 هكذا تحمي عينيك من أشعة الشمس القوية خلال العطلة الصيفية! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 29.06.2022

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صحة

هكذا تحمي عينيك من أشعة الشمس القوية خلال العطلة الصيفية!

رغم فوائد أشعة الشمس لجسم الإنسان، إلا أنها قد تسبب أيضًا أضرارًا جسيمة، فقد تحرق البشرة وتتلف العينين إذا تُرك الجسم بدون حماية. هنا نصائح لحماية العينين من أشعة الشمس الحارقة، خاصة في فترة قضاء العطلة الصيفية!

سيدة ترتدي نظارة شمسية على شاطئ 19.06.2016

ينصح الخبراء باستخدام نظارة شمسية مناسبة لحماية العينين من أشعة الشمس الحارقة

هل تؤلمك عيناك بعد قضاء يوم طويل تحت أشعة الشمس؟ إذا كان الجواب: "نعم!"، فقد تكون هذه إشارة على تأثير الشمس الضار على العينين! لكن كيف يمكن أن نحمي عيوننا بشكل صحيح من أشعة الشمس القوية؟ وهل هناك تأثيرات سلبية طويلة المدى على العينين جراء التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة دون حماية؟

مختارات

توفر كريمات الحماية من الشمس درجة حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، غير أن دراسة حديثة خلصت إلى أن هذه الطريقة لا تقي بشكل كامل من سرطان الجلد الأسود ويمكنها فقط تأخير مدة الإصابة به.

هذا تحذير لعشاق حمامات الشمس في كل مكان، فقد خلص العلماء إلى أن الضرر الذي تلحقه الأشعة فوق البنفسجية بالجلد لا يتوقف بمجرد الابتعاد عن الشمس، بل قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بعد ثلاث أو أربع ساعات من التعرض للأشعة.

حروق الشمس ليست مؤلمة فحسب، بل إنها قد تتسبب في تغييرات في الحمض النووي ما قد يؤدي للإصابة بسرطان الجلد على المدى الطويل. بعض الاحتياطات تساعد على الاستمتاع بالشمس والوقاية من ضررها.

توصي الجمعية المهنية لأطباء العيون في ألمانيا (BVA) باستخدام النظارات الشمسية أو غطاء الرأس الواقي من الأشعة فوق البنفسجية. ووفقًا للمكتب الاتحادي الألماني للحماية من الإشعاع، فإن هذا ضروري لمنع الجسم من التعرض لأشعة الشمس بدرجة كبيرة. ولهذا السبب يوصي الخبراء باستخدام واقي شمسي مناسب للحماية.

الشمس أقوى في مناطق العطلات
وبحسب موقع "فيت فور فن" الألماني، تتعرض العيون لأشعة الشمس بدرجة أكبر في المناطق الجنوبية للكرة الأرضية. ولذلك يُنصح بارتداء النظارات الشمسية التي تحمل ملصق "UV400" من أجل توفير حماية كافية ضد الأشعة فوق البنفسجية الضارة. ونظرًا أن معظم مناطق العطلات تكون في هذه المناطق القريبة من البحر والمشهورة بدفء فصولها، فإنه من المهم التأكد من صلاحية النظارة الشمسية، بحسب الخبراء.
من حيث المبدأ، تحمي النظارات الشمسية سطح العين من التعرض لحروق الشمس. ومع ذلك، إذا تعرضت العين للكثير من أشعة الشمس، فإن خطر الإصابة بحروق داخلية يرتفع، وهو ما يتجلى بألم شديد وحرقة وتورم في العين، بالإضافة إلى ضعف مؤقت في الرؤية.

وتؤكد جمعية أطباء العيون الألمانية أن هذه الأعراض تهدأ عادة بعد ثماني إلى اثني عشر ساعة، بيد أنه من الضروري حماية العين من التعرض المباشر لأشعة الشمس مرة أخرى.

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مخاطر أشعة الشمس

الكثير من الماء وشاي الأعشاب
يجب على أي شخص يرتدي العدسات اللاصقة الالتزام بوقاية وحماية العينين. فإذا كانت العيون متهيجة أو جافة، فمن المفضل عدم استخدام العدسات واستخدام النظارات الاحتياطية. كما أن لشرب الكثير من الماء أو شاي الأعشاب أيضًا تأثير داعم، وفقًا لجمعية أطباء العيون.

