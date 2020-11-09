هزيمة ترامب وفوز بايدن ـ ألمانيا تتنفس الصعداء!

ألحقت ولاية دونالد ترامب أضرارًا بالغة بالعلاقات الألمانية الأمريكية، فلم يكن يمر شهر دون أن يشتكيالرئيس الأمريكي بمرارة من الإنفاق الدفاعي الألماني أو خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" أو السياسة التجارية. وكان عنوان تدهور العلاقات بين الجانبين تهديدات إدارة ترامب على لسان سفيرها السابق في برلين ريتشارد غرينيل، الذي عُين في منصبه في مايو/ أيار 2018. سفير اشتهر بتصريحاته النارية وبتدخله الصريح في الشؤون الداخلية لألمانيا، وفي عهده ساد ما يشبه عهداً من الجليد الديبلوماسي بين البلدين.

رئيس البرلمان الأوروبي السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، مارتين شولتز، شبَّه غرينيل بـ"الضابط الاستعماري اليميني المتطرف". فسلوك غرينيل كان يحرج المسؤولين الألمان الذين كانوا يتجنبونه تماما بسبب تدخله في الشؤون الداخلية لألمانيا. وحتى المستشارة ميركل لم تلتق به ولو مرة واحدة. أما وزير الخارجية هايكو ماس فكان (مضطرا) يعقد معه اجتماعات قصيرة لا أكثر، حسب مصادر إعلامية ألمانية.

ملفات الخلافات بين واشطن وبرلين في عهد ترامب كانت تشمل أيضا الاتفاق النووي مع إيران، إضافة إلى النزاع التجاري والتلويح الممنهج بشبح رسوم جمركية جديدة في وجه الصادرات الألمانية والأوروبية عموما. وعلاوة على ذلك هناك ضغط من واشنطن على حلفائها في الناتو من أجل زيادة الإنفاق العسكري ورفعه إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان ترامب يهدد ألمانيا أيضا بسحب القوات الأمريكية من أراضيها.

أرشيف: ميركل وبايدن في برلين (الأول من فبراير/ شباط 2013)

فوز بايدن "يوم تنفس الصعداء"

بمجرد أن تأكدت برلين من فوز جو بايدن، قدّمت المستشارة ميركل تهانيها "الحارة جدا" للرئيس الجديد، مُشيدة بـ"خبرته في السياسة الداخلية والخارجية"، ومؤكدة أنه "يعرف ألمانيا وأوروبا جيداً". وتجنبت ميركل تماما ذكر اسم ترامب الذي لم يزر أبداً ألمانيا خلال السنوات الأربع من ولايته الرئاسية. ودعت ميركل إلى تحسين العلاقات بين البلدين، من خلال مساهمة ألمانية أكبر في القضايا الأمنية الدولية. وقالت ميركل "نحن الألمان والأوروبيين نعلم أنه في هذه الشراكة في القرن الحادي والعشرين علينا أن نتحمل المزيد من المسؤولية... أمريكا هي أهم حليف لنا وستظل كذلك، ولكنها تتوقع منَّا - وعن حق - أن نبذل جهودا أكبر من جانبنا لضمان أمننا والدفاع عن قناعاتنا في العالم". كما أكدت المستشارة أن بلادها ستقف "جنباً إلى جنب" مع الولايات المتحدة والرئيس المنتخب جو بايدن لمواجهة "المشكلات العالمية" على غرار الاحتباس الحراري وجائحة كورونا. وعن فوز بايدن كتب موقع "تسايت أونلاين" (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني) إنه يوم "تحرير" وأضاف "ليس فقط في الولايات المتحدة، بل في جميع أنحاء العالم يمكنك الآن سماع تنفس الصعداء حقًا". أما صحيفة "بيلد" الألمانية الشعبية الواسعة الانتشار فزينت صفحتها الأولى بعنوان بسيط هو: "حان وقت جو".

ولم تنس ميركل أيضا الترحيب بانتخاب كامالا هاريس، كأول امرأة تتولى منصب نائبة الرئيس في الولايات المتحدة، ووصفتها بأنها "مصدر إلهام لكثيرين ونموذج لقدرات أميركا". ولفتت إلى أن على برلين وواشنطن أن "تشكلا جبهة مشتركة وتضطلعان بالتحديات الكبيرة في عصرنا، جنباً إلى جنب في محنة فيروس كورونا المستجدّ وفي مكافحة الاحتباس الحراري وتداعياته العالمية، وكذلك محاربة الإرهاب". وفي حوار مع موقع "تي.أونلاين" الألماني أكد بن رودس، مستشار باراك أوباما السابق على مكانة ميركل كـ"زعيمة أخلاقية للعالم الحر"، وكشف أن أوباما وميركل على اتصال متواصل. وأضاف "من الواضح أن لترامب عداوة شخصية تجاه ميركل. فمجرد إرساله ريتشارد غرينيل كسفير إلى برلين، فيه افتراض أن الهدف كان هو تعذيب الألمان".

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ هل سيكون هناك تناغم بينهما كما في الصورة؟ كانت المستشارة آنغيلا ميركل من أوائل قادة العالم الذين رحبوا بفوز جو بايدن وقالت مهنئة إياه "أتطلع للتعاون مستقبلا مع الرئيس بايدن". وأضافت "صداقتنا عبر الأطلسي لا غنى عنها إذا كنا نريد التصدي للتحديات الجسام في عصرنا". فهل ستكون العلاقة مع بايدن أفضل مما كانت مع ترامب الذي كانت علاقته مع المستشارة متوترة؟ وهل تعيد ميركل مع بايدن الحرارة للعلاقة بين واشنطن وبرلين؟

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ اضحكي ولو مرة نوفمبر 2009: أنغيلا ميركل تحدثت لتوه أمام الكونغرس الأمريكي. وفي الوقت الذي استمرت فيه التصفيقات، يمزح نائب الرئيس السابق جو بايدن مع المستشارة. بايدن كرئيس، كما يأمل البعض يمكن أن يحيي من جديد الصداقة الأمريكية الألمانية. على الأقل على المستوى الشخصي، قد يكون ذلك أسهل بالنسبة لميركل خلافا لما هو الحال مع دونالد ترامب.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ هنا تسود برودة ايران والتجارة والناتو ـ في كثير من الموضوعات يسود خلاف بين ميركل وترامب. والعلاقة ليست فقط سيئة من الناحية السياسية، فحتى العلاقة الشخصية تبدو متوترة. ويبدو أن ترامب سبق ووصف ميركل "بالغبية". وحتى هذا اللقاء على هامش قمة لحلف الناتو نهاية 2019 لا يوحي بوجود صداقة.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ من هو الزعيم الآن؟ ميركل وترامب خلال قمة مجموعة السبع في كندا في يونيو 2018. وهذه الصورة أثارت عالميا نقاشات. هل هي تحاول أن تشرح له العالم؟ القائدة الحقيقية للعالم الغربي؟ أو هل هو الزعيم هنا ـ وحده يجلس.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ هل نتصافح؟ المستشارة طرحت السؤال بلطف في مارس 2017 خلال زيارتها الأولى عند دونالد ترامب في البيت الأبيض. لكن مضيفها لم يرد ونظر إلى جهة أخرى. ولاحقا قال بأنه لم يسمع السؤال. وستأمل ميركل في لقاء رئيس جديد خلال زيارتها المقبلة في البيت الأبيض.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ وفي النهاية كانا قريبين من بعضهما البعض ظهر تجاوب بين المستشارة وباراك أوباما خلال زيارته الأخيرة كرئيس أمريكي إلى برلين. وفي نوفمبر 2016 ـ بأيام قليلة عقب انتخاب دونالد ترامب كخلف له ـ يبدو أنه أراد نقل مسؤولية الديمقراطية الغربية لأنغيلا ميركل. وروجت وسائل إعلام أمريكية أنها الآن قائدة العالم الحر.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ أعلى وسام في لباس احتفالي تلقت ميركل في يونيو 2011 من الرئيس الأمريكي أوباما في البيت الأبيض ميدالية السلام، أعلى تكريم مدني للولايات المتحدة الأمريكية. وحصلت على الجائزة مقابل التزامها في سياسة أوروبا. ومراقبون قيموا الوسام كدليل على العلاقات الأمريكية الألمانية الجيدة.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ ضيف عند أصدقاء خلال قمة مجموعة السبع في يونيو 2015 في منطقة الألب البفارية انكشفت بوادر علاقة صداقة بين أوباما وميركل. والمستشارة الألمانية كان بمقدورها الاعتماد على الدعم الأمريكي في مكافحة تحول المناخ. ومع التحول إلى ترامب تغير ذلك فجأة.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ اعطني يدك يا صغيرة سلف أوباما، الرئيس الأمريكي جورج بوش كان منذ اللقاء الأول شغوفا بحب الحرية لدى أنغيلا ميركل الذي شرحه بماضيها في المانيا الديمقراطية. وخلال قمة مجموعة الثماني في سانت بيترسبورغ في يوليو 2006 مسكها من خلف ظهرها، ورفعت المستشارة على إثرها في فزع ذراعيها إلى الأعلى. يبدو أن نيته كانت حسنة.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ شوي اللحم في البيت يبدو أن جورج بوش في يوليو 2006 كان يشعر بالمتعة في دائرتها الانتخابية في وضع قطعة لحم من الخنزير المشوي في صحنها. وكانت ميركل قد استضافته في دائرتها الانتخابية على ساحل ولاية ميكلنبورغ فوربومرن.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ أصطحبك معي إلى تكساس وزارت أنغيلا ميركل سلف أوباما جورج بوش في 2007 في ضيعته في تكساس. وفي سيارة مفتوحة من إنتاج أمريكي لعب بوش دور السائق لميركل وزوجها يواخيم زاور. ومن الناحية السياسية كان يدور الحديث حول موضوع احتدم مجددا في وقت ترامب: الوضع في ايران.

