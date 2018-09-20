هكذا تعالج ألعاب الملاهي حصوات الكلى

ربما تستطيع بعض الحركات البهلوانية والشقلبات داخل ألعاب الملاهي أن تساعدك في التخلص من ألم حصوات الكلى. وأفضل طريقة لذلك هي زيارة مدينة الملاهي وبالتحديد الألعاب الأفعوانية، أو ما يعرف بـ"قطار الموت". فهذه الألعاب كفيلة بأداء المهمة.
فقد تمكن الطبيب ديفيد وارتينغر، من مستشفى جامعة ميتشيغان الأمريكية، من إثبات فعالية "قطار الموت" في القضاء على حصوات الكلى صغيرة الحجم، بحسب موقع اندبندنت البريطاني.
وأوضح الموقع الإخباري أن فكرة الدراسة خطرت على بال الباحث بالصدفة، بعد أن اكتشف تفتت الحصوات لدى أحد مرضاه ممن قاموا بزياة مدينة الملاهي عدة ومرات وركب قطار الموت مراراً وتكراراً. وبعد الكشف عليه تأكد وارتينغر من تفتت الحصوات بشكل كامل في إحدى كليتيه.
ووفقاً لما ورد في موقع نيوز ويك الأمريكي، الذي نشر الدراسة أيضاً، فإن حصوات الكلى تسبب ألماً شديداً ويمكن أن تخرج في بعض الحالات عن طريق مجرى البول، إلا أن الحصوات كبيرة الحجم تستدعى إجراء عملية جراحية لاستئصالها. ويرى العلماء أن هذه الطريقة تكون فعالة، فقط عندما لا يتعدى حجم الحصوات 0,2 بوصة.
ما سر ذلك؟
وللتأكد من الاستنتاج الذي توصل إليه، قام وارتينغر بمساعدة فريق البحث، بتصميم نموذج من السيليكون يشبه الكليتين وما بها من حصوات، ووضعه في بعض الألعاب الأفعوانية السريعة. وتوصل فريق البحث إلى أن الألعاب الأفعوانية تفتت الحصوات، وذلك بسبب الحركات العنيفة والتي يتأرجح فيها المريض يمينا ويساراً ثم الانقلاب والصعود والهبوط، طبقاً لما ذكره الموقع.
يذكر أن البحث الذي أجراه وارتينغر حصل على "Ig Nobel" أو"إيج نوبل"، وهي جائزة تمنح كل عام للأبحاث العلمية المضحكة والهامة في الوقت نفسه، بحسب موقع اندبندنت البريطاني.
س.إ
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الكاتب: DW / ملهم الملائكة