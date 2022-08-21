 هكذا تغيرت ألمانيا جذريا بفعل حرب أوكرانيا! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 24.08.2022

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سياسة واقتصاد

هكذا تغيرت ألمانيا جذريا بفعل حرب أوكرانيا!

أدى الغزو الروسي لأوكرانيا قبل ستة أشهر لزعزعة غير مسبوقة للعقيدة السياسية لألمانيا التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية. كما حطم عددا من القناعات السياسية مؤكدا على الحاجة لتغيير سريع وجذري لبوصلة برلين في عالم متحرك.

المستشار الألماني أولا شولتس والرئيس الأوكراني فلودومير زلينسكي بتقنية الفيديو (قمة مجموعة السبع، يونيو 2022)

المستشار الألماني أولا شولتس والرئيس الأوكراني فلودومير زلينسكي بتقنية الفيديو (قمة مجموعة السبع، يونيو 2022)

في بعض الأحيان يمكن رصد التغييرات الكبيرة في التفاصيل الصغيرة. فعلى سبيل المثال، تم نشر شريط مصور قصير (أوائل شهر أغسطس / آب الجاري) لا تتعدى مدته ثلاثين ثانية على موقع يوتيوب، وهو أول فيديو ترويجي للجيش الألماني منذ خمس سنوات.

مختارات

دخل الاقتصاد الألماني مرحلة ركود ليس مردها إلى ارتفاع أسعار الغاز وحسب، بل أيضا إلى مشاكل أخرى مرتبطة بسياسات اقتصادية غير مناسبة. ما تبعات ذلك، وهل يتحول الركود إلى انكماش في اقتصاد حقق سابقا الكثير من المعجزات؟

ويعرض الشريط في نصفه الأول جنودًا يرتدون الزي العسكري في مشاهد من الحياة اليومية: يلعبون مع أطفالهم، يشترون صحف ويتجولون في أنحاء المدينة.

وفي النصف الثاني فقط تم عرض الجانب الحربي لحياة الجنود من خلال صور لطائرات مقاتلة في تدريبات طيران سريعة ومشاهد سفن حربية في أعالي البحار، وجنود يهبطون من طائرات هليكوبتر رافعين شعار: "نحن حماة ألمانيا".

لقد تسببت حربان عالميتان ودكتاتوريتان خلال القرن العشرين في كسر الثقة بين المجتمع الألماني وكل ما له علاقة بالعسكر. وبالتالي لم يكن الجنود بزيهم العسكري جزءًا من المشهد العام حتى الآن. ويمكن تأويل صور الجنود في شريط الفيديو على أنهم باتوا مظهرا طبيعياً تمامًا، في مؤشر على تحول جذري.

فبسبب الحرب في  أوكرانيابدأت ألمانيا في تطبيع العلاقة مع جيشها، استعدادا للصراعات المستقبلية.

 

"نقطة تحول" .. ووعود كبيرة

أعد المستشار الألماني أولاف شولتس الأرضية لهذا التحول الجوهري. فبعد ثلاثة أيام فقط من الغزو الروسي لأوكرانيا (27 شباط / فبراير 2022)، في خطاب تأسيسي حظي باهتمام كبير. ولم يتحدث المستشار عن "نقطة التحول" فحسب، بل استخلص أيضًا عددا من الاستنتاجات، أهمها ضرورة إعادة الاعتبار للجيش الألماني المُهمل منذ عقود بإنشاء صندوق خاص بقيمة 100 مليار يورو لتمويل المشتريات العاجلة.

المستشار وعد أيضا بالالتزام بما أكد عليه حلف الناتو عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، ويتعلق برفع ميزانية دفاع الدول الأعضاء إلى ما لا يقل عن عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا ما جعل ميزانية التسلح الألمانية الأعلى في أوروبا. المستشار شولتس وعد أيضا في خطابه بالدفاع عن كل شبر من أراضي دول الحلف الأطلسي.

