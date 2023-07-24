 هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق | DW الأخبار | DW | 24.07.2023

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DW الأخبار

هروب جماعي من جزيرة رودوس اليونانية بسبب استمرار الحرائق

السلطات اليونانية تؤكد إجلاء حوالي 20 ألف مقيم وسائح في جزيرة رودس اليونانية وسط حرائق غابات غير مسبوقة. ومحاولات مستمرة للسيطرة على الحرائق في الجزيرة السياحية.

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