بوش وأوباما وترامب ـ هل يصبح بايدن بالنسبة لميركل رابع رئيس أمريكي؟ يد في يد مع بيل كلينتون خلال الجنازة للمستشار هلموت كول في يوليو 2017 ألقى الرئيس السابق بيل كلينتون خطاب تأبين حزين ميال للدعابة. "كنت أحبه"، كما قال. وعندما ـ متأثرا على ما يبدو ـ توجه مجددا إلى مقعده، أخذ بيد أنغيلا ميركل.



عِبرٌ يمكن لبرلين تعلمها من الدرس الأمريكي

كتبت صحيفة "تاغسشبيغل" البرلينية (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني) أن المقارنة بين ألمانيا والولايات المتحدة، رغم اختلاف البلدين، مشروعة تماما "هناك العديد من التطورات الاجتماعية في الولايات المتحدة تصل إلى ألمانيا بشكل متأخر. ولابد من الاستفادة من أخطاء خصوم ترامب التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز قوته. يمكننا أن نتعلم أشياء كثيرة للحفاظ على الدولة الليبرالية".

وذهبت صحيفة "راينشه بوست" الصادرة في دوسلدورف في نفس الاتجاه وعلقت (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني) "لقد وظف ترامب النظام الديمقراطي واستغله لمصلحته، مُبديا له في الوقت نفسه كل الاحتقار. يجب ألا يصل الأمر لهذا الحد في ألمانيا. أحد الدروس التي يتعين استخلاصها بالنسبة لألمانيا هو أنه يجب على الحزب الديمقراطي المسيحي (الذي تنتمي له ميركل) والحزب الاجتماعي المسيحي (البافاري) ترتيب بيتهما الداخلي بسرعة عام قبل الانتخابات. لأن الأمر يتعلق بالوحدة الداخلية لألمانيا".

من جهته، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير للاستفادة من فرص فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لأجل تجديد العلاقات مع الولايات المتحدة. وكتب شتاينماير في مقال نشرته صحيفة "فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ" (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني) "في القضايا الجوهرية بالنسبة لنا، قلما نجد فرقا أكبر بين الأربع سنوات الماضية الصعبة، بل والمدمرة، وبين ما تقدمه الأربع سنوات القادمة من فرص". وتابع الرئيس الألماني أن هناك كثيرا من الأمور التي تضررت، ولكنها ليست مدمرة تماما بعد، وأضاف: "فلنستغل الفرصة لتجديد الديموقراطية وقوة العقل في مجتمعاتنا بالتعاون مع أمريكا التي سيحكمها جو بايدن".