وزيرة الخارجية الألمانية تعرض خطة جديدة للسياسة الأمنية للبلاد

اليوم، وبعد ستة أشهر من بداية الحرب، أوضح الخبير الأمريكي جوزيف برامل في حوار مع DW أن كلمة "Zeitwende تسايتفينده" في خطاب شولتس ومعناها في الألمانية، تحول مفصلي وجوهري، أثارت انتباه صناع القرار في واشنطن. "لقد اتخذت برلين قرارا جعل الأمريكيين سعداء، خاصة وأن الأمر يتعلق باستثمار كبير بشراء طائرات مقاتلة من طراز إف.35 المكلف للغاية. وهذا معناه أنه أن ألمانيا ستظل ولعقود من الزمن تعتمد من الناحية التكنولوجية العسكرية على أمريكا".

 

تحطيم الفرضيات المقدسة

ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم في برلين، والمكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزبي الخضر والليبرالي، لم يتسلم مهامه بعد الانتخابات إلا في ديسمبر/ كانون الأول بشعار طموح "الجرأة على مزيد من التقدم". لكن الحرب وأزماتها، أجبرت الحكومة منذ ذلك الحين على التضحية بعدد من القناعات الحزبية والوعود الانتخابية على مسلخ السياسة الواقعية.

فقد اضطرروبرت هابيك، وزير الاقتصاد وحماية المناخ (حزب الخضر) إلى إعادة تشغيل محطات الطاقة المغلقة التي تعمل بالفحم بسبب تقييد إمدادات الطاقة من روسيا. وهذا ما يمثل في حد ذاته تكسيرا لأحد محرمات حزب الخضر بسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وقد يضطر هابيك، وهو الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار إلى تمديد زمن تشغيل محطات الطاقة النووية. ويتعلق الأمر بثلاث مفاعلات كان من المقرر إغلاقها نهاية العام كجزء من التخلص التدريجي من الطاقة النووية وهي قضية في قلب برنامج حزب الخضر.

لارس كلينغبايل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي

لارس كلينغبايل رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب شولتس، دعا صراحة إلى قيادة ألمانيا لأوروبا.

تنفيذ سياسة سلام بالقوة العسكرية

ينتظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يترأس الائتلاف الحكومي من أعضائه أن يفعلوا ما لا يمكن تصوره منذ وقت ليس ببعيد. ففي خطاب ألقاه نهاية يونيو/ حزيران، لم يكتف لارس كلينغبايل الرئيس المشارك للحزب، بالدعوة إلى قيادة ألمانيا لأوروبا، حيث قال بصراحة "بالنسبة لي، تعني سياسة السلام أيضًا اعتبار القوة العسكرية كأداة سياسية مشروعة".

إنه كلام مذهل في حزب يميل حمضه النووي تقليديًا نحو السلام ونزع السلاح وليس لبناء القوة العسكرية.

وفجأة أصبح من الممكن لألمانيا أيضا تسليم الأسلحة إلى مناطق النزاعات وهو ما يتعارض مع عقيدة سياستها الخارجية القائمة بعد الحرب العالمية الثانية. فقد اعتاد حزب الخضر بالتحديد على إدانة صادرات الأسلحة بشدة، على سبيل المثال إلى السعودية والدول المشاركة في حري اليمن.

حزب بات يطالب اليوم بتسليم أسلحة ثقيلة إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن. لقد شهد الحزب الاشتراكي هو أيضًا تحولا جوهريا، رغم أن الجناح اليساري القوي للحزب يواصل كبح جماح هذا التوجه.

وبهذا الشأن اعتبر خبير الشؤون السياسة فولكر كروننبرغ من جامعة بون أنه  في زمن التحولات التاريخية كهذه، لا تسير الحسابات السياسية كالمعتاد، ما يتيح الفرصة لسلك طرق جديدة.

وأوضح كروننبرغ في حوار مع DW "لقد خلقت هذه الصدمة زخمًا يتيح مجالا كبيرا لإعادة التشكل السياسي. في أوقات هذا النوع من الأزمات يكون المجال واسعا للسلطة التنفيذية".

