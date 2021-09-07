هزيمة تاريخية للمحافظين.. حزب شولتس يفوز في انتخابات زارلاند

حقق حزب المستشار الألماني أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي فوزا حاسما في انتخابات ولاية زارلاند اليوم الأحد (27 مارس/ آذار 2022)، وذلك وفقا لنتائج جزئية غير رسمية أعلنت عنها القناتان الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني "ARD" و"ZDF".
وتجاوزت نسبة المشاركة في انتخابات ولاية زارلاند الألمانية 63 في المائة أي أقل بقليل من الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات. ويشار إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين لهم حق الانتخاب يبلغ 750 ألف شخص.
ووفقا للنتائج الجزئية الأولية التي تم الإعلان عنها تباعا من قبل القناتين التلفزيونيتين بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش)، حقق الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومرشحته البارزة أنكه ريلينغر تقدما كبيرا عن رئيس الوزراء الحالي للولاية، توبياس هانس المنتمي للاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ، حزب المستشارة السابقة أنغيلا ميركل.
وتكبد المحافظون هزيمة تاريخية في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد، وفق هذه النتائج. وتعني هذه النتائج أن ريلينغر ستصبح رابع رئيسة حكومة ولاية المانية من أصل ست عشرة ولاية وكلهن من الحزب الاشتراكي.
وبحسب النتائج الجزئية، فإن ريلينغر (45 عاما)، نائبة رئيس حكومة الولاية، وزيرة الاقتصاد، لديها الآن فرص جيدة كي تكون أول رئيسة حكومة اشتراكية في ولاية زارلاند وبأغلبية مطلقة.
ووفقا للنتائج الجزئية التي أعلنت عنها القناة الأولى في التلفزة الألمانية فإن الحزب الاشتراكي الديمقراطي حصل على 43.7% من الأصوات، وهي قفزة تتجاوز 13 نقطة مئوية في الانتخابات الأخيرة، فيما حصل الاتحاد المسيحي الديمقراطي 28.3%.
وحسب هذه النتائج الأولية حصل حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي على 5.7% وحزب الخضر، الشريك في الائتلاف الحاكم في برلين على 5.0، والحزب الديمقراطي الحر الموالي لرجال ونساء الأعمال 4.9 %.
ولن يكون حزب اليسار "دي لينكه" بعد الآن حاضرا في برلمان الولاية إذ لم يحصل سوى على 2.6% بعد أن حصل على ما يصل إلى 12.8% من الأصوات في الانتخابات الماضية قبل خمس سنوات.
وبذلك يواجه حزبا الخضر والديمقراطي الحر (الليبرالي) فترة انتظار يشوبها التوتر للفرز النهائي لأن نتائج الحزب تتقلب حاليا حول عقبة 5% وهي النسبة المطلوبة للدخول إلى برلمان الولاية.
وهذه الانتخابات هي أول انتخابات لبرلمان الولايات تجرى في ألمانيا بعد انتخابات البرلمان الاتحادي في أيلول/سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن فوز حزب المستشار أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، وهزيمة مرشح الاتحاد المسيحي، أرمين لاشيت.
وينظر إلى هذه الانتخابات أيضا كاختبار لزعيم الاتحاد المسيحي الجديد فريدريش ميرتس الذي يقود المعارضة ضد حكومة المستشار شولتس، إذ خسر حزبه ولاية كان يقودها لعقود. كما ينظر إليها كاختبار لثلاث انتخابات أخرى ستجرى هذا العالم في ولايات: شليزفيغ هولشتان وشمال الراين فيستفاليا وكذلك ولاية سكسونيا السفلى.
