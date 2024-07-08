هكذا تؤثر ممارسة الجنس على الأداء في الرياضة

تعتبر ممارسة الجنس أمرا صحيا لما لها من فوائد على صحة الجسم والنفس، لكنها قد تكون مرهقة أيضا. لذلك كان يُعتقد لفترة طويلة بين الرياضيين أنه من الأفضل الامتناع عن الجنس قبل المنافسة الرياضية. فماذا تقول الدراسات الحديثة؟

لا جنس قبل المنافسة الرياضية! كان هذا الشعار سائدًا لفترة طويلة في الرياضة الاحترافية. الافتراض: الطاقة والعدوانية المتراكمة بسبب الامتناع عن الجنس يتم تفريغها أثناء الرياضة، مما يزيد من فرص التقوق والنجاح الرياضي.

ومع ذلك فإن منع الرياضيين - مثل لاعبي بطولة كأس أمم أوروبا 2024- من أي نشاط جنسي ليس له معنى. لأن للجنس تأثيرات إيجابية للغاية على الجسم والمعنويات، ويمكن أيضا أن يعزز الأداء الرياضي.

ماذا يحصل في الجسم عند ممارسة الجنس؟

الجنس ينشط الجهاز القلبي الوعائي، يحفز الدورة الدموية، ويعمل على تخفيف التوتر والألم، وهو وسيلة رائعة للمساعدة على النوم. العديد من الهرمونات تشارك في كل هذه العمليات الجسدية والنفسية.

مايكل سيبيرس يقوم بدراسة كيفية عمل هذه العمليات بالضبط. هو طبيب مساعد في الطب النفسي والعلاج النفسي وموظف علمي في معهد الطب النفسي الجنائي وأبحاث الجنس في مدينة إيسن الألمانية.

في ستينيات القرن الماضي، طور الزوجان الباحثان الأمريكيان ويليام ماسترز وفيرجينيا جونسون نموذجاً من أربع مراحل للاستجابة الجنسية، والذي لا يزال يستخدم في البحث الحالي:

· مرحلة الإثارة

· مرحلة الهضبة

· النشوة الجنسية

· مرحلة الانحدار

كل مرحلة من هذه المراحل تتميز بسيطرة هرمونات معينة. في مرحلة الإثارة، يرتفع ضغط الدم بفضل الأدرينالين، كما يوضح سيبيرس. الدوبامين يسبب التوقع والنشوة، والتستوستيرون والإستروجين يزيدان من الرغبة في الجنس.

في ما يسمى بمرحلة الهضبة، يدخل هرمون الأوكسيتوسين على الخط، بينما لا ترتفع مستويات الأدرينالين والدوبامين كثيرًا، يقول سيبيرس. "الأوكسيتوسين هو هرمون العناق. إنه يعزز القرب والارتباط." في مرحلة النشوة الجنسية، يصل مستوى الأوكسيتوسين إلى ذروته.

بعد النشوة الجنسية، يظهر هرمون البرولاكتين على الساحة. "إنه من بين هرمونات الاسترخاء والشبع، الذي يشير لنا أننا لا نريد المزيد من الجنس الآن"، يقول سيبيرس. قد يكون البرولاكتين مشكلة في الرياضة.

هل ممارسة الجنس سيئة قبل الرياضة؟

"مستوى البرولاكتين يكون مرتفعًا حتى ساعة بعد الجنس"، يقول سيبيرس، مشيرًا إلى دراسة بحثت التأثير المعقد للبرولاكتين على الجنس البشري. التأثير المهدئ لهذا الهرمون قد يكون عائقًا في المنافسات الرياضية. لذا، فإن النشوة الجنسية قبل وقت قصير من بدء المباراة أو السباق ربما ليست أفضل فكرة.

مع ذلك لا يوجد سبب يجعل الجنس في الليلة السابقة للمنافسة مشكلة، بحسب سيبيرس. على الرغم من أن بعض الدراسات الفردية حول تأثير الجنس على الأداء الرياضي توصلت إلى أن الجنس يضعف عضلات الساق ويجعل الرياضيين أبطأ.

إلا أن أحدث تحليل حول موضوع الرياضة والجنس من عام 2022، والذي تم فيه تقييم نتائج العديد من الدراسات الفردية، يشير إلى أن الجنس ليس له تأثيرات سلبية على الأداء الرياضي. بل على العكس، يعتقد مايكل سيبيرس أن الجنس قد يعزز الأداء الرياضي بشكل أفضل.

هل ممارسة الجنس تقوي الأداء؟

"الجنس هو نشاط بدني ويمكن بالطبع أن يعزز اللياقة البدنية"، يقول سيبيرس. كما أن له تأثيرات هائلة على النفسية. هنا قد يكون للرياضة والجنس شيء مهم مشترك: الشعور بالنشوة.

يقوم مايكل سيبيرس بدراسة هذا الموضوع - تحديدًا ما يُعرف بـ "نشوة العدائين". "نشوة العدائين هي شعور أثناء ممارسة الرياضات التحملية يترافق مع النشوة، قلة القلق، قلة الألم، والتهدئة. تتوقف الأفكار المتكررة أيضًا"، يقول سيبيرس.

"المحفز لهذا الشعور بالنشوة هو على الأرجح ما يُعرف بالكانابينويدات الذاتية"، يقول سيبيرس. هذه هي مواد شبيهة بالقنب ينتجها الجسم بنفسه. إنها جزء من نظام الكانابينويد الذاتي في الجسم الذي هو بدوره جزء من الجهاز العصبي. يلعب هذا النظام دورًا في عمليات التعلم والحركة.

يعتقد سيبيرس أن هذا النظام الكانابينويدي يتم تفعيله ليس فقط عند الجري، بل وأيضًا أثناء الجنس. من المتوقع أن تجلب المزيد من الدراسات وضوحًا حول هذا الموضوع.

"الكانابينويدات الذاتية، والأوكسيتوسين، والبرولاكتين كلها تعمل على تهدئة الجسم وتقليل التوتر. وهذا بدوره جيد للصحة"، يقول سيبيرس. تتحسن أيضًا جودة النوم بشكل ملحوظ. والنوم الجيد مهم بشكل خاص للرياضيين. يقل الألم والقلق، وتزداد النشوة. وفقًا للمعرفة الحالية، لا يوجد ما يعارض ممارسة الجنس - حتى قبل المنافسة.

أعده للعربية: محمد المزياني