 هكذا أثّر تفشي كورونا على حياة لاجئين في ألمانيا وإيطاليا | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

هكذا أثّر تفشي كورونا على حياة لاجئين في ألمانيا وإيطاليا

انتشار فيروس كورونا في أوروبا أثّر على الحياة اليومية للعديد من الأشخاص ومنهم اللاجئون. لاجئون في ألمانيا وإيطاليا يتحدثون لـDW عربية عن مخاوفهم من استمرار انتشار الفيروس وعن تأثيره عليهم.

Deutschland Flüchtlinge in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

تفشي كورونا في أوروبا أثر على الحياة اليومية للاجئين أيضاً. الصورة للاجئين في ألمانيا

"الحياة متوقفة بشكل مؤقت، فلا دراسة ولا عمل. ولا نعرف ماذا نستطيع أن نفعل"، كهذا يعبر اللاجئ السوري محمد عن تأثير انتشار كورونا في ألمانيا على حياته.

مختارات

فقد كان من المقرر أن يبدأ محمد، الذي يعيش في مدينة دورتموند بشمال غربي ألمانيا، دراسته الجامعية بعد أسبوعين، لكن المخاوف من انتشار كورونا جعلت الجامعة تؤجل الدراسة لشهر، كما يقول لـDW عربية، ويتابع: "المشكلة هي أنه ليس من الواضح ما إذا كان التأجيل مؤقتاً أم سيتم تمديده في حال انتشار الفيروس بشكل أكبر".

"كورونا أوقف عملي"
وحتى عمل محمد، كحارس أمن، "توقف بسبب إلغاء الكثير من المعارض والفعاليات خوفاً من انتشار كورونا"، كما يقول. وقد بلغ عدد الحالات المصابة بالفيروس في ألمانيا (حتى 12 آذار/ مارس) نحو 2500 حالة منها نحو 700 حالة في ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي يعيش فيها محمد.

ويعبّر العديد من اللاجئين في ألمانيا -في منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي- عن تخوفهم من انتشار الفيروس. فاللاجئة السورية لورا، التي تعيش في برلين، كتبت البارحة على فيسبوك أن لديها "خوف شديد من إرسال الأولاد إلى المدرسة في هذه الظروف".

لكن ولاية برلين أعلنت اليوم الجمعة عزمها إغلاق المدارس ودور الحضانة بشكل تدريجي اعتباراً من الأسبوع المقبل. وقد قررت ولايات ألمانية أخرى أيضاً إغلاق المدارس ودور الحضانة اعتباراً من الاثنين المقبل.

إيطاليا.. "نعيش في هلع يومي"
أما في إيطاليا فالوضع أسوأ بكثير من كل الدول الأوروبية الأخرى، فقد تجاوز عدد المصابين 15 ألف شخص. ويتخوف لاجئون في إيطاليا من احتمال عدم إمكانية احتواء انتشار الفيروس، ومنهم اللاجئة السورية أم سلمى، التي تعيش في منطقة بييمونتي بشمال البلاد، وهي رابع أكثر مناطق إيطاليا تضرراً بتفشي الفيروس.

تقول أم سلمى لـDW عربية: "لا يمكن الحصول على موعد لدى الطبيب إلا بصعوبة، كما زاد الضغط على المشافي"، وتتابع: "المولات (مراكز التسوق) لاتزال مفتوحة لكن لا يسمح بدخول سوى عدد قليل من الناس بوقت واحد، خوفاً من انتشار كورونا، لكن المدارس ودور الحضانة والمطاعم المقاهي مغلقة".

مشاهدة الفيديو 01:34

كورونا يشل الحياة في إيطاليا


وقد أثر كورونا بشكل كبير على حرية الانتقال، فحتى من لايزال يذهب إلى العمل "يجب أن تكون معه ورقة من السلطات ليستطيع التنقل بحرية"، كما تقول أم سلمى.

ويهيمن موضوع كورونا على نقاشات اللاجئين على وسائل التواصل الاجتماعي في إيطاليا أيضاً، وكتب محمد علي في إحدى مجموعات الفيسبوك: "حياتنا متوقفة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا فلا عمل ولا دراسة ولا إمكانية للخروج من البيت". أما إبراهيم فكتب: "نعيش في هلع يومي. لا أريد شيئاً سوى الخروج من إيطاليا".

"الخوف على كبار السن"
وبالعودة إلى ألمانيا، فإن أكثر ما يقلق اللاجئ السوري محمد هو احتمال إصابة والديه وأقاربه من كبار السن بالفيروس، ويوضح: "أُمنّي النفس بأني شاب وأتمتع بصحة جيدة تمكّنني من التغلب على كورونا، لكن إصابة كبار السن بالفيروس ستكون صعبة عليهم".

ورغم أن محمد يبذل "قصارى جهده" ليقي نفسه من الإصابة بالفيروس، كما يقول، إلا أنه لايزال قلقاً، ويضيف: "لا أخرج بدون القفازات ومعقم الأيدي، كما أنني لا ألمس وجهي، ورغم ذلك لا أعرف إن كانت هذه الإجراءات كافية أم لا".

من جانبه يرى د. مروان خوري، وهو طبيب يعمل في ولاية بافاريا الألمانية، أن "الوضع في ألمانيا أفضل بكثير من الوضع في إيطاليا"، ويضيف لـDW عربية: "ألمانيا تأخذ الإجراءات الوقائية وتتحسب لانتشار الفيروس، وموضوع إغلاق المدارس يصب في صالح منع انتشار الفيروس بسرعة".

مشاهدة الفيديو 02:28

فيروس كورونا في ألمانيا


مخيمات اللاجئين في ألمانيا تتجهز
وحتى في مخيمات اللاجئين، والكلام لخوري، "العناية الصحية متوفرة وعند وجود أي حالة مشكوك بإصابتها بالفيروس يتم الكشف عنها وعزلها مبكراً".

وقد بدأت مخيمات اللاجئين في ألمانيا باتخاذ الإجراءات الوقائية وإجراءات الاستجابة في حال وجود أي إصابة. ففي برلين تم الكشف عن أول إصابة في مخيم للاجئين، وتم عزل الشخص المصاب في المشفى، كما تم عزل 135 شخصاً آخرين من المقيمين في المخيم، كما ذكرت صحيفة مورغن بوست.

وقد أعلنت ولاية برلين عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم تحذير اللاجئين من مخاطر الفيروس المستجد وتزويدهم بمعلومات حول كيفية الوقاية منه.

يقول د. خوري إنه يلاحظ زيادة الوعي لدى اللاجئين فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية، ويوضح: "أرى أن كثيراً من اللاجئين ينتبهون أكثر لطريقة إلقاء التحية حيث يتجنبون لمس الآخرين منعاً لانتشار الفيروس"، لكنه يرى ضرورة أن يتجنب اللاجئون التجمعات الكبيرة أيضاً لاحتواء الفيروس.

ويؤكد د.خوري أن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة سيؤدي إلى تباطؤ انتشار الفيروس، ويضيف: "يجب أن نبتعد عن الهلع لكن الحذر ضروري جداً".

ويرجو اللاجئ السوري محمد أن يتم اكتشاف علاج للفيروس في أقرب وقت ممكن لتعود الحياة إلى طبيعتها، ويقول: "أرجو أن يبقى أهالينا من الكبار في السن بخير، فطعم الموت مُرّ".

محيي الدين حسين

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland 2016 | ICE 4 im Bahnbetriebswerk

خوفا من كورونا .. ألمانيا توقف قطاراتها إلى إيطاليا 13.03.2020

أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قطاراتها المتجهة إلى إيطاليا، وذلك بسبب تفشي عدوى كورونا هناك. ويأتي القرار استجابة لطلب من السلطات الألمانية، ولم تعلن الشركة أية تغييرات على خطوطها الدولية الأخرى.

Berlin Flughafen Tegel Evakuierte aus Wuhan

كورونا في ألمانيا.. ارتفاع الإصابات ووزير الصحة يرفض تقييد السفر 06.03.2020

قفز ت حصيلة الإصابات بكورونا المستجد في ألمانيا إلى أكبر مستوى لها منذ إعلان الفيروس في البلاد، لكن تسجل أيّ وفيات، في وقت يرى فيه وزير الصحة أن التفكير بتقييد السفر فكرة غير ضرورية.

Italien Coronavirus

فيروس كورونا يواصل تفشيه في العالم ويتراجع في الصين 10.03.2020

إيطاليا تقفل على نفسها الأبواب بإجراءات مشددة تطال جميع سكانها وعددهم 60 مليون شخص. وذلك ضمن جهود ماراتونية لمنع اتشار فيروس كورونا المستجد، الذي قالت عنه "الصحة العالمية" أنه بدأ يقترب من بلوغ درجة "الوباء العالمي".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  