هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق

"كأننا في فرن".. موجات حر قاسية تضرب مختلف أنحاء العالم

من أوروبا إلى العالم العربي وأمريكا، تجتاح موجات من الحر الشديد العالم، وسط درجات حرارة قياسية وتحذيرات من حرائق. وأكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الأسبوع الأول من يوليو 2023 كان الأكثر سخونة على الإطلاق.