ماتياس فون هاين/ ح.ز

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    صادقت الحكومة الألمانية في الثاني من نيسان/أبريل 1993 على قرار مشاركة جنود ألمان في مهمات لحلف الناتو في يوغوسلافيا. السابقة وكانت تلك أول عملية عسكرية للجيش الألماني خارج حدوده منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

  • Blick aus einem Sea-Lynx-Hubschrauber auf die Fregatte Niedersachsen beim Einsatz in der Adria während der Jugoslawien-Krise am 06.08.1992. (Foto: Martina Hellmann/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تمثلت مهمة القوات الألمانية في يوغوسرفيا السابقة بمراقبة قرار حظر الأسلحة في البحر الأدرياتيكي وإقامة منطقة حظر جوي فوق البوسنة. أثارت المهمة جدلا كبيرا، لإنها تجاوزت نطاق عمل الناتو المسموح به. المعارضة الألمانية وصفت المهمة بالمخالفة للدستور الألماني الذي يمنع إرسال قوات عسكرية خارج حدود البلد.

  • Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. (Bild: Uli Deck/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    خولت المحكمة الدستورية العليا في الثاني عشر من يوليو/تموز 2012 الجيش الألماني القيام بعمليات عسكرية في إطار مهمات للأمم المتحدة ولحلف الناتو، نظرا لعضوية ألمانيا في المنظمتين. لكن المحكمة اشترطت ضرورة مصادقة البرلمان على كل مهمة يقوم به الجيش خارج البلاد.

  • Zwei ECR-Tornados starten nebeneinander am 21.1.1999 im bayerischen Lechfeld. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    شارك الجيش الألماني في أول مهمة عسكرية كبيرة في تاريخه ضمن عمليات للناتو بداية 1999. مقاتلات التورنادو قامت بعمليات استطلاع عسكرية و ساهمت في تدمير دفاعات جوية صربية. أثارت مشاركة الجيش جدلا كبيرا في ألمانيا، لعدم وجود تفويض أممي للتدخل العسكري في كوسوفو.

  • Von einem Farbbeutel getroffen faßt sich Bundesaußenminister Joschka Fischer erschrocken an sein rechtes Ohr. Der Farbbeutel wurde am Donnerstag (13.05.1999) während des Bündnis 90/Die Grünen-Sonderparteitages über den Kosovo-Krieg in Bielefeld von einem Mann auf Fischer geworfen. (Bild: dpa )

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    تأجج الوضع السياسي في ألمانيا بعد إرسال إئتلاف الحزب الإشتراكي وحزب الخضر الحاكم آنذاك قوات عسكرية إلى كوسوفو. المعارضة اتهمت الحكومة بإعلان حرب مخالفة للدستور. الخلافات ألقت بظلالها على مؤتمر حزب الخضر السنوي سنة 1999، إذ تعرض وزير الخارجية يوشكا فيشر (حزب الخضر) إلى اعتداء بالكرات الملونة.

  • Die Doppeltürme des World Trade Centers in New York brennen nach den terroristischen Anschlägen vom 9. September 2001. (Bild: ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    غداة اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر2001، شكل حلف الناتو، بموجب الفصل الخامس من معاهدة تأسيس الحلف، تحالفا دوليا لمحاربة الإرهاب، شاركت فيه ألمانيا.الحكومة الألمانية أرسلت جنودا للقتال في أفغانسان ضمن عملية "الحرية الدائمة"، وارسلت قطعات اخرى إلى سواحل القرن الإفريقي.

  • Bundeskanzler Gerhard Schröder freut sich nach der Abstimmung über die Vertrauensfrage am 16.11.2001 im Berliner Reichstagsgebäude. Kanzler Schröder hatte die Abstimmung über die Beteiligung der Bundeswehr im Anti-Terror-Krieg in Afghanistan am 13.11. mit der Vertrauensfrage verknüpft. Das Votum endete mit einer Zustimmung von 336 Abgeordneten für den Kanzler, 326 stimmten gegen ihn. Erforderlich für die Kanzlermehrheit waren 334 Stimmen. (Bild: picture-alliance/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أثارت مشاركة الجيش الألماني في الحرب على الإرهاب خلافات كبيرة داخل إئتلاف الحزب الإشتراكي والخضر الحاكم آنذاك. المستشار غيرهارد شرودر أبدى تضامن بلاده المطلق مع الولايات المتحدة، ومنحه البرلمان الألماني بأغلبية ضئيلة الثقة لإرسال قوات عسكرية لأفغانسان.

  • Bundeswehrsoldaten kommen am 18.08.2011 nach einem Einsatz in das Polizeihauptquartier Charrah Darreh nahe Kundus zurück. Im Hintergrund ein Marder Schützenpanzer. (Bild: Maurizio Gambarini dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يشارك الجيش الألماني منذ 2002 في مهمة عسكرية ضمن قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن في أفغانستان. قتل 54 جنديا خلال 13 سنة وانهيت المهمة القتالية عام 2014. ومنذ ذلك الحين يعمل 850 جنديا ألمانيا على تدريب قوات الأمن الأفغانية ضمن مهمة تدريبية.

  • fghanische Polizeibeamte untersuchen am 4. September 2009 bei Kundus, Afghanistan einen der beiden verbrannten Tanklaster. Ziel des Bombardements bei Kundus (Bild: AP Photo)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    في الرابع من سبتمبر/أيلول 2009، أدت غارة جوية ألمانية على شاحنتين تنقلان البنزين تابعتين لطالبان إلى مصرع 100 شخص بينهم أطفال. العقيد غيورغ كلاين هو من أعطى تعليماته باطلاق الغارة.

  • Mit Stacheldraht umzäunt ist die Stellung der Bundeswehr Patriot Abwehrstaffel am 24.02.2013 im südtürkischen Kahramanmaras. Die Bundeswehr ist Teil des Nato-Einsatzes Active Fence Turkey mit Patriot- Abwehrstaffeln zum Schutz der Türkei vor syrischen Raketenangriffen. (Bild: Kay Nietfeld/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    نشرت ألمانيا في ديسمبر/كانون الأول 2012 منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية في جنوب شرق تركيا، الحليف الأساسي في الناتو، وذلك تحسبا لإطلاق صواريخ من سوريا. يتمركز 256 جنديا ألمانيا في مدينة مهرش في الأناضول، على بعد 100 كيلومتر من الحدود الشمالية لسوريا. وستنتهي المهمة في شهر يناير/كانون الثاني 2016.

  • Operation Atalanta Marine Soldaten Einsatz gegen Piraterie

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    أرسلت ألمانيا في كانون الأول / ديسمبر 2008 قوات بحرية إلى منطقة القرن الإفريقي، قبالة السواحل الصومالية و في خليج عدن، لحماية حركة البواخر ومرور المساعدات الإنسانية ولمكافحة القرصنة ضمن مهمة "أتلانتا". وهي مهمة أوروبية يشارك فيها 318 جنديا ألمانيا.

  • Mittelmeer Einsatz Bundesmarine Flüchtlingsrettung

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    يساهم 320 جنديا من القوات البحرية الألمانية منذ شهر نيسان/أبريل 2015 في إنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط. سيتم توسيع نطاق عمل المهمة لمطاردة سفن عصابات تهريب المهاجرين في السواحل الليبية والإيطالية. ويحق للبوارج الألمانية احتجاز سفن المهربين وتدميرها في حالات خاصة.

  • Die Vertreter der Verfassungsorgane weihen am Dienstag (08.09.09) in Berlin das zentrale Ehrenmal der Bundeswehr ein. Mit dem Ehrenmal soll der Soldaten der Bundeswehr gedacht werden, die im Einsatz gestorben sind. (Foto: Axel Schmidt/dpa)

    الجيش الألماني- ستون عاما من المهام العسكرية

    لقي 106 جنود المان مصرعهم إبان الاعوام الستين الماضية في مهام عسكرية خارج البلاد. و في الثامن من أيلول/ سبتمبر 2008 شُيد في برلين نصب تذكاري للجنود الألمان الذين فقدوا اروحهم في مهام عسكرية.

    الكاتب: سفن بوهله/آرنه ليشتنبارغ/س.ع


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