 هكذا أثّر انقراض الديناصورات على تطور النباتات | التغيرات المناخية | DW | 04.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

بيئة ومناخ

هكذا أثّر انقراض الديناصورات على تطور النباتات

أفادت دراسة علمية حديثة أن انقراض الديناصورات وتحديداً آكلات العشب أثر بشكل كبير على تطور عالم النباتات حتى أصبح بالشكل الذي هو عليه حالياً. فكيف حدث ذلك؟ وكيف وصلت النباتات ذات الثمار الكبيرة إلى شكلها الحالي؟

صورة تخيلية لأحد أنواع الديناصورات آكلة اللحوم

أكدت الدراسة أن "السرعة التطورية" التي نشأت بها أنواع نخيل جديدة ذات ثمار صغيرة في فترة غياب الحيوانات العاشبة الكبيرة قد انخفضت

مع انقراض الديناصورات الكبيرة غير الطائرة قبل 66 مليون سنة، اختفت الحيوانات العاشبة (آكلات العشب) الضخمة على الأرض لمدة 25 مليون سنة لاحقة.

مختارات

تمكن فريق من الباحثين من رسم سيناريو الهلاك في تكوين هيل كريك بداكوتا الشمالية بعد سقوط أحد النيازك قبل 66 مليون عام، إذ توصلوا إلى أن موجة تسونامي قتلت الحياة قبل تساقط الحمم الزجاجية القاتلة.

ونظراً لأن النباتات والحيوانات العاشبة تؤثر على بعضها، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان لهذا الغياب الطويل للغاية والعودة اللاحقة لما يسمى بـ "الحيوانات العاشبة" أي على تطور عالم النبات، وكيف حدث ذلك.

للإجابة على هذا السؤال، قام فريق بحث مكون من علماء في المركز الألماني لبحوث التنوع البيولوجي التكاملي iDiv وجامعة لايبزج Leipzig بتحليل الأحافير وعدد من النباتات الحية إلى اليوم ومنها بعض أنواع النخيل.

وقد مكّنت التحليلات الجينية الباحثين من تتبع التطورات الخاصة بالنباتات أثناء وبعد غياب الحيوانات العملاقة آكلة اللحوم. وتأكد العلماء أولاً من الافتراض العلمي الشائع بأن الكثير من أنواع النخيل في زمن الديناصورات كانت تحمل ثماراً كبيرة وكانت مغطاة بأشواك إضافة إلى أشواك على الجذوع والأوراق أيضاً، بحسب ما نشر موقع ساينس دايلي.

ومع ذلك، وجد فريق البحث أن "السرعة التطورية" التي نشأت بها أنواع النخيل الجديدة ذات الثمار الصغيرة في فترة غياب الحيوانات العاشبة الكبيرة قد انخفضت، في حين أن السرعة التطورية لتلك النباتات التي لديها ثمار كبيرة ظلت ثابتة تقريباً، كما زاد حجم الثمار نفسها. ويقول العلماء إنه لهذا السبب كان هناك نخيل ينتج ثماراً كبيرة حتى بعد انقراض الديناصورات.

وقد نشر الفريق البحثي نتائج الدراسة في مجلة وقائع الجمعية الملكية (ب): العلوم البيولوجية.

مشاهدة الفيديو 02:14

هل تعيش بيننا طيور عاصرت الديناصورات؟

وعلى ما يبدو، كان يمكن للحيوانات الصغيرة أيضاً أن تأكل فواكه كبيرة وتنشر بذور تلك النباتات مع إفرازاتها، "وبهذا الشكل تمكنّا من دحض الافتراض العلمي السابق بأن وجود وانتشار ثمار نخيل كبيرة يعتمد حصرياً على وجود الحيوانات الضخمة التي تتغذى عليها"، كما يقول المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور رينسك أونشتاين من جامعة آي ديف وجامعة لايبزيغ والذي يضيف: "لذلك فإننا نفترض أن عدم وجود الحيوانات آكلات النباتات الكبيرة أدى إلى زيادة كثافة النباتات ذات البذور الكبيرة من خلال اكتسابها ميزة تطورية"، بحسب موقع فيزيو دوت اورغ.

وعلى الرغم من ذلك، فإن السمات الدفاعية للنباتات أظهرت أن انتشار الأشواك على الأوراق والسيقان كان له تأثير مختلف، إذ انخفض عدد أنواع النخيل ذات السمات الدفاعية خلال فترة غياب الحيوانات العاشبة الضخمة.

يقول أونشتاين، الذي يرأس مجموعة الأبحاث الناشئة "التطور والتكيف" في iDiv: "يبدو أن سمات الدفاع عن النفس دون وجود الحيوانات التي تأكل ثمار وأوراق هذه النباتات لم تعد تقدم مزايا تطورية للكائنات، ومع ذلك، فقد عادت معظم أنواع النخيل إلى الظهور عندما تطورت آكلات لحم عملاقة جديدة، وذلك على عكس التغيرات في الفاكهة التي استمرت لفترة أطول."

اقرأ أيضاً: حل لغز "بيضة" حجرية عمرها 66 مليون عام

من خلال عملهم، ألقى الباحثون ضوءاً جديداً على التطور والتكيف خلال واحدة من أكثر الفترات الغامضة والفريدة من نوعها في تاريخ تطور النباتات، أثناء وبعد انقراض الحيوانات الضخمة.

ويقول العلماء إن فهم كيفية تأثير انقراض الحيوانات الضخمة على تطور النباتات في الماضي يمكن أن يساعد أيضاً في التنبؤ بالتطورات البيئية المستقبلية. على سبيل المثال، لاحظ الفريق البحثي فقدان بعض العمليات الهامة أثناء فترة غياب الحيوانات الضخمة مثل نثر وتوزيع بذور النباتات واختفاء الحيوانات العاشبة الكبيرة وهي عمليات كانت ذات تأثير شديد السلبية على النظام البيئي على كوكب الأرض.

وبحسب العلماء فإن الانقراض المستمر للحيوانات الكبيرة في الوقت الحالي بسبب الصيد وتغير المناخ قد يؤثر أيضاً على السمات في المجتمعات النباتية والنظم البيئية سواء في وقتنا الحالي أو حتى على مستوى المستقبل المنظور كما حدث في عصور سابقة.

عماد حسن

  • Deutschland Sonderausstellung Spinosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.

  • USA Spinosaurus Aegyptiacus in Washington

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.

  • Deutschland Dino Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.

  • Argentinien Riesendinosaurier entdeckt

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.

  • England Sonderausstellung Stegosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

  • USA Sonderausstellung Titanosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.

    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه