمر في الصراخ ووصف كل ما يحدث بأنه "مسرحية سخيفة".

نافالني يصعد إلى الطائرة
بعد ذلك أتى أهم راكب. صعد نافالني أخيراً إلى الطائرة مع زوجته يوليا. شهق البعض (استغراباً)، وبدأ آخرون في التصفيق. كان يمكن سماع صوت آلات التصوير في كل مكان. وكان يرافقه العديد من الرجال الأقوياء الذين كانوا يتفحصون المقصورة. بعض الصحفيين خمنوا بأنهم قد يكونون من رجال الشرطة أو الاستخبارات.

كان على نافالني أن يجد طريقه إلى مقعده الذي يحمل الرقم (13)، والذي وصفه بأنه "يجلب الحظ"، متجاوزاً حشداً من الصحفيين. استغرق الأمر منه نحو عشر دقائق للقيام بذلك. شكر نافالني الجميع على قدومهم. وعندما سألته DW عما إذا كانوا سيقبضون عليه في موسكو، أجاب: "يعتقلوني؟ غير ممكن!".

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يعود المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى روسيا

مؤتمر صحفي على متن الطائرة
عندما ظهرت إشارة شد حزام الأمان (من قبل المضيفين) بعد الإقلاع، ركض الصحفيون إلى نافالني. خشي بعض الركاب من أن الطائرة قد تفقد توازنها، إذ كان هناك عدد كبير من الأشخاص في جزء واحد من الطائرة. اضطر الطيار في النهاية إلى التدخل وطلب من الصحفيين الالتزام بالنظام، وبعد ذلك عاد بعضهم إلى مقاعدهم.

في حديث مع DW، أظهر بعض الركاب تفهمهم للوضع. وقال سفياتوسلاف: "نحن بخير، ومن الجيد أن نافالني نجا، وأنه بخير وبصحة جيدة، وأنه يسافر معنا إلى موسكو. نحن نهتم بمصيره. ستكون الطائرة قادرة على التحمل".

عندما أعلن الطيار أن الطائرة لن تهبط في مطار فنوكوفو، لأسباب فنية، ولكن سيتم تحويل مسارها إلى مطار شيريميتييفو في موسكو، علت أصوات التصفيق والهتافات. قال العديد من الركاب إنهم يعرفون أن ذلك "ليس صدفة"، وأنه قد تم تغيير مسار الطائرة عمداً إلى مطار آخر، حيث لا توجد تجمعات.
ماذا حدث في هذه الأثناء في فنوكوفو؟
كان العديد من الأشخاص قد قرروا الترحيب شخصياً بنافالني، الذي يشغل منصب رئيس مؤسسة مكافحة الفساد (FBK)، في المطار. تم تسجيل أسماء نحو 10 آلاف شخص على الموقع الرسمي لهذا الحدث وحده، والذي أعلن عنه موظفو المؤسسة في موسكو. الادعاء العام أصدر تحذيرات على الفور مشيراً إلى تحمل المسؤولية عن حضور الأحداث "غير المصرح بها" في المطار يوم وصول نافالني. كما لم يعطِ مطار فنوكوفو رخصة تصوير للصحفيين.

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المعارض الروسي نافالني يؤكد اعتراف أحد المتورطين في محاولة اغتياله


ووفقاً لتقديرات جمعية "وايت كونتر"، وهي جمعية روسية تطوعية تحصي أعداد المشاركين في التجمعات والمسيرات، وصل حوالي 2000 شخص إلى المطار، ليس فقط من موسكو ، بل من مختلف أنحاء البلاد. لكن بعض النشطاء لم يتمكنوا من الوصول إلى العاصمة لأنهم اعتقلوا في القطارات.

كان من المتوقع وصول الطائرة التي تقل نافالني إلى المطار في الساعة السابعة مساء. في اليوم السابق، كانت سيارات نقل السجناء تنتظر في مبنى المطار. وفي يوم الوصول نفسه، تم تقييد الوصول إلى مناطق المغادرة والوصول. فقط الأشخاص الذين كانت لديهم تذاكر طيران كان يمكنهم الدخول. وقال العديد من الأشخاص، بمن فيهم الكاتب ديمتري بيكوف، لـDW إنهم اشتروا تذاكر طيران رخيصة فقط ليتمكنوا من الدخول.
وقال روسلان شافيدينوف، وهو موظف في مؤسسة مكافحة الفساد، لـDW: "هذه لحظة تاريخية. نافالني يعود إلى روسيا بعد التسميم وإعادة التأهيل الصعبة. جئت لدعمه". وبحسب قوله، فقد دأبت السلطات الروسية لأيام على نشر دعاية مفادها أنه من غير المسموح استقبال نافالني في المطار. وأضاف شافيدينوف: "لكننا جميعاً هنا وكل شيء يسير بهدوء وسلام". لكن وبعد عدة دقائق، تم اعتقاله مع الناشطين كونستانتين كوتوف وليوبوف سوبول. في الوقت نفسه، أطلقت الشرطة سراح أوليغ، شقيق أليكسي نافالني. يبدو أنها لم تتعرف عليه.

ثم دخلت القوات الخاصة مبنى المطار واعتقلت أشخاصاً آخرين. بعضهم رددوا هتافات ورفعوا لافتات، لكن آخرين اعتُقلوا دون سبب. ووفقاً لـ "OVD-Info"، وهو مشروع إعلامي مستقل يسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد السياسي في روسيا، تم اعتقال 55 شخصاً في فنوكوفو، بعضهم تعرض للعنف، كما  أصيب شخص في عينه.

اكتشف النشطاء أن نافالني لن يهبط في فنوكوفو فقط قبل 10 إلى 15 دقيقة من الهبوط المخطط له. تم تغيير مسار الرحلة فجأة وتوجهت الطائرة شمالاً إلى مطار شيريميتييفو.

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روسيا: الخطر الذي يهدد معارضي بوتين


كيف تم اعتقال نافالني
بعد مغادرة الطائرة مباشرة، تمكن نافالني من عقد مؤتمر صحفي عفوي في مبنى المطار، أمام إعلان مضاء بصورة الكرملين، وقال: "لقد وصلت، ويمكنني أن أقول إنني سعيد جداً بوصولي. هذا هو أفضل يوم لي في الأشهر الخمسة الماضية، على الرغم من أن ألمانيا بلد رائع جداً. هذا هو وطني. لقد جئت إلى هنا ولست خائفاً"، وأضاف نافالني للصحفيين: "أعلم أنني محق في أن الإجراءات الجنائية ضدي ملفقة".

للحظة بدا الأمر كما لو أن نافالني لن يُعتقل على الإطلاق. لكن بعد فحص الجوازات مباشرة، عندما دخل الأراضي الروسية رسمياً، أحاط به رجال الشرطة واقتيد إلى غرفة مغلقة. وذكرت سلطات تطبيق القانون الروسية لاحقاً أن نافالني قد اعتقل بسبب "انتهاكات متعددة للإفراج المشروط". وقبل أن يتم نقله إلى السجن، استطاع أن يودع زوجته يوليا.
وفي اليوم التالي قضت محكمة روسية في دعوى مستعجلة بحبس نافالني لمدة 30 يوماً بدعوى انتهاك شروط حكم صدر ضده مع إيقاف التنفيذ، وانتهاكه لفترة خضوعه للمراقبة جراء إدانة سابقة، وذلك بعد أن أصدرت السلطات الروسية قرارا بالبحث عنه. ومن قاعة المحكمة، دعا نافالني مواطني بلاده بشكل علني إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج. وقال :"لا تخافوا، اخرجوا إلى الشارع".
نيكيتا باتالوف وإلينا باريشيفا/م.ع.ح

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Stalin und Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول

    الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض

    وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.

  • Russland Moskau Siegesparade 1995 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إحياء التقليد: 1995

    بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 Schröder und Chirac (Getty Images/AFP/P. Kovarik)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم

    ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    استعراض المحاربين القدامى

    بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2008 (Imago Images/UPI)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    عودة التقنية العسكرية

    موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ

    لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة

    أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.

  • Russland Moskau Siegesparade 2015 Unsterbliches Regiment (picture-alliance/Russian Look/D. Golubovich)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الكتيبة الخالدة

    الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري

    بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.

  • Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا

    تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ

    أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا

    في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.


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