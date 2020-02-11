هكذا تشتري اسم إعصار ما!

ساندي، كاثرينا، دوريان، زابينه وغيرها من الأسماء، التي أطلقت على أعاصير اجتاحت عدة مناطق متفرقة حول العالم، وتسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة دفعت بعض الدول، في أحيان كثيرة إلى إعلان حالة الطوارئ.
بيد أن ما يلفت الانتباه، هو أن هذه الأعاصير تحمل أسماء أشخاص (نساء أو رجال)، ما يطرح عدة تساؤلات عن السبب وراء ذلك وكيفية اقتناء اسم إعصار.
أصل الفكرة
وفي هذا الشأن، أشار موقع "mopo" أن إطلاق أسماء أشخاص على الأعاصير، كان أمراً شائعاً في أوروبا منذ خمسينات القرن الماضي، إذ تعود الفكرة إلى طالبة تدعى كارلا فيك، والتي اقترحتها على معهد الأرصاد الجوية في جامعة برلين الحرة.
وتابع نفس المصدر أنه منذ ذلك الحين، أعطيت أسماء المنخفضات الجوية للنساء، فيما حملت الضغوط الجوية المرتفعة أسماء رجالية على غرار: "كلاوس" و "بيتر" و "توماس" وغيرها من الأسماء الذكورية.
واستمر الحال على هذا النحو حتى سنة 1988، فقد تعالت بعض الأصوات النسائية المعارضة، لأن أسماء المنخفضات الجوية (النساء) غالباً ما تصحبها أحوال جوية سيئة للغاية، فيما ارتبطت الضغوط الجوية المرتفعة (رجال) بطقس مشمس في أحيان كثيرة.
ونتيجة لذلك، اعتمد علماء الأرصاد الجوية على قاعدة التداول، ففي كل سنة تتغير الأسماء بين النساء والرجال. ويصادف هذه السنة أن المنخفضات الجوية تحمل أسماء نسائية، فيما تحمل الضغوط الجوية المرتفعة أسماء رجالية.
اشتر عاصفة
وفي سياق ذي صلة، أشار موقع "bellevue" أنه يمكن اقتناء منخفض جوي بحوالي 199 يورو، في حين يكلف الضغط الجوي المرتفع تقريباً 299 يورو، وأضاف أن اختلاف سعر اقتناء العاصفة يُعزى بشكل أساسي إلى أن المنخفضات الجوية تختفي بعد أربعة إلى خمسة أيام، فيما تستمر الضغوط الجوية المرتفعة لمدة تصل إلى 10 أيام.
ر.م/ف.ي
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
إعصار مفزع
مجرد الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية لهذا الإعصار كانت مثيرة للفزع. "ساندي" أحد أعنف الأعاصير التي تضرب المحيط الأطلسي. وقدر الخبراء قطر الإعصار بحوالي 1500 كيلومتر لدى وصوله للساحل الشرقي للولايات المتحدة.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
فوضى عارمة
تسبب الإعصار ساندي بسرعة رياحه التي وصلت لأكثر من 145 كيلومترا في الساعة، في انقطاع التيار الكهربائي وحرائق علاوة على موجات عاتية يصل ارتفاعها لأربعة أمتار. وبلغت الأضرار ذروتها في نيويورك ونيوجيرسي حيث جاءت الأضرار كما توقعها خبراء الأرصاد الجوية.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
أنواع وأسماء مختلفة للأعاصير
للأعاصير أشكال مختلفة لكن ما يجمعها هو أنها عاصفة هوائية شديدة تدور حول نقطة ثابتة. وتختلف أسماء وأنواع الأعاصير بحسب حجمها وقوتها وكيفية ومكان نشأتها. ومن بين الأسماء المختلفة للأعاصير "الهوريكان" و"التايفون" و"التسيكلون" و"التورنادو".
