 هكذا تصبح الأمعاء سليمة | صحتك بين يديك | DW | 22.06.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صحتك بين يديك

هكذا تصبح الأمعاء سليمة

يعرفنا مدرب اللياقة البدنية الجديد تيم على تمرين رائع، يدعم عملية الهضم ويحفز العمود الفقري الصدري. إنه تمرين مهم، فمن الحبل الشوكي تخرج الأعصاب التي تتحكم في وظيفة الأمعاء.

المزيد من المركز الإعلامي

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - كيف نتعافى بالشكل الصحيح 08.06.2023

DW In Good Shape 09.06.2023 Social Media

لماذا تقلقنا وسائل التواصل الاجتماعي 08.06.2023

Beautiful young brunette woman drinking tea or coffee holding cup with both hands while relaxing in knitted macrame style rocking chair at home on sunny early morning on lazy weekend day || Modellfreigabe vorhanden

ما تأثير الإجازة علينا؟ 08.06.2023

DW In Good Shape 09.06.2023 Körper

كيف تسترخي في الحياة اليومية؟ 08.06.2023

المزيد صحتك بين يديك

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - الأمعاء: مرآة لأسلوب حياتنا 22.06.2023

Blick in eine Toilette in einem Berliner Bürohaus. Foto: M. C. Hurek | Verwendung weltweit

زراعة البراز: الشفاء عبر البراز 22.06.2023

Still aus DW-Beitrag 'Ist der Darm unser zweites Gehirn? '

هل الأمعاء بمثابة دماغ ثان لنا؟ 22.06.2023

DW In Good Shape Sendungslogo arabisch

صحتك بين يديك - السموم وخطرها اليومي على حياتنا 15.06.2023

اقرأ أيضا

27/12/2022 Group of man and women athlete in activewear running on curvy path during cardio workout on sunny summer day in park RetamosaStock_ID12396_377336_029 Copyright: xRetamosaxStockx

دراسة: بكتيريا خاصة يمكن أن تحول الكسالى إلى عشاق للرياضة 06.03.2023

الرياضة ضرورية للصحة، لكن البعض يجدون صعوبة في التعود على هذه الممارسة الصحية، رغم وضعهم لخطط متواصلة لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى. دراسة ربطت بين انتشار بكتيريا معينة في الأمعاء والتحول من الكسل إلى النشاط، فما هي؟

Colon cancer, artwork Colon cancer. Computer artwork of a malignant (cancerous) tumour (bottom) and polyps in a colon. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F004/3040 Colon Cancer Artwork Colon Cancer Computer Artwork of a malignant cancerous tumor Bottom and polyps in a Colon PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY SCIEPRO SCIENCExPHOTOxLIBRARY F004

سرطان القولون.. علامات تحذيرية وأعراض مبكرة! 30.01.2023

سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟

Saudi women practice yoga at a studio in the western Saudi Arabian city of Jeddah on September 7, 2018. - Widely perceived as a Hindu spiritual practice, yoga was not officially permitted for decades in Saudi Arabia, the cradle of Islam where all non-Muslim worship is banned. But with Crown Prince Mohammed bin Salman vowing an open, moderate Islam, the kingdom last November recognised yoga as a sport, despite the risk of riling hardliners opposed to the practice. (Photo by Amer HILABI / AFP) (Photo credit should read AMER HILABI/AFP/Getty Images)

الصوم والرياضة.. هذا ما ينصح به المختصون 22.03.2023

يرغب الكثيرون في الحفاظ على برنامجهم الرياضي حتى في شهر رمضان. لكن مع الصيام يتساءل البعض عن تأثير ذلك على صحتهم وهل ممارسة الرياضة بالشكل المعتاد مفيد أم مضر بصحتهم. فماذا يقول الخبراء بهذا الخصوص؟

Gestellte Aufnahmezum Thema ' Ueberlastung am Arbeitsplatz '. Ein Mann arbeitet nachts in einem Buero an einem Computer und haelt sich die Haende vor das Gesicht. Berlin,8.08.2016. Model Release vorhanden, model released. Copyright: Thomas Trutschel/ picture alliance/photothek || Modellfreigabe vorhanden

احذر.. عضو في جسمك لا يتحمل توترك المستمر! 23.12.2022

يمكن أن يكون الضغط النفسي وراء العديد من المشاكل الجسدية. وغالباً ما يشير عضو واحد بالجسم على وجه الخصوص إلى أن التوتر قد خرج عن السيطرة. فما هو هذا العضو؟