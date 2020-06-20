 هكذا تحسن بعض الأغذية مزاجنا وتجعلنا سعداء! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 23.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

هكذا تحسن بعض الأغذية مزاجنا وتجعلنا سعداء!

ربما قد سمعت سابقاً مقولة " ما تأكله يعبر عنك" دون أن تعرف ما يعنيه ذلك بالضبط. فهل يؤثر فعلاً ما نأكله على صحتنا الجسدية والنفسية أيضاً؟ إذاَ ما هي الأطعمة التي قد تخرجنا من حالة نفسية سيئة وتحسن مزاجنا؟

هناك كثير من أنواع الطعام تشعرنا بالسعادة وتحسن المزاج.

هناك كثير من الأغذية التي تمنحنا الشعور بالسعادة وتحسن مزاجنا، لكن يجب الحذر من أن يتسبب ذلك في أضرار أخرى مثل السمنة مثلا.

لا شك أيضاً بأنك قد سمعت عبارة "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً"، ولكن هل يمكن لتفاحة في اليوم أن تبقي الاكتئاب بعيداً؟ راقب نفسك جيداً وانتبه إلى الأغذية التي تتناولها، فقد كشفت العديد من الدراسات والأبحاث وجود رابط بين التغييرات في النظام الغذائي والمزاج والسعادة. وبينما لا تعتبر التغذية علاجاً للاكتئاب بشكل كامل، إلا أنها قد تكون جزءاً لا يتجزأ من خطة العلاج الشاملة.

مختارات

إليك بعض الأطعمة التي تساعد في طرد الاكتئاب من حياتك اليومية:

الموز: لا تقتصر فائدة الموز على المذاق الحلو والنكهة اللذيذة فحسب، فهو يحتوي أيضا على البوتاسيوم وفيتامين B6 الذي يوفر لك الطاقة ويحسن وظائف المخ. لهذا السبب فهو الغذاء المثالي لوجبة الفطور لبدء يومك.

الحمضيات: البرتقال والليمون والغريبفروت تحتوي جميعها على حمض الفوليك وهو معزز للمزاج. إذا كنت في حالة مزاجية سيئة، ما عليك سوى تناول حبات البرتقال لتنتعش.

الأفوكادو: إذا لم تكن في مزاج جيد، فإن الأفوكادو هو الفاكهة المثالية لتعديله. إذ يحتوي على مزيج من فيتامينات ب والبوتاسيوم التي لا تجعلك تشعر بالتحسن فحسب، وإنما تخفض ضغط الدم أيضاَ. لذا، إبدأ يومك مباشرة مع بعض الأفوكادو، بحسب ما نشر موقع لجامعة (نوتنغهام) البريطانية.

الشوكولاتة: تعرف الشوكولاتة بأنها صديقة الأوقات الصعبة والمزاج العكر. فهي أيضاً من مضادات الاكتئاب وتجعلك تشعر براحة أكبر. ولكن عليك أن تكافح لمقاومة الرغبة في تناول صندوق كامل من الشوكولاتة المفضلة لديك في جلسة واحدة (يكاد يكون من المستحيل)، لأنه على الرغم من أن الشوكولاتة من شأنها أن تجعلك تشعر بالتحسن على المدى القصير، إلا أن المخاطر الصحية للسمنة وحب الشباب على المدى الطويل من المؤكد أنها ستجعلك تندم على ضعفك أمامها.

وإذا كنت تواجه يوماً مرهقاً،  تناول ما قد يساعدك على تخفيف التوتر كالزنجبيل أو جوزة الطيب.

ولتجاوز شجار مع شخص تهتم لأمره، أضف بعض الأطعمة المنتجة للدوبامين مثل الكاكاو أو الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل سمك السلمون.

 وفي نهاية اليوم جرب ما قد يساعدك على الاسترخاء، مثل كوب من الحليب الدافئ أو بعض التوفو أو لحم الديك الرومي. بحسب ما نشر موقع صحيفة (إيبوك تايمز) الأميركي.

ر.ض/ ص.ش

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الفستق

    الفستق غني بالدهون الأساسية غير المشبعة المفيدة في عمل الدماغ ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية المفيدة في توليد الطاقة في الجسم.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الجوز

    يحتوي الجوز على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والبروتينات المفيدة للجسم. بالاضافة الى ذلك يحتوي الجوز على كميات كبيرة جدا من أوميغا 3 ومادة السيروتونين المفيدتين في تحقيق السعادة للإنسان.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الشوكولاته

    نبدأ من الشوكولاته والتي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكافئيين التي تنشط الجهاز العصبي وتساعد الجسم على التخلص من آثار التعب والإجهاد. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الشوكولاته على نسبة كبيرة من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الحليب

    يحتوي الحليب على كميات كبيرة من الكالسيوم، إذ أن كوبا واحدا منه يوميا يكفي لإمداد الجسم بربع كمية الكالسيوم اللازمة. ويساعد الكالسيوم على بناء العظام والطاقة في الجسم ويساعد على تقليل التشنجات العضلية والمحافظة على اللياقة والحيوية للجسم.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الأجبان

    الأجبان كالحليب مليئة بالكالسيوم وتحتوي أيضا على كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية المفيدة والتي لا يستطيع الجسم بناءها خلافا للبروتينات النباتية المصدر. بالاضافة الى ذلك توجد كمية كبيرة من فيتامين A المضاد للأكسدة والمفيد في التجدد الخلوي في الأجبان.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    البرتقال

    يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C والتي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض والفيروسات. يساعد البرتقال أيضا على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من قابلية الجسم في امتصاص الحديد المهم في زيادة النشاط والحيوية للجسم.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الأسماك

    معظم أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للجسم. وتساعد هذه الأحماض على تنشيط عمل الأوعية القلبية والدماغ وتقلل من كمية الدهون الضارة في الجهاز الهضمي.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الشوفان

    الشوفان مصدر جيد لكثير من المواد الغذائية والفيتامينات الجيدة، كفيتامين B6 الذي يساعد على تكون مادة السيروتونين في الدماغ وهي الناقلة العصبية المهمة في تنظيم مزاج الانسان وزيادة الطمأنينة النفسية وتقليل أعراض الكآبة. يحتوي الشوفان أيضا على الحديد والمغنزيوم والزنك والبروتين. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من الألياف المفيدة للجسم.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    السبانخ

    السبانخ تحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، كالحديد والكالسيوم والمغنيزيوم وفيتامينات A,B,C وحامض الفوليك والأحماض الأمينية. تحافظ السبانخ على تنشيط الدورة العصبية وقوة تدفق الدم في الجسم لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد.

  • default

    عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة

    الموز

    الموز ينمي الفكر والذكاء وينشط الذهن ويبني العضلات ويحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة، كفيتامين A, B2, B12 وفيتامين B6 المهم في تكوين مادة السيروتونين المنظمة لمزاج الإنسان.

    الكاتب: زمن البدري


 

مواضيع ذات صلة

Proteinquellen

وجبات غذائية تساعدك في مواجهة الأوقات الصعبة 20.06.2020

يحاول كثير من الأشخاص تجنب الأدوية الكيميائية في علاج الأمراض وخصوصاً في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية. وقد كشف باحثون عن وجبات غذائية يمكن أن تساعد في محاربة الاكتئاب بعيداً عن العلاجات الدوائية. تعرف على أهمها:

Symbolbild Gemüse Notizblock Farben

ما تضعه في فمك يحدد حالتك المزاجية 05.07.2020

أكدت دراسات عديدة على وجود ارتباط بين النظام الغذائي والصحة النفسية والعقلية. وأن تناول بعض الأطعمة تحديداً قد يساهم في تحسين المزاج أو حتى يساعد في علاج مشاكل الخمول والذاكرة. كيف يؤثر ما تناوله على الصحة العقلية؟

Symbolbild glückliche junge Frau

نصائح ذهبية لتحسين الصحة النفسية 30.10.2018

لا تقل الصحة النفسية أهمية عن الصحة الجسدية، لذلك يجب المحافظة على التوازن من خلال التعامل مع الضغوطات والمشاكل والقلق بشكل جيد، كي لا تتحول إلى أمراض نفسية خطيرة. نقدم لك عشر نصائح للمحافظة على السلامة النفسية.

إعلان
Themenbild Facebook

 