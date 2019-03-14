هكذا احتفل ريبيري بعيد ميلاده الـ 36!

احتفال الجناح الفرنسي بعيد ميلاده الـ 36 دام يومين. ففي اليوم الأول، ومباشرة بعد انتهاء مباراة فريقه مع دورتموند، انتقل ريبيري رفقة عائلته وأصدقائه إلى أحد المطاعم الشهيرة في ميونيخ وبعدها ذهب رفقة زوجته وهيبة لحضور حفلة غنائية بأحد النوادي الشهيرة في ميونيخ.

وفي اليوم الموالي اختار ريبيري تنظيم حفل شواء في إحدى الغابات القريبة من ميونيخ. وحتى لا يشعر أطفاله بالملل تم وضع نطاطات كبيرة للأطفال من أجل اللعب والاستمتاع، كما جاء في صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية.

أما المساء فحمل طعماً أسيوياً، عندما اختار ريبيري الاستمتاع بطبق السوشي في فندق "ماندارين أورينتال" قبل أن يختم النجم الفرنسي احتفالاته في فندق "روميرس"، الذي تزين بالبالونات وقدم لريبيري كعكة عيد الميلاد.

يٌذكر أن نجم بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي سابقا متزوج من وهيبة بلماهي وهي جزائرية الأصل فرنسية الجنسية، وله منها طفلتان هيزيا وشاهيناز، وطفلان هما سالف ومحمد، كما رزق مؤخرا بطفل خامس.

يُشار إلى أن عقد ريبري الذي قضى مع بايرن 12 عاما سينتهي مع نهاية الموسم الحالي.

هـ.د