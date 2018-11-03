هكذا تحدث باولو ديبالا عن الانتقال إلى بايرن ميونيخ

بعبارات واضحة لا لبس فيها أعلن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (25 عاماً) تمسكه بفريقه يوفنتوس تورين بطل الدوري الإيطالي. وحول سؤال عن اهتمام بايرن ميونيخ بالحصول على خدماته قال ديبالا لمجلة "شبورت بيلد" الرياضية الألمانية في عدد هذا الأسبوع: "أنا في منتهى السعادة بسبب لعبي ليوفنتوس. لدينا أهداف كبيرة وأنا أركز علي تلك الأهداف". وتابع اللاعب الذي يمتلك عقدا مع يوفنتوس حتى عام 2022 "سوق الانتقالات لا يعنيني إطلاقاً".

يذكر أن نادي بايرن ميونيخ حقق عائدات قياسية في تاريخه الموسم الماضي بلغت ما يعادل 752 مليون دولار وأعلن الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه أنه راض عن السنة المالية 2017/2018.

وكان رومينيغه قد أكد في عام 2017 لصحيفة "كورييره ديلو سبورت" الإيطالية أنه "يوجد حاليا لاعبون رائعون في السوق (الكروي)، وإذا تذكرت أحدهم، الذي أحب أن آتي به إلى ميونيخ فإنه يرد على بالي واحد مثل ديبالا" وصرح رومينغه بعدها في مطلع العام الحالي "لقد تحدثت مع أولي هونيس (رئيس بايرن) وسنجلب لاعبا (ثمنه) في حدود 80 حتى 100 مليون يورو". لكن صحيفة بيلد "واسعة الانتشار" ذكرت أن ديبالا يحب اللعب في إسبانيا.

ص.ش/ع.ج