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
أسماء متنوعة لظاهرة مدمرة
"الهوريكان" و"التايفون" و"التسيكلون" مصطلحات مختلفة لشيء مشترك وهو: الإعصار الاستوائي. ويطلق على هذه الظاهرة قبالة سواحل أمريكا الشمالية مصطلح "الهوريكان" وقبالة شرق وجنوب شرق آسيا "التايفون" أما قبالة الهند فيحمل اسم "الزوبعة". ورغم الأسماء المختلفة إلا أن الظاهرة تنشأ بنفس الطريقة ولها نفس القوة المدمرة.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
كيف يتكون الإعصار؟
تتكون الأعاصير الاستوائية فوق البحار عندما تتبخر المياه الدافئة عند درجات حرارة تصل إلى 26 درجة مئوية على الأقل مما يؤدي إلى تكاثف بخار الماء الموجود في الهواء الرطب وهنا تتكون رياح تصل سرعتها إلى 350 كيلومترا في الساعة.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
عين الإعصار
نتيجة لدوران الكرة الأرضية، يبدأ الهواء في الدوران حول عين الإعصار التي تصل مساحتها إلى 50 كيلومترا لكن الوضع يكون هادئا حتى هذه المرحلة.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
إعصار في الصين
عندما يصل الإعصار إلى أحد السواحل، تبدأ شدته نظرا لغياب المياه الدافئة. وتحدث الخسائر الأكبر بسبب أمواج المد التي يجلبها الإعصار معه كما هو الحال هنا في إعصار "فيتو" الذي ضرب الصين في 2013 . جاء الإعصار مصحوبا بأمواج مد وأمطار شديدة تسببت في حالة من الفوضى.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
أعاصير تتكون حتى فوق اليابسة
"التورنادو" يصنف أيضا كإعصار لكنه ليس استوائيا. يمكن أن يتكون التورنادو في أي مكان تحدث فيه عواصف رعدية حتى فوق اليابسة. ونتيجة للاختلاف في درجات الحرارة، يرتفع الهواء الساخن لأعلى ويهبط الهواء البارد لأسفل ويتكون ما يشبه العمود من الهواء الساخن الذي يبدأ في التحرك بسرعة. يقدر قطر التورنادو غالبا بكيلومتر واحد على أقصى تقدير.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
الأعنف من حيث سرعة الرياح
نتيجة لارتفاع الهواء الساخن لأعلى يتكون ما يشبه خرطوم الفيل وهو من الصفات المميزة للتورنادو. وهنا تصل سرعة الرياح لأقصى مدى ممكن. يمكن أن تصل سرعة الرياح أثناء إعصار التورنادو إلى 500 كيلومتر في الساعة. وبهذا يصبح التورنادو من أعنف أنواع الأعاصير فيما يتعلق بسرعة الرياح. ويقوم هذا الخرطوم المميز للتورنادو بسحق كل شيء في طريقه.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
دمار واسع
يخلف "التورنادو" دمارا واسعا وطرقا خالية من الأشجار بطول عدة كيلومترات. وتتكرر أعاصير التورنادو بشكل كبير يصل لمئات المرات في العام الواحد، في وسط غرب الولايات المتحدة وفيما يعرف بمنطقة التورنادو حيث تعتبر منطقة التقاء للهواء البارد الجاف القادم من الشمال مع الهواء الدافئ المشبع بالرطوبة من خليج المكسيك. وتحدث أعاصير التورنادو في ألمانيا أيضا عدة مرات في العام لكن غالبا في المناطق الساحلية.
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الأعاصير..أسماء وأنواع مختلفة بقدرة تدمير هائلة
التنبؤ بالإعصار ممكن لكن منعه مستحيل
بفضل التقدم العلمي صار من الممكن التنبؤ بالأعاصير لكن لا يمكن الحيلولة دون وقوعها ، وكل ما يمكن للإنسان فعله في هذه الحالات هو إجلاء السكان عن المناطق المتوقع أن تضربها الأعاصير أو بناء أماكن آمنة للمواطنين حتى مرور الإعصار لتبدأ بعد ذلك رحلة إعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.
الكاتب: يوديث هيرتل/ ابتسام فوزي