ا.ع/أ.ح (د ب أ)
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"تلميذة كول"
كان المستشار الألماني الأسبق، هيلموت كول، يطلق على أنغيلا ميركل، لقب "تلميذة". لم تخرج ميركل من عباءته إلا بعد فترة طويلة في عام 2001، عندما كان الحزب المسيحي الديمقراطي CDU في المعارضة، وكانت ميركل زعيمة الحزب، غير أن فرصتها الكبيرة لم تأت إلا عام 2005.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
بداية متعثرة
بفارق ضئيل فاز الاتحاد المسيحي الديموقراطي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي CSU على الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD بقيادة المستشار غيرهارد شرودر في انتخابات عام 2005. سجل الحزب المسيحي الديمقراطي بقيادة المرشحة لمنصب المستشارة، أنغيلا ميركل أسوأ نتيجة له منذ عام 1949. هذه الظروف كانت لا تبدو جيدة في بداية مشوار أي مستشار جديد، لكن ميركل سرعان ما ثبتت أقدامها بين كبار الساسة.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
أول مستشارة في تاريخ ألمانيا
في نهاية المطاف، أتفق التحالف الاتحاد المسيحي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي تشكيل تحالف كبير. شرودر هنأ المستشارة الجديدة أنغيلا ميركل، التي تم انتخابها في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2005 من قبل البرلمان الألماني كأول مستشارة امرأة في تاريخ ألمانيا، وأصغر سياسية، والأولى من ألمانيا الشرقية سابقا، وأول عالمة فزياء في هذا المنصب.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
الهيمنة على المشهد السياسي
تمكنت ميركل من الهيمنة على الساحة السياسة بسرعة. في قمة مجموعة الثماني في عام 2007، استقبلت رؤساء دول وحكومات أهم سبع دول صناعية وروسيا في منتجع هيليغيندام على بحر البلطيق، ومازحت الرئيس الأمريكي آنذاك، جورج بوش (إلى اليسار) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. من الناحية الجيوسياسية، فقد كانت أجواء عالم السياسية في هذه الفترة أفضل بكثير مما هي عليه اليوم.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
لعبة الألوان والسياسة
مظهر وأزياء المستشارة، ملفتة للنظر أيضاً، فهي دائما ما تطل بسترات ذات ألون معينة وعادة ما يظل لون البناطيل التي ترتديها غامق اللون، وما يتغير هو لون السترة فقط. بسبب تغير الألوان هذا، يعتقد الخبراء أنهم يستطيعون معرفة الحالة المزاجية للمستشارة أو الرسالة التي تحاول نقلها.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
الأكثر شعبية داخل الاتحاد الأوروبي
في بداية الأزمة المالية، صعدت شعبية ميركل بسرعة وتحولت إلى رقم واحد بلا منازع في الاتحاد الأوروبي. هنا في خريف عام 2008، تظهر ميركل بابتسامة لطيفة أمام اثنين من مفتولي العضلات على المسرح الأوروبي، الرئيس الفرنسي آنذاك، نيكولا ساركوزي (في المقدمة) ورئيس الوزراء الإيطالي في ذلك الحين، سيلفيو برلسكوني.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
التعامل مع الأزمة المالية
عندما ازدادت ديون العديد من الدول الأوروبية، وأصبحت العملة الموحدة في خطر، وافقت ميركل على مساعدات مكثفة، لكنها في المقابل طالبت بإجراءات تقشفية في البلدان المعنية، ما أثار نقمة على ميركل هناك أعاد الذكريات المرة، خاصة في اليونان، حيث قارنت الصحف اليونانية تعاملها بالاحتلال النازي إبان الحرب العالمية الثانية.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
منبر الشعب
هي متحدثة متمكنة، حب الظهور لا يعنيها كثيراً، غالباً ما تبدو صلبة، وحازمة في سياستها، لكن أسلوبها الرصين والواقعي والمتواضع يروق للكثيرين، وإلا لما كانت ستستطيع أن تدير الأمور في بلادها كل هذه السنوات.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"ماما ميركل"
في مرحلة ما اطلق عليها لقب "ماما ميركل". وطبعا ليس المقصود الأم بل أم الأمة، إنه نوع من السخرية أو المحبة وهو تقليد قديم. إذ لم يعد هذا الوصف يستخدم من قبل الصغار اليوم. الأم تعطي الاهتمام والعناية، ما يبدد الخوف. أما الجانب السلبي لهذا الوصف، هو أن الأطفال يبقون دائماً أطفالًا ولا يحب الجميع هذا.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"يمكننا فعل ذلك"
أكثر ما اشتهرت به أنغيلا ميركل، هو جملتها الشهيرة "يمكننا فعل ذلك"، التي قالتها إبان موجة اللاجئين.، عندما أبقت الحدود مفتوحة أمام اللاجئين والمهاجرين في عامي 2015 و2016. لذلك اعتبرها البعض بمثابة قديسة لكن البعض الآخر أنتقدها بشدة. الانقسام في تقييم سياستها تجاه اللاجئين ما يزال قائما حتى اليوم.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
"شخصية العام" 2015
في عام 2015 ، أطلقت مجلة "تايم" على ميركل لقب "شخصية العام" وحتى "مستشارة العالم الحر"، بسبب قدرتها على الإدارة في المواقف الصعبة، بدءاً من تعاملها مع الأزمة المالية العالمية ومروراً بأزمة اللاجئين.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
ملهمة النساء
ميركل هي أول امرأة في المستشارية، لكنها لم تجعل من ذلك قضية سياسية كبرى لها، غير أنه بفضل دعمها كان لبعض النساء مسيرة مهنية بارزة في الحكومة الألمانية. من أبزر الأسماء النسائية البارزة في المشهد السياسي الحالي: أنغريت كرامب كارينباور (رئيسة الاتحاد الديمقراطي المسيحي ووزيرة الدفاع)، و أورزولا فون دير لاين (رئيسة المفوضية الأوروبية)، وجوليا كلوكنر (وزيرة الزراعة).
