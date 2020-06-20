هكذا تحسن بعض الأغذية مزاجنا وتجعلنا سعداء!

لا شك أيضاً بأنك قد سمعت عبارة "تفاحة في اليوم تبقي الطبيب بعيداً"، ولكن هل يمكن لتفاحة في اليوم أن تبقي الاكتئاب بعيداً؟ راقب نفسك جيداً وانتبه إلى الأغذية التي تتناولها، فقد كشفت العديد من الدراسات والأبحاث وجود رابط بين التغييرات في النظام الغذائي والمزاج والسعادة. وبينما لا تعتبر التغذية علاجاً للاكتئاب بشكل كامل، إلا أنها قد تكون جزءاً لا يتجزأ من خطة العلاج الشاملة.
إليك بعض الأطعمة التي تساعد في طرد الاكتئاب من حياتك اليومية:
الموز: لا تقتصر فائدة الموز على المذاق الحلو والنكهة اللذيذة فحسب، فهو يحتوي أيضا على البوتاسيوم وفيتامين B6 الذي يوفر لك الطاقة ويحسن وظائف المخ. لهذا السبب فهو الغذاء المثالي لوجبة الفطور لبدء يومك.
الحمضيات: البرتقال والليمون والغريبفروت تحتوي جميعها على حمض الفوليك وهو معزز للمزاج. إذا كنت في حالة مزاجية سيئة، ما عليك سوى تناول حبات البرتقال لتنتعش.
الأفوكادو: إذا لم تكن في مزاج جيد، فإن الأفوكادو هو الفاكهة المثالية لتعديله. إذ يحتوي على مزيج من فيتامينات ب والبوتاسيوم التي لا تجعلك تشعر بالتحسن فحسب، وإنما تخفض ضغط الدم أيضاَ. لذا، إبدأ يومك مباشرة مع بعض الأفوكادو، بحسب ما نشر موقع لجامعة (نوتنغهام) البريطانية.
الشوكولاتة: تعرف الشوكولاتة بأنها صديقة الأوقات الصعبة والمزاج العكر. فهي أيضاً من مضادات الاكتئاب وتجعلك تشعر براحة أكبر. ولكن عليك أن تكافح لمقاومة الرغبة في تناول صندوق كامل من الشوكولاتة المفضلة لديك في جلسة واحدة (يكاد يكون من المستحيل)، لأنه على الرغم من أن الشوكولاتة من شأنها أن تجعلك تشعر بالتحسن على المدى القصير، إلا أن المخاطر الصحية للسمنة وحب الشباب على المدى الطويل من المؤكد أنها ستجعلك تندم على ضعفك أمامها.
وإذا كنت تواجه يوماً مرهقاً، تناول ما قد يساعدك على تخفيف التوتر كالزنجبيل أو جوزة الطيب.
ولتجاوز شجار مع شخص تهتم لأمره، أضف بعض الأطعمة المنتجة للدوبامين مثل الكاكاو أو الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل سمك السلمون.
وفي نهاية اليوم جرب ما قد يساعدك على الاسترخاء، مثل كوب من الحليب الدافئ أو بعض التوفو أو لحم الديك الرومي. بحسب ما نشر موقع صحيفة (إيبوك تايمز) الأميركي.
ر.ض/ ص.ش
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عشر مواد غذائية تجلب لك السعادة
الفستق
الفستق غني بالدهون الأساسية غير المشبعة المفيدة في عمل الدماغ ويساعد على تنشيط الدورة الدموية ويحتوي على كميات كبيرة من السعرات الحرارية المفيدة في توليد الطاقة في الجسم.
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الجوز
يحتوي الجوز على كميات كبيرة من السعرات الحرارية والبروتينات المفيدة للجسم. بالاضافة الى ذلك يحتوي الجوز على كميات كبيرة جدا من أوميغا 3 ومادة السيروتونين المفيدتين في تحقيق السعادة للإنسان.
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الشوكولاته
نبدأ من الشوكولاته والتي تحتوي على نسبة كبيرة من مادة الكافئيين التي تنشط الجهاز العصبي وتساعد الجسم على التخلص من آثار التعب والإجهاد. بالإضافة إلى ذلك تحتوي الشوكولاته على نسبة كبيرة من السكر تساعد في رفع مستويات هرمون السيروتونين المنظم لمزاج الإنسان.
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الحليب
يحتوي الحليب على كميات كبيرة من الكالسيوم، إذ أن كوبا واحدا منه يوميا يكفي لإمداد الجسم بربع كمية الكالسيوم اللازمة. ويساعد الكالسيوم على بناء العظام والطاقة في الجسم ويساعد على تقليل التشنجات العضلية والمحافظة على اللياقة والحيوية للجسم.
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الأجبان
الأجبان كالحليب مليئة بالكالسيوم وتحتوي أيضا على كميات كبيرة من البروتينات الحيوانية المفيدة والتي لا يستطيع الجسم بناءها خلافا للبروتينات النباتية المصدر. بالاضافة الى ذلك توجد كمية كبيرة من فيتامين A المضاد للأكسدة والمفيد في التجدد الخلوي في الأجبان.
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البرتقال
يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين C والتي تزيد من مقاومة الجسم للأمراض والفيروسات. يساعد البرتقال أيضا على تنشيط الدورة الدموية ويزيد من قابلية الجسم في امتصاص الحديد المهم في زيادة النشاط والحيوية للجسم.
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الأسماك
معظم أنواع الأسماك غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة للجسم. وتساعد هذه الأحماض على تنشيط عمل الأوعية القلبية والدماغ وتقلل من كمية الدهون الضارة في الجهاز الهضمي.
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الشوفان
الشوفان مصدر جيد لكثير من المواد الغذائية والفيتامينات الجيدة، كفيتامين B6 الذي يساعد على تكون مادة السيروتونين في الدماغ وهي الناقلة العصبية المهمة في تنظيم مزاج الانسان وزيادة الطمأنينة النفسية وتقليل أعراض الكآبة. يحتوي الشوفان أيضا على الحديد والمغنزيوم والزنك والبروتين. ويحتوي أيضا على كميات كبيرة من الألياف المفيدة للجسم.
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السبانخ
السبانخ تحتوي كميات كبيرة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، كالحديد والكالسيوم والمغنيزيوم وفيتامينات A,B,C وحامض الفوليك والأحماض الأمينية. تحافظ السبانخ على تنشيط الدورة العصبية وقوة تدفق الدم في الجسم لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد.
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الموز
الموز ينمي الفكر والذكاء وينشط الذهن ويبني العضلات ويحتوي على عدد من الفيتامينات المهمة، كفيتامين A, B2, B12 وفيتامين B6 المهم في تكوين مادة السيروتونين المنظمة لمزاج الإنسان.
الكاتب: زمن البدري