هكذا تفاعل عرب مع "العربية" على قمصان لاعبي يوفنتوس

لم تكن المرة الأولى التي يُلعب فيها كأس السوبر الإيطالي بالسعودية، فقد احتضنت عروس البحر الأحمر، مدينة جدة، في 2018 مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي فاز فيها يوفنتوس على إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء.

لكن مباراة كأس السوبر هذا العام، التي أقيمت مساء الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول) بالرياض وخسرها يوفنتوس 1-3 أمام لاتسيو، كانت هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبو "اليوفي" قمصاناً كتبت عليها أسماؤهم بالخط العربي. فقد تعاون يوفنتوس مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين، لتظهر بشكل مميز في المباراة. وقد جاءت المباراة بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ونشر موقع الهيئة العامة للرياضة بالسعودية صوراً منها قميص رونالدو وأخرى للأرجنتيني ديبالا وهو يرفع قميصه وعليه اسمه باللغة العربية.

المعلقون العرب على "تويتر" كانت لهم آراء مختلفة فيما فعله يوفنتوس، ففي حين رأى البعض أنها "مبادرة (رائعة) من نادي يوفنتوس العظيم"، رد البعض الآخر بأن الأمر يتعلق بالمادة بالدرجة الأولى وأن النادي الإيطالي يريد جمع المال، موضحاً أن ثمن القميص باللغة العربية باهظ جداً:

وكان جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس، قد قال عند الإعلان عن كتابة الأسماء على القمصان باللغة العربية: "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم". وأضاف ريتشي: "التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي".

ورغم أن الفكرة حازت على الإعجاب، إلا أن الرسم المستخدم في الكتابة لم يعجب البعض:

وضع لاعبي يوفنتوس أسماءهم باللغة العربية جعل البعض يطالب بأن يقوم اللاعبون في البطولة المحلية بالسعودية بنفس الخطوة، أي بكتابة أسمائهم على القمصان باللغة العربية أيضاً:

وبما أن المباراة أدارها حكم إيطالي، تساءل البعض عن الاسم الذي يكتبه الحكم في دفتره عندما يعطى لاعباً بطاقة صفراء أو حمراء، فيما غرد البعض مازحاً بأنها سبب هزيمة "اليوفي"، بينما تمنى آخرون أن لو كان لاتسيو هو الآخر كتب الأسماء بالعربية:

ص.ش/ ي.أ