وإذا كان المصطافون يعتمدون على قطرات العين وغيرها من الأدوية، فيجب أيضًا تخزينها بشكل صحيح. ويفضل وضعها في صندوق التبريد لحمايتها من الحرارة.

كما ينصح الموقع الألماني "كولر فيزيون"، المختص بالسفر، بعدم النظر إلى أشعة الشمس مباشرة، حتى مع ارتداء نظارات شمسية. كما يوصي الموقع باختيار قبعات ذات حواف عريضة، لحماية العينين من تأثير الشمس، كما يؤكد على أهمية الحفاظ على العين رطبة في حال دعت الضرورة إلى ذلك.

وأخيرًا، إذا شعرت بألم في العينين أثناء العطلة، لا تتردد بزيارة طبيب العيون، ولا تؤجل ذلك إلى ما بعد العودة إلى المنزل.

ع.أ.ج/م.ع.ح/خ.س

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تأخر لم يكن بالحسبان

    تدفع الأجواء الاحتفالية مساءا غالبا إلى تأخر لم يكن بالحسبان ونسيان العمل في اليوم التالي، ما يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء تحت العينين، والتي تجعل المرء يبدو وكأنه متقدم في العمر.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الجلد تحت العينين هو الأرقّ في الجسم كله

    في هذه المنطقة تختفي الأنسجة الدهنية التي تتوضع عادة تحت الجلد. ومقابل ذلك ينتشر الكثير من الأوعية الدموية واللمفاوية التي تظهر بوضوح بسبب رقة الجلد، وأي تغير في الدم - بسبب السهر مثلا- يظهر أولا كهالات سوداء تحت العينين.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    لون الدم يؤثر على الجلد

    يتغير لون الدم بانخفاض تركيز الأوكسجين، إذ يصبح أغمق ويتجمع بكثافة. التغير في لزوجة الدم ولونه يؤثران على لون الجلد ليبدو أكثر قتامة

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تأثير نمط الحياة على الهالات السوداء

    من المؤكد أن اتباع نمط حياة غير صحي كشرب الكحول والتدخين والإرهاق وقلة النوم والسوائل تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    تحذر من امكانية الإصابة بأمراض

    الهالات السوداء غير جذابة و يمكن أن تكون إنذارا لاضطراب في الغدد الدرقية مثلا ولمشاكل في القلب والكلى أو للحساسية. وينبغي مراجعة الطبيب إذ ظهرت بشكل مفاجئ وبدون سبب.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    إخفائها بكريمات الكافيين

    تساعد مواد التجميل على التخلص من اللون الأسود تحت العينين، كالكريمات التي تحتوي على مادة الكافيين، إذ تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الهالات السوداء، فالكافيين ينشط الدورة الدموية، كما تحتوي هذه الكريمات على مواد تزيد رطوبة البشرة، لكن يجب ألا نعلق عليها آمالا كبيرة، إذ لا تتغلل في الجلد.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    الليزر للتخلص من الهالات السوداء الخًلقية

    يعود سبب ظهور الهالات السوداء لدى البعض إلى كثافة الصبغيات في الجلد. مايجعل تخفيفها ممكنا باستعمال مواد مبيضة أو حمض فيتامين A أو بالليزر.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    حمض الهيالورونيك للعلاج

    التقدم في السن يؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، فبمرور السنين يصبح الجلد رقيقا، وتنخفض نسبة الخلايا الدهنية فتظهر التجاعيد التي تزيد الهالات السوداء و التي يتم علاجها بحمض الهيالورونيك الصافي أحيانا، إذ يزيد هذا الحمض كمية السوائل في النسيج الضام ما يساعدعلى شد البشرة وجعلها ذات ملمس ناعم. ويتم حقن هذه المادة تحت الجلد كل عدة أسابيع مرة، و لظهور النتيجة المرجوة من العلاج يجب الانتظار لبعض الوقت.

  • كيف نتخلص من الهالات السوداء حول العينين؟

    المعالجة الطبيعية

    يجب الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء للمحافظة على رطوبة البشرة. إضافة إلى النوم بشكل كافي إذ يساعد الجلد على التجدد وخاصة بالنسبة لهذا الجزء الحساس منه. كما أن للرياضة دور مهم، إذ تساعد خلايا الجسم في حصولها على الكثير من الأوكسجين.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية