هكذا تغيرت ألمانيا جذريا بفعل حرب أوكرانيا!

في بعض الأحيان يمكن رصد التغييرات الكبيرة في التفاصيل الصغيرة. فعلى سبيل المثال، تم نشر شريط مصور قصير (أوائل شهر أغسطس / آب الجاري) لا تتعدى مدته ثلاثين ثانية على موقع يوتيوب، وهو أول فيديو ترويجي للجيش الألماني منذ خمس سنوات.

ويعرض الشريط في نصفه الأول جنودًا يرتدون الزي العسكري في مشاهد من الحياة اليومية: يلعبون مع أطفالهم، يشترون صحف ويتجولون في أنحاء المدينة.

وفي النصف الثاني فقط تم عرض الجانب الحربي لحياة الجنود من خلال صور لطائرات مقاتلة في تدريبات طيران سريعة ومشاهد سفن حربية في أعالي البحار، وجنود يهبطون من طائرات هليكوبتر رافعين شعار: "نحن حماة ألمانيا".

لقد تسببت حربان عالميتان ودكتاتوريتان خلال القرن العشرين في كسر الثقة بين المجتمع الألماني وكل ما له علاقة بالعسكر. وبالتالي لم يكن الجنود بزيهم العسكري جزءًا من المشهد العام حتى الآن. ويمكن تأويل صور الجنود في شريط الفيديو على أنهم باتوا مظهرا طبيعياً تمامًا، في مؤشر على تحول جذري.

فبسبب الحرب في أوكرانيابدأت ألمانيا في تطبيع العلاقة مع جيشها، استعدادا للصراعات المستقبلية.

"نقطة تحول" .. ووعود كبيرة

أعد المستشار الألماني أولاف شولتس الأرضية لهذا التحول الجوهري. فبعد ثلاثة أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا (27 شباط / فبراير 2022)، في خطاب تأسيسي حظي باهتمام كبير. ولم يتحدث المستشار عن "نقطة التحول" فحسب، بل استخلص أيضًا عددا من الاستنتاجات، أهمها ضرورة إعادة الاعتبار للجيش الألماني المُهمل منذ عقود بإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتمويل المشتريات العاجلة.

المستشار وعد أيضا بالالتزام بما أكد عليه حلف الناتو عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ويتعلق برفع ميزانية دفاع الدول الأعضاء إلى ما لا يقل عن عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما جعل ميزانية التسلح الألمانية الأعلى في أوروبا. المستشار شولتس وعد أيضا في خطابه بالدفاع عن كل شبر من أراضي دول الحلف الأطلسي.

وزيرة الخارجية الألمانية تعرض خطة جديدة للسياسة الأمنية للبلاد

اليوم، وبعد ستة أشهر من بداية الحرب، أوضح الخبير الأمريكي جوزيف برامل في حوار مع DW أن كلمة "Zeitwende تسايتفينده" في خطاب شولتس ومعناها في الألمانية، تحول مفصلي وجوهري، أثارت انتباه صناع القرار في واشنطن. "لقد اتخذت برلين قرارا جعل الأمريكيين سعداء، خاصة وأن الأمر يتعلق باستثمار كبير بشراء طائرات مقاتلة من طراز إف.35 المكلف للغاية. وهذا معناه أنه أن ألمانيا ستظل ولعقود من الزمن تعتمد من الناحية التكنولوجية العسكرية على أمريكا".

تحطيم الفرضيات المقدسة

ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في برلين، والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي الخضر والليبرالي، لم يتسلم مهامه بعد الانتخابات إلا في ديسمبر/ كانون الأول بشعار طموح "الجرأة على مزيد من التقدم". لكن الحرب وأزماتها، أجبرت الحكومة منذ ذلك الحين على التضحية بعدد من القناعات الحزبية والوعود الانتخابية على مسلخ السياسة الواقعية.

فقد اضطرروبرت هابيك، وزير الاقتصاد وحماية المناخ (حزب الخضر) إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة المغلقة التي تعمل بالفحم بسبب تقييد إمدادات الطاقة من روسيا. وهذا ما يمثل في حد ذاته تكسيرا لأحد محرمات حزب الخضر بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقد يضطر هابيك، وهو الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار إلى تمديد زمن تشغيل محطات الطاقة النووية. ويتعلق الأمر بثلاث مفاعلات كان من المقرر إغلاقها نهاية العام كجزء من التخلص التدريجي من الطاقة النووية وهي قضية في قلب برنامج حزب الخضر.

لارس كلينغبايل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب شولتس، دعا صراحة إلى قيادة ألمانيا لأوروبا.

تنفيذ سياسة سلام بالقوة العسكرية

ينتظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يترأس الائتلاف الحكومي من أعضائه أن يفعلوا ما لا يمكن تصوره منذ وقت ليس ببعيد. ففي خطاب ألقاه نهاية يونيو/ حزيران، لم يكتف لارس كلينغبايل الرئيس المشارك للحزب، بالدعوة إلى قيادة ألمانيا لأوروبا، حيث قال بصراحة "بالنسبة لي، تعني سياسة السلام أيضًا اعتبار القوة العسكرية كأداة سياسية مشروعة".

إنه كلام مذهل في حزب يميل حمضه النووي تقليديًا نحو السلام ونزع السلاح وليس لبناء القوة العسكرية.

وفجأة أصبح من الممكن لألمانيا أيضا تسليم الأسلحة إلى مناطق النزاعات وهو ما يتعارض مع عقيدة سياستها الخارجية القائمة بعد الحرب العالمية الثانية. فقد اعتاد حزب الخضر بالتحديد على إدانة صادرات الأسلحة بشدة، على سبيل المثال إلى السعودية والدول المشاركة في حري اليمن.

حزب بات يطالب اليوم بتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. لقد شهد الحزب الاشتراكي هو أيضًا تحولا جوهريا، رغم أن الجناح اليساري القوي للحزب يواصل كبح جماح هذا التوجه.

وبهذا الشأن اعتبر خبير الشؤون السياسة فولكر كروننبرغ من جامعة بون أنه في زمن التحولات التاريخية كهذه، لا تسير الحسابات السياسية كالمعتاد، ما يتيح الفرصة لسلك طرق جديدة.

وأوضح كروننبرغ في حوار مع DW "لقد خلقت هذه الصدمة زخمًا يتيح مجالا كبيرا لإعادة التشكل السياسي. في أوقات هذا النوع من الأزمات يكون المجال واسعا للسلطة التنفيذية".

ماتياس فون هاين/ ح.ز