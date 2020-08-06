 هكذا تتغلب على آلام الجنب أثناء ممارسة الرياضة! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 07.08.2020

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صحة

هكذا تتغلب على آلام الجنب أثناء ممارسة الرياضة!

آلام الجنب أثناء ممارسة الرياضة تتسبب في الإزعاج للكثيرين. وبالرغم من عدم وجود سبب علمي واضح لهذه الآلام، إلا أن الخبراء يقدمون بعض النصائح التي قد تساعد في التغلب عليها.

Symbolbild Jogging (Colourbox)

عند ممارسة الرياضة يفاجأ البعض بآلام شديدة في جنب واحد من البطن أو في الجنبين، وهو ما يجبرهم على قطع النشاط الرياضي. ويشكو الكثير من العدائين على وجه الخصوص من هذا الألم المزعج، لكنه قد يصيب الشخص حتى عند المشي. فما هو هذا الألم؟ وما هي أسبابه؟

ما هو الوخز الجانبي؟

في البداية يقول الخبراء إنه لا داع للقلق عند الشعور بهذه الآلام التي تشبه الوخز في الجنب، بحسب ما ينقل موقع "فيت فور فان" الألماني. ويقول الطبيب العام أولريش فولش للموقع: "إنه شعور مؤلم، لكنه غير خطير."

ويعرف عن هذا الوخز الجانبي أنه يصيب الشخص عادة أثناء ممارسة رياضة مثل الجري أو ركوب الدراجة والسباحة، ويمكن أن يصيب الجانبين، لكن بحسب موقع "هيلث لاين" تكثر الشكوى منه على الجانب الأيمن. ويضيف الموقع أنه يكون شعور مؤلم مثل الوخز أو تشنج في منطقة البطن من الجانبين.

لماذا نشعر بالوخز الجانبي؟

لا يوجد سبب واحد واضح لتفسير هذه الظاهرة، لكن الخبراء وجدوا بعض العوامل التي قد تلعب دوراً، مثل تناول الطعام قبل ممارسة النشاط الرياضي بوقت قصير، مثلما يقول إينغو فروبوزه من جامعة الدراسات الرياضية في كولونيا لموقع "فيت فور فان".

صورة رمزية

نصائح الخبراء للوقاية من آلام الجنب أثناء ممارسة رياضة الجري.

مختارات

ويعزو بعض الخبراء سبب الإصابة بهذه الآلام لعدم وصول دم كاف إلى الكبد والطحال أثناء ممارسة الرياضة. وبحسب موقع "فيت فور فان" يفسر هذا سبب حدوث الوخز الجانبي بشكل خاص إذا كانت المعدة ممتلئة، فهي تحتاج إلى الدم من أجل عملية الهضم، لكن العضلات تحتاجه أيضاً أثناء ممارسة الرياضة، وبالتالي يحدث نقص في ضخ الدم ما يتسبب في الوخز المؤلم.

أما موقع جامعة تكساس فيشير إلى نظرية أخرى، وهي أن الوخز الجانبي يحدث بسبب ضغط الحجاب الحاجز على الأعضاء الداخلية بسبب التنفس السريع أثناء ممارسة الرياضة. فعند الحركة والتنفس السريعين تتمدد الأربطة بين الحجاب الحاجز والأعضاء الداخلية ولا يكون لديها وقت كاف للاسترخاء، ويتسبب ذلك في تشنج الحجاب الحاجز، وهو ما يؤدي إلى الشعور بالألم في الجنبين، بحسب موقع الجامعة.

أما النظرية الأخيرة التي يفسر بها الأطباء حدوث الوخز الجانبي فهي الوضعية الخاطئة للجسم أثناء ممارسة الرياضة. فبحسب موقع "فيت فور فان" فإن بدء النشاط الرياضي بجسم متشنج أو غير مستقيم قد يرفع من فرص الشعور بالوخز الجانبي، كما يعاني منه بشكل خاص من لا يمارسون نشاط بدني بصفة مستمرة ومن يعانون من الوزن الزائد.

ما هي سبل الوقاية؟

ينصح موقع "هيلث لاين" بأخذ استراحة من التمرين حتى يختفي الألم، ثم القيام بتدريبات تنفس بسيطة عن طريق الشهيق بعمق ثم الزفير ببطء، بالإضافة إلى تدليك الجنب المصاب مع الانحناء إلى الأمام قليلاً. كما ينصح موقع "فيت فور فان" بالقيام بتمارين الإحماء قبل ممارسة النشاط الرياضي، وعدم تناول الطعام أو المشروبات التي تحتوي على السكر قبل التمرين بوقت قصير.

ويقدم إينغو فروبوزه تدريب تنفس للسيطرة على الألم ويقول للموقع: "يمكن المشي أربع خطوات مع الشهيق، ثم المشي أربع خطوات أخرى مع الزفير"، وذلك حتى التخلص من الألم. اما موقع بي بي سي فينصح بوقف التمرين والإنحناء إلى الأسفل ثم لمس اصابع القدمين.

س.ح/ أ.ح

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المكسرات

    على الرغم من أن المكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فالمكسرات غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، فضلا عن أن المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البيض

    يعد البيض غذاء جيدا لمن يرغب بإنقاص وزنه، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، و المهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقا بدلا من قليه.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الفاصوليا

    يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان وآخر غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين. هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة فضلا عن أن الفاصوليا تخفض من الكولسترول في الدم.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    أوراق السلطة الخضراء

    أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناول السلطة يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في الخضروات تملئ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الشوربة

    للشوربة أيضا تأثير مشابه للسلطة وخاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية ، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الأسماك

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحوما أخرى مثل لحم البقر أو الغنم مثلا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البطاطس:

    للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات. ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    التفاح والبرتقال

    ووفقا للدراسة ذاتها التي أجريت حول الشبع، تبين أن التفاح والبرتقال هم من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، فمن يرغب بتناول أطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات، ينصحه خبراء التغذية بتناول تفاحة أو برتقالة

  • Haferflocken

    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المنتجات المصنوعة من الحبوب

    تناول حبوب الشوفان أثناء الفطور مثلا يعزز الشعور بالشبع أكثر من تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة لعدة ساعات بعد تناولها.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

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