هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق

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السلطات اليونانية تؤكد إجلاء حوالي 20 ألف مقيم وسائح في جزيرة رودس اليونانية وسط حرائق غابات غير مسبوقة. ومحاولات مستمرة للسيطرة على الحرائق في الجزيرة السياحية.
السلطات في اليونان تجري "أكبر عملية إجلاء شهدتها اليونان على الإطلاق" في جزيرة رودوس السياحية بعد حريق يجتاح الجزيرة، وسواح ألمان ينجون في اللحظات الأخيرة من الحرائق.وشركة توي الألمانية توقف نقل السياح إلى جزيرة رودس.
من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في اليونان. وحتى في معظم جزر "بحر إيجه" ستتجاوز درجات الحرارة 38، ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة يتم التحذير من حرائق ما تزال مستعرة في الغابات.
من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.
قالت الأمم المتحدة إن موجة الحرارة التي يشهدها نصف الكرة الأرضية الشمالي ستتصاعد هذا الأسبوع ويتوقع أن تزداد موجات القيظ حدة الثلاثاء في بعض مناطق نصف الكرة الأرضية الشمالي مع حرارة تتجاوز الأربعين درجة مئوية.
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