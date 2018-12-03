هكذا أدخل مسعود أوزيل الفرحة لقلب مشجع صغير لأرسنال

نهاية الأسبوع الماضي، اقتنص أرسنال فوزاً صعباً من فريق هيديرسفيلد تاون برسم الأسبوع الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليعود "المدفعجية" إلى سكة الانتصارات، وينعش آماله في المنافسة بقوة على لقب "البريميرليغ".

وشهدت مباراة الفريق اللندني غياب أوزيل عن المباراة، بسبب المعاناة من إصابة في الظهر. كما أن غياب "عازف الليل" أعاد الحديث من جديد عن إمكانية رحيل الدولي الألماني السابق عن أرسنال في "الميركاتو" الشتوي، بسبب راتبه المرتفع ( 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع)، واختلاف وجهات النظر بينه وبين مدرب "الغانرز" أوناي إيمري، حسب ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية.

بيد أن "ضباب" لندن، الذي يلف بمستقبل مسعود أوزيل لم يحل دون حضور هذا الأخير مباراة فريقه الأخيرة أمام هيديرسفيلد تاون من على المدرجات، والقيام بلفتة أثارت إعجاب العديد من مشجعي الفريق اللندني العريق.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسعود أوزيل، فاجأ مشجعاً صغيراً من فريق أرسنال كان حاضراً في المباراة، إذ ذهب صاحب القدم اليسرى الساحرة إلى المشجع واحتضنه، ثم أخذ في الحديث معه وسط ذهول الحاضرين في ملعب "الإمارات" معقل فريق أرسنال.

ونشر حساب "تاتش أوف أوزيل"، على موقع التواصل الاجتماعي فيديو هذه اللفتة "الرائعة"، إذ جلس أوزيل لحظات قليلة قبل إطلاق صافرة المباراة بجوار مشجع أرسنال، الذي كان يرتدي قبعة سوداء مكتوب عليه اسم أوزيل، فيما ارتسمت الابتسامة على محيا مشجع أرسنال الصغير، الذي ظل يُحاول استيعاب ما يجري معه.

يُشار أن هذه ليست المرة الأولى، التي يقوم بها أوزيل بلفتات إنسانية، فقد نشر الدولي الألماني السابق قبل أسابيع على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له مع مشجع صغير خسر معركته مع مرض السرطان، وعلق صاحب القدم اليسرى الساحرة على ذلك قائلاً "يا له من خبر حزين سمعته. فقد توفي صديقي ومشجع فريق أرسنال شارلي بعد معركة طويلة مع السرطان".

ر.م/ع.ش