مع بايدن.. لن تكون الطريق دائما مفروشة بالورود

كتبت صحيفة "نوير تسوريشرتسايتونغ" السويسرية (الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني) أن "بايدن سوف يرسل إشارة إلى العالم بأن أمريكا ستعود إلى مسار مألوف يمكن التنبؤ به تحت قيادته". واعتبرت انتخاب ترامبقبل أربع سنوات "ضربة للنظام العالمي الليبرالي، الذي اعتاد الأمريكيون أنفسهم الإيمان به ".

وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، المقرب من ميركل، اعتبر فوز بايدن فرصة لبداية جديدة في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. وقال في تصريحات لإذاعة ألمانيا "دويتشلاندفونك" (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني) "أعتقد أن هذه فرصة لإعادة بعض الأمور إلى مسارها الصحيح، بعد أن تطورت على نحو غير موات في السنوات الأخيرة". ويتوقع ألتماير إحراز تقدم، خاصة في سياسة المناخ، موضحا أن إعلان بايدن أنه يعتزم إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية المناخ يعني أن "هناك الآن فرصة أخرى واحتمالا حقيقيا بأننا سنمضي قدما معا في حماية المناخ".

مشاهدة الفيديو 03:17 شارك علاقات مضطربة بين واشنطن وبرلين في عهد ترامب إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3kszL فترة ترامب تميزت بالتوتر في العلاقات الأمريكية الألمانية

وفي ضوء الخلاف الجمركي بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، جدد ألتماير عرض الأوروبيين لاتفاقية جمركية صناعية واسعة النطاق، موضحا أن الأمر لا يتعلق بتنازلات نظرية من جانب واحد، وقال: "ولكن إذا كانت اليد ممدودة، فإنها ستقابل يدا ممدودة في أوروبا أيضا"، مضيفا أن سياسة ترامب التجارية المتمثلة في "أمريكا أولاً" مع تشديد القيود الجمركية "لم يكن لها تأثير إيجابي على الاقتصاد العالمي". وأشار ألتماير إلى أن المشكلات في العلاقات التجارية الثنائية ستظل مستمرة، "لكن مع وجود فرصة لإيجاد حلول مشتركة".

ويأمل قطاع الصناعة الألماني "في بداية جديدة على قدم المساواة" مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن. وقال ديتر كمبف، رئيس اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا "لابد من إعادة إحياء علاقاتنا وإعادة بناء الثقة". ودعا كمبف بايدن إلى أخذ "الإمكانية الهائلة" للسوق عبر ضفتي الأطلسي مأخذ الجد، وقال إن "الشركات الأمريكية والأوروبية تتعاملان يوميا مع بعضها البعض بسلع بقيمة نحو 1.7 مليار يورو، ومن شأن اتفاقية للبضائع الصناعية وتعزيز التعاون في القضايا التنظيمية أن تعطي دفعات نمو مطلوبة في الجانبين"، غير أن صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني) رأت أن "العالم وكذلك ألمانيا يجب ألا يتوقعا الكثير من السياسة الخارجية للرئيس بايدن. العلاقات الدولية لن تكون مركز اهتمام الرئيس الجديد. ويجب أن يصبح أولا رئيسًا أمريكيًا بمعنى الكلمة، وعليه حل معضلات داخلية كالصراعات الاجتماعية وجائحة كورونا (..)". وأضافت الصحيفة "دفع ترامب باتجاه تفكك أمريكا، وتقسيم الولايات المتحدة. ويواجه بايدن مهمة صعبة للغاية تتمثل في التغلب على الشروخ التي خلفها ترامب".

وذهب وزير الخارجية هايكو ماس في نفس الاتجاه إذ أكد في حوار مع إذاعة ألمانيا (التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني) أن كل شيء لن يتغير في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن كثيرا من الأمور ستتحسن.

حسن زنيند