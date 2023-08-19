 هكذا تحافظ على قوة عضلاتك حتى بعد عمر الستين | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 19.08.2023

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صحة

هكذا تحافظ على قوة عضلاتك حتى بعد عمر الستين

كلما تقدم الإنسان في العمر زادت صعوبة الحفاظ على لياقته البدنية. لكن خبير في الصحة والرياضة يوضح خطة تجعل حتى من هم فوق سن الستين، يتمتعون بعضلات قوية ولياقة بدنية عالية. كيف ذلك؟

تساهم التدريبات الرياضية في الحفاظ على لياقة الجسم حتى في بعد الستين

تساهم التدريبات الرياضية في الحفاظ على لياقة الجسم حتى في بعد الستين

هكذا يتصور الكثيرون حياتهم عتد بلوغ الستين من العمر: الاستمتاع بعطلة تشمل كل الخدمات أو المكوث لوقت طويل بالبيت من أجل الاسترخاء والراحة. لكن ما يجهله البعض هو أن هذا العمر بالضبط هو الذي يحتاج منا للعناية والانتباه أكثر على صحتنا. فتسطير برنامج للتدريبات والرياضة يجعلنا نتمتع بلياقة بدنية وببنية جسدية مثالية. ما نحتاجه هو العزيمة والرغبة وبرنامج رياضي نسير وفقه.

مختارات

هل يمكن بعد سن الستين بناء العضلات؟

القول بإن الجسد يركد مع تقدم العمر وإن التدريبات الرياضية لن تترك أثرا على الجسم في سن الشيخوخة هو مجرد أسطورة غير صحيحة. لكن في الوقت ذاته لا يمكن تجاهل التغييرات التي يمر بها الجسم. فإذا كنت تعاني من مشاكل صحية ولا ترغب في الدخول في أي مغامرة صحية، فاحصل بداية على فحص طبي تتعرف من خلاله عن وضعك الصحي العام والأمور التي ينبغي عليك مراعاتها قبل تسطير برنامجك الرياضي.

وبمجرد أن تحصل على الضوء الأخضر بهذا الخصوص، حاول التركيز على  تمرين رياضي شامل، فالمزج بين تمارين رفع اللياقة والتمارين التقليدية المختلفة أمر مهم مع التقدم في العمر، كما جاء على موقع msn الألماني.

وقام الخبير كرستيان سبوري بتطوير خطة تدريب مثالية للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. فعلى الرغم من أنه شخصيا لم يبلغ بعد 60 عاما من عمره (58 عاما) إلا أن خبرته الكبيرة التي راكمها في عمله كمدرب شخصي ومدرب لياقة بدنية جماعي ومعالج شياتسو (أسلوب علاج خاص من اليابان) ومتحدث في معهد IFHIAS جعلت معرفته بالأشخاص الذين تتعدى أعمارهم 60 عاما كبيرة.

ومنذ عام 2021 بدأ يشارك مهاراته ومعرفته مع العديد من المشاركين المتحمسين. وكلما تقدم بنفسه في السن كلما عدل في برنامجه التدريبي كما يوضح: "الآن أصبحت تمارين القوة لدي أقصر لكن بتركيز أكثر. ودائما ما أوازن ذلك مع التمارين الأخرى التي أقوم بها ومع أوقات التجديد التي يحتاجها الجسم في هذه الفترة من العمر".

فوائد التدريبات بعد سن 60

يرى الخبير كريستيان أن ممارسة الرياضة بعد سن الستين تحقق مجموعة من الفوائد الصحية منها:

التقليل من مخاطر ساركوبينيا (انهيار العضلات)

زيادة نشاط الجسم وبالتالي التقليل من دهون الجسم

تحسين القوام وتقوية العظام والمفاصل وتحسين الحركة

تقليل احتمالية الإصابة بالسكري الثاني (سكر الشيخوخة)

التأثير الإيجابي على توازن الهرمونات وعلى النفسية

شكل البرنامج الرياضي

ينبغي تخصيص ثلاث حصص تدريبية في الأسبوع. بحيث يتم في الأسابيع من 1إلى 4 التركيز على الجزء العلوي والسفلي من الجسم ويتم تقسيم ذلك على أيام مختلفة من الأسبوع، حسبما جاء على موقع msn الألماني.

وقبل كل تمرين لا بد من الحرص على القيام بالإحماء لتسخين جسمك وتجنب الإصابات المحتملة. وبعد الأسابيع الأربعة الأولى يمكن الزيادة في كثافة التدريبات.

حتى في سن الشيخوخة يجب "تزييت" المفاصل وتحفيز الجسم. والخبر السار هو أنه حتى لو لم تكن قد نجحت من قبل في الاعتياد على نمط رياضي وصحي. فإن الفرصة لا تزال قائمة حتى مع بلوغ الستين لتغيير نمط الحياة والاستماع بلياقة بدنية جيدة.

هـ.د

  • Symbolbild Disco Party Nachtclub

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    متى كانت آخر مرة رقصت فيها ولو حتى داخل منزلك؟ إن كان هذا منذ أكثر من أسبوع، فعليك تكرار الأمر سريعا، فالرقص وفقا لما قاله خبراء لموقع "غوفيمين" الألماني، يحسن الحالة المزاجية ويساعد على الاسترخاء.

  • Symbolbild Nahrung teilen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الضحك والاستمتاع ونسيان الهموم..هذه هي حصيلة لقاء الأصدقاء المقربين وكلها أمور تحسن الحالة النفسية وتنعكس بالطبع على الصحة.

  • Schlafen Symbolbild

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    ينصح الخبراء بتقديم موعد النوم لمدة 30 دقيقة كل يوم، فقلة النوم تعني الإسراع في ظهور آثار العجز والتقدم في العمر.

  • Symbolbild Joghurt

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول اللبن (الزبادي) يوميا يقلل من مخاطر الإصابة بالسكري، ويمكن تقطيع الفواكه الطازجة على الزبادي لمن لا يحب طعمه، أو خلطه بالعسل.

  • Deutschland Geschäftsfrau mit Pfeil

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تجاهل المصعد الموجود في مدخل بيتك أو مكان عملك، واصعد السلالم فكل حركة إضافية تفيد الجسم وتبعد عنك السمنة.

  • 25.06.2014 DW fit und gesund richtig atmen

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    راقب طريقة تنفسك وإذا وجدتها سريعة وسطحية، فاعلم أن هذا يساهم في زيادة التوتر. لذا عليك تغيير الأمر فورا. أفضل طريقة هي التنفس ببطء وبعمق فذلك يساعد على الاسترخاء.

  • Jubelnde Frau

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    الطقس سيء ويوم العمل متعب؟ حاول بالرغم من ذلك أن تضحك فالبعض يقول إن "كل دقيقة ضحك تطيل عمر الإنسان ساعة".

  • Tasse Kaffee Latte

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    تناول القهوة يقلل من مخاطر الإصابة بالزهايمر والسكري ومرض باركينسون، لكن لا تزيد عن أربعة أكواب يوميا.

  • Symbolbild Ehestreit

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    المشاجرات البسيطة بين الحين والآخر مفيدة للصحة فهي تساعد في التخلص من الأمور التي تؤرقك، لذا تحدث بصراحة عما يضايقك حتى وإن احتد الحوار واقترب من حافة الشجار.

  • Symbolbild Internetnutzung

    الأسرار العشرة لتأخير الشيخوخة

    قلل من وقت مشاهدة التلفاز واستخدام الكمبيوتر ساعة يوميا. وقم خلال هذه الساعة بالمشي في الهواء الطلق فهذا يساعد في حرق السعرات الحرارية وتصفية الذهن. الكاتب: ابتسام فوزي


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