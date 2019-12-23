 هكذا تفاعل عرب مع ″العربية″ على قمصان لاعبي يوفنتوس | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 23.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

هكذا تفاعل عرب مع "العربية" على قمصان لاعبي يوفنتوس

هل هو ذكاء تسويقي أم احترام وتكريم للغة العربية أما ماذا بالضبط؟ ظهر لاعبو يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالية في الرياض يرتدون قمصاناً كتبت عليها أسماؤهم باللغة العربية. وقد اختلفت آراء المغردين العرب على تلك الخطوة.

تسليم كأس السوبر الإيطالية في الرياض

الأمير عبدالعزيز بن تركي آل فيصل يسلم قائد لاتسيو كأس السوبر الإيطالية بعد فوز فريقه على يوفنتوس في المباراة التي أقيمت بالرياض

لم تكن المرة الأولى التي يُلعب فيها كأس السوبر الإيطالي بالسعودية، فقد احتضنت عروس البحر الأحمر، مدينة جدة، في 2018 مباراة كأس السوبر الإيطالي، التي فاز فيها يوفنتوس على إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء.

لكن مباراة كأس السوبر هذا العام، التي أقيمت مساء الأحد (22 ديسمبر/ كانون الأول) بالرياض وخسرها يوفنتوس 1-3 أمام لاتسيو، كانت هي المرة الأولى التي يرتدي فيها لاعبو "اليوفي" قمصاناً كتبت عليها أسماؤهم بالخط العربي. فقد تعاون يوفنتوس مع الخطاط السعودي المغربي شاكر كشغري لتصميم أسماء وأرقام اللاعبين، لتظهر بشكل مميز في المباراة. وقد جاءت المباراة بعد أيام قليلة من الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الذي يوافق 18 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ونشر موقع الهيئة العامة للرياضة بالسعودية صوراً منها قميص رونالدو وأخرى للأرجنتيني ديبالا وهو يرفع قميصه وعليه اسمه باللغة العربية.

المعلقون العرب على "تويتر" كانت لهم آراء مختلفة فيما فعله يوفنتوس، ففي حين رأى البعض أنها "مبادرة (رائعة) من نادي يوفنتوس العظيم"، رد البعض الآخر بأن الأمر يتعلق بالمادة بالدرجة الأولى وأن النادي الإيطالي يريد جمع المال، موضحاً أن ثمن القميص باللغة العربية باهظ جداً:

وكان جورجيو ريتشي، مدير الإيرادات في يوفنتوس، قد قال عند الإعلان عن كتابة الأسماء على القمصان باللغة العربية: "من خلال هذا الاختيار، يثبت يوفنتوس مرة أخرى أنه قريب من مشجعيه في جميع أنحاء العالم". وأضاف ريتشي: "التعاون مع الفنان الكبير شاكر كشغري يزيد من خصوصية مباراة مهمة مثل كأس السوبر الإيطالي".

ورغم أن الفكرة حازت على الإعجاب، إلا أن الرسم المستخدم في الكتابة لم يعجب البعض:

وضع لاعبي يوفنتوس أسماءهم باللغة العربية جعل البعض يطالب بأن يقوم اللاعبون في البطولة المحلية بالسعودية بنفس الخطوة، أي بكتابة أسمائهم على القمصان باللغة العربية أيضاً:

وبما أن المباراة أدارها حكم إيطالي، تساءل البعض عن الاسم الذي يكتبه الحكم في دفتره عندما يعطى لاعباً بطاقة صفراء أو حمراء، فيما غرد البعض مازحاً بأنها سبب هزيمة "اليوفي"، بينما تمنى آخرون أن لو كان لاتسيو هو الآخر كتب الأسماء بالعربية:

ص.ش/ ي.أ

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


مختارات

لقاء ميلان ويوفنتوس بالسعودية يشعل قضية خاشقجي وحقوق النساء

سيلتقي اليوم في السعودية فريقا ميلان ويوفنتوس في إطار كأس السوبر الإيطالية في مباراة سبقها جدل كبير حول حضور النساء في الملعب وعدم الاختلاط بينهن وبين الرجال إضافة إلى قضية خاشقجي. (16.01.2019)  

نزال جوشوا ضد رويز - تلميع صورة السعودية عبر الرياضة؟

نزال الملاكمين المحترفين أنتوني جوشوا وأندي رويز جونيور يعد أول بطولة للملاكمة للوزن الثقيل في الشرق الأوسط – وهو جزء من حملة سعودية للعلاقات العامة. منظمة العفو الدولية تتحدث عن "غسيل عبر الرياضة". (06.12.2019)  

رئيس بايرن مدافعا عن زيارة قطر: نشارك في بناء الحوار في منطقة الخليج

دافع كارل هاينز رومنيغه رئيس نادي بايرن ميونيخ عن قيام الفريق البافاري بمعسكري تدريبي في قطر. وأشاد رومنيغه بما وصفه بالتطورات الإيجابية لحقوق العمال الأجانب وبحقو الإنسان بشكل عام في قطر. (04.01.2019)  

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

هكذا تفاعل عرب مع "العربية" على قمصان لاعبي يوفنتوس

العثور على حارس مرمى ألماني شاب ميتا في حمام سباحة

هكذا يحتفل قائد بايرن ومنتخب ألمانيا نوير بأعياد الميلاد

بوندسليغا: دوسلدورف يقهر برلين وبادربورن يباغت فرانكفورت

بايرن ميونيخ يبقى هانزي فليك مدربا لفريقه إلى نهاية الموسم

ليفربول يعزّز الهيمنة الأوروبية على بطولة كأس العالم للأندية