هكذا تفاعل العالم مع إطاحة الجيش السوداني بالبشير

فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بـ"عملية انتقالية في السودان تلبي تطلعات شعبه إلى الديمقراطية"، دعت الولايات المتحدة وخمس دول أوروبية، هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا وبولندا، الخميس (11 نيسان/ أبريل 2019) إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في السودان عقب إطاحة الجيش بالرئيس عمر البشير، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

في غضون ذلك، نصحت الخارجية الألمانية مواطنيها بعدم السفر إلى السودان في حال عدم وجود سبب ملح. وقالت في بيان إن المظاهرات متواصلة هناك و"إنه ليس من المستبعد أن تندلع أعمال شغب عنيفة داخل العاصمة الخرطوم"، مشيرة إلى أن " تطورات الوضع هناك غير واضحة".

بدورها، حثت السفارة الأمريكية في الخرطوم رعاياها على توخي الحذر "لأن احتشاد المظاهرات يمكن أن يتفاقم"، وفقاً لما جاء في بيان لها. وأضاف البيان أن السفارة ستظل مغلقة اليوم الخميس وأن جميع الموظفين بها سينقلون بدءاً من السابعة من مساء اليوم بتوقيت السودان إلى مكان آمن.

الاتحاد الإفريقي يصف ما حدث بـ "الانقلاب"

من جانبه، وصف الاتحاد الإفريقي ما حدث في السودان بـ"الانقلاب"، قائلاً إنه "ليس الحل المناسب للوضع في السودان"، في حين أعلنت الخارجية المصرية، في أول رد فعل لها على قيام الجيش بالإطاحة بالبشير، دعم القاهرة الكامل لما وصفته بـ"خيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة في صياغة مستقبل بلاده".

أردوغان أعرب عن قلقه على وضع البشير الشخصي. صورة من الأرشيف تجمعهما.

أما في أنقرة، فقد أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يعبر السودان المرحلة الراهنة بـ"سلام ومصالحة وطنية"، مؤكداً أن لدى أنقرة والخرطوم علاقات "متجذرة في التاريخ". ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية عن أردوغان قوله إن تركيا تتلقى أنباء متضاربة حول مصير الرئيس السوداني المعزول، مشيراً إلى أنه يريد معرفة "مصير البشير وما إذا كان في منزله أم في مكان آخر".

روسيا: ما يجري في السودان شأن داخلي

هذا ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، ما يجري في السودان بأنه "شأن داخلي". وقال بيسكوف: "نراقب الوضع عن كثب. ونأمل أولاً ألا يكون هناك تصعيد في الوضع يمكن أن يؤدي إلى خسائر بشرية. ونأمل كذلك أن يعود الوضع في السودان، في القريب العاجل، إلى الإطار الدستوري".

وأعلن وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض بن عوف، في بيان متلفز اليوم "اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن". وتضمن البيان تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم لمدة عامين وإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر للتجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحاً".

أ.ح/ ي.أ (أ ف ب، د ب أ)