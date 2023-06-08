هكذا تصبح الأمعاء سليمة

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يعرفنا مدرب اللياقة البدنية الجديد تيم على تمرين رائع، يدعم عملية الهضم ويحفز العمود الفقري الصدري. إنه تمرين مهم، فمن الحبل الشوكي تخرج الأعصاب التي تتحكم في وظيفة الأمعاء.
الرياضة ضرورية للصحة، لكن البعض يجدون صعوبة في التعود على هذه الممارسة الصحية، رغم وضعهم لخطط متواصلة لتحقيق هذا الهدف، لكن دون جدوى. دراسة ربطت بين انتشار بكتيريا معينة في الأمعاء والتحول من الكسل إلى النشاط، فما هي؟
سرطان القولون هو ثالث أكثر الأورام شيوعاً في ألمانيا وهو قابل للشفاء إذا تم التعرف عليه واكتشافه بوقت مبكر. فكيف يمكن اكتشافه بوقت مبكر خصوصا أنه لا يمكن تحديد سبب محدد له؟
يرغب الكثيرون في الحفاظ على برنامجهم الرياضي حتى في شهر رمضان. لكن مع الصيام يتساءل البعض عن تأثير ذلك على صحتهم وهل ممارسة الرياضة بالشكل المعتاد مفيد أم مضر بصحتهم. فماذا يقول الخبراء بهذا الخصوص؟
يمكن أن يكون الضغط النفسي وراء العديد من المشاكل الجسدية. وغالباً ما يشير عضو واحد بالجسم على وجه الخصوص إلى أن التوتر قد خرج عن السيطرة. فما هو هذا العضو؟
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