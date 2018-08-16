 هربت حين رأت ″مغتصبها الداعشي″.. فتاة إيزيدية تعود لألمانيا | أخبار | DW | 30.10.2018

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أخبار

هربت حين رأت "مغتصبها الداعشي".. فتاة إيزيدية تعود لألمانيا

صدمتها رؤية مغتصبها في ألمانيا بهوية لاجئ، فهربت عائدة إلى موطنها في شمال العراق، لكن الشابة الإيزيدية عادت إلى ألمانيا وتتابع التحقيقات الجنائية الخاصة بكشف الداعشي المفترض الذي اشتراها بالمال واغتصبها لأشهر طويلة.

Aschwak Hadschi Hamid Talo - Jesidin flieht aus Deutschland - YouTube Screenshot (picture alliance/dpa/YouTube/S. Sattar)

بعد أن هربت من ألمانيا في شهر آذار/ مارس الماضي، بعد لقاء صادم مع "مغتصبها" في نزل اللاجئين بجنوب ألمانيا، حسب إفادتها آنذاك، عادت الفتاة الإيزيدية "أشواق ح." إلى ألمانيا نهاية أيلول/سبتمبر المنصرم بعد أن قضت عدة أشهر مع أمها وشقيقها في موطنها الأصلي بشمال العراق. هذا ما أفاد به ديوان رئاسة حكومة ولاية بادن ـ فورتمبرغ بجنوب غرب ألمانيا في بيان نشرته قناة "SWR" الإعلامية.

وجاء في البيان الرسمي أيضا أن الفتاة أشواق البالغة من العمر 19 عاما قد عادت بناء على رغبتها إلى ألمانيا في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي وتتلقى الرعاية الطبية والنفسية بإشراف السلطات المعنية.

مختارات

أشواق حجي حميد هي فتاة إيزيدية هربت من ألمانيا التي كانت لاجئة فيها خوفاً من "مستعبدها الداعشي" الذي قابلته في نفس المدينة التي كانت تعيش فيها، بعد أكثر من 3 سنوات على "استعباده" لها في الموصل. (16.08.2018)

نالت الشابة الإيزيدية نادية مراد على جائزة حقوق الإنسان التي يمنحها مجلس أوروبا، وتنشط نادية لتقديم صورة لمصير الآلاف من النساء الإيزيديات، اللاتي تعرضن للسبي والاغتصاب من قبل تنظيم "داعش" (09.10.2016)

وحسب إفادة أشواق، فقد تم خطفها من قبل مقاتلي "داعش" في شهر آب/أغسطس من عام 2014 وجرى "بيعها" لأحد المقاتلين بمبلغ 100 دولار أمريكي. واستخدمها المقاتل الذي اشتراها كـ "جارية لممارسة الجنس معها طيلة أشهر طويلة كما عاملها بشكل سيء جدا.

وبعد ذلك بثلاثة اشهر تمكنت أشواق من الهرب بصحبة والدتها وشقيقها الذين كانوا أيضا في أسر التنظيم الإرهابي. وفي عام 2015 تمكنت أشواق من الوصول إلى ألمانيا، حيث عاشت في منطقة شفيبش غيموند بولاية بادن ـ فورتمبرغ والتي عادت إليها مجددا. 

وحسب معلومات لقناة "SWR"، فقد بدأ محققون ألمان باستجواب الفتاة أشواق لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن "اللاجئ الداعشي" الذي تعتبره مغتصبها لتقديمه للعدالة. وقالت القناة الإعلامية إن التحقيقات جارية لحد الآن.

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الإيزيدية الهاربة لا تنوي العودة لألمانيا

يذكر أن أشواق قد انتقدت في حديث مسجل بشريط فيديو عمل المحققين الألمان بهذا الخصوص، وإثر ذلك وضع الادعاء العام الاتحادي صورة خيالية "لعنصر داعش" المفترض بهدف تسهيل البحث عنه.

جدير بالذكر أن قضية أشواق أثارت انتباه الرأي العالم العالمي في شهر آب/أغسطس الماضي.

ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب)

     

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/D. Honl)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    تاريخ من الاضطهاد

    على مدى مئات السنين، اضطُهدت الأقلية الإيزيدية بسبب بعض معتقداتها الدينية، حيث تجمع الإيزيدية بين الزرادشتية والمانوية والمسيحية والإسلام. على مدار التاريخ، تعرض الإيزيديون للقتل أو الإجبار على التحويل إلى دياناتٍ أخرى ووصل الحد إلى استعبادهم. ورغم أن الأقلية الإيزيدية، الناطقة باللغة الكردية، قد تعرضت للاضطهاد من قبل، خاصةً في العراق، إلا أن ما حدث عام 2014 كان بمثابة تحول مأساوي في تاريخها.

  • Irak Jesiden auf der Flucht (picture-alliance/abaca/Depo Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    إبادة جماعية

    في عام 2014، شنّ تنظيم "الدولة الإسلامية" هجