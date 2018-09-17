هروب إرهابي بتونس على طريقة الأفلام السينمائية

على طريقة الخدع النمطية لمجرمي الأفلام كانت دورة المياه الحل الأمثل للعنصر الارهابي لتنفيذ خطة الهروب من المحكمة. وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لإذاعة "جوهرة" الخاصة اليوم (الأحد 30 سبتمبر/ أيلول 2018)، إن "العنصر الموقوف يشتبه في انتمائه لتنظيم إرهابي، وقد استغل ضعف الحضور الأمني بالمحكمة الابتدائية بالمنستير، أمس السبت للفرار".

وبحسب المسؤول، طلب الموقوف من عون الأمن المكلف بمراقبته، قبل مثوله أمام النيابة العامة، الدخول إلى دورة المياه، ومن هناك نجح في الهروب عبر النافذة. والعنصر الارهابي ملاحق في قضية تزوير كما يشتبه بانتمائه لتنظيم ارهابي حيث أنه مطلوب ايضا من قبل القطب القضائي لمكافحة الارهاب المكلف بالتحقيق في القضايا الارهابية. وقال المتحدث "فتح تحقيق للتأكد من احتمالية حصول تغافل أو تواطؤ استغله الموقوف للفرار".

ح.ز/م.س (د.ب.أ)