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
المصلحة الوطنية
ميركل متحفظة ولا تظهر آراءها السياسية أو الشخصية بشأن رؤساء الدول والحكومات، وفي أغلب الأحيان تعبر عن آراء غامضة للغاية. هي تحرص في تعاملها على ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
الغرور ليس من صفاتها
تعلم كم يبلغ ثمن لتر من الحليب!. حتى بعد سنوات من توليها منصب المستشارة، لم يغر ذلك شيئاً من أنغيلا ميركل. هنا في عام 2014 زارت أحد المحلات التجارية في برلين مع ضيفها المسؤول الصيني لي كه تشيانغ. لكنها شوهدت أيضا وهي تتسوق وحدها، كربة منزل.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
سر حركة اليد المقبوضة
اشتهرت ميركل بحركة اليد المقبوضة، ولا أحد يعلم ما الذي تخفيه تلك الحركة. هي نفسها تقول إن الحركة تساعدها في الحفاظ على الجزء العلوي من جسمها مستقيماً ولا توجد رسالة أخرى من وراءها. على أي حال، استخدم الحزب المسيحي الديمقراطي حركة اليد على هذا الملصق الضخم خلال الحملة الانتخابية الألمانية لعام 2013 للتعبير عن الثقة والهدوء.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
حياة ميركل الخاصة
لا يُعرف سوى القليل عن حياة ميركل الخاصة. إنها لا تكشف الكثير عنها، وربما لا يهتم الناس بذلك. نعلم، على سبيل المثال، أن ميركل وزوجها يواخيم زاور، العالم الفيزيائي أيضاً (في الصورة) يقضيان كل سنة إجازة عيد الفصح في جزيرة إيشيا الإيطالية، لكن هذا لم يكن ممكنا هذا العام بسبب الجائحة.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
إدارة أزمة كورونا
لقد غير الوباء الكثير في ألمانيا، ليس فقط طقوس إجازة المستشارة. ولطالما تعرضت سياسة ميركل الجادة والموضوعية للانتقادات، لكن تعاملها مع الوباء قد سجل أيضاً أرقاماً قياسية جديدة في شعبيتها.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
تراجع تأييد حزبها
في السنة الأخيرة من فترة ميركل، عانى تحالفها المسيحي من سلسلة من الفضائح، لكن أكثرها تأثيرا على صورته كانت فضيحة الكمامات بعد الكشف عن أن مسؤولين من الحزبين المسيحيين تلقوا أموالا ضخمة من شركات لأجل فوز هذه الأخيرة بصفقات أعلنتها الحكومة حول توريد الكمامات.
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نهاية حقبة المستشارة ميركل ـ 16 عاماً على دفة القيادة
دمية ميركل
تحولات مهمة في المشهد السياسي الألماني، أفرزتها نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك بحلول حزبها ثانيا أمام الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وقبيل رحيلها أقبل الألمان على شراء هذه الدمية والتي تذكر بحركة اليد التي اشتهرت بها.
الكاتب: علاء جمعة