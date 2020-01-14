 هكذا احتج حماة للبيئة بطريقة غريبة في برلمان غربي ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 16.01.2020

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منوعات

هكذا احتج حماة للبيئة بطريقة غريبة في برلمان غربي ألمانيا

لجأ حماة للبيئة إلى طريقة غريبة للاحتجاج داخل بناية برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا على عدم اتخاذ إجراءات ملموسة ضد التغير المناخي. وقد دخل هؤلاء كزوار عاديين إلى داخل البناية ليبدأوا بعد ذلك حركتهم الاحتجاجية.

بناية برلمان ولاية شمال الراين ويستيغاليا

بناية برلمان ولاية شمال الراين ويستيغاليا في مدينة دوسيلدورف

عمدت مجموعة من نشطاء البيئة تطلق على نفسها "تمرد ضد الانقراض" (Extinction Rebellion)  إلى وسيلة غريبة للاحتجاج على تلكؤ السياسيين في اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاربة التغير المناخي. وقد اختارت هذه المجموعة يوم أمس الأربعاء (15 يناير/ كانون الأول 2020) بناية برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا في مدينة دوسلدورف لتكون مسرحاً لحركتها الاحتجاجية.

 

ودخل أفراد مجموعة حماة البيئة إلى البناية كزوار عاديين، قبل أن يقصدوا الدرج، حيث أخذوا أماكنهم ويلصقوا أيديهم بمادة لاصقة على زجاج الدرج من كلا الجانبين، حسبما ذكر موقع صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ. وبعد مرور بضع دقائق حضرت الشرطة إلى عين المكان في محاولة لثني المحتجين عن مواصلة احتجاجهم ومغادرة المكان.

مختارات

 

وقالت إحدى المحتجات مخاطبة الشرطة: "هؤلاء الناس الذين ألصقوا أيديهم بتلك الطريقة لديهم مخاوف من المستقبل، فهم لم يقدموا على هذا الفعل من أجل المتعة".

من جهته، قال متحدث باسم برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا أنهم "سيرفعون دعوة قضائية ضد المجموعة المحتجة بعد دخولها إلى البناية كزوار عاديين"، فيما طالب المحتجون "باتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التغير المناخي وإطلاع الرأي العام على حقيقة الوضع الطارئ بأمانة ومحاصرة جماعات الضغط".

يشار إلى أنه بعد محاولات عديدة، تمكنت الشرطة من دفع بعض المحتجين إلى وقف احتجاجهم، فيما تدخلت لفك آخرين دون حدوث إصابات، حسب ما أورد موقع فوكوس الألماني.

ع.ش/ز.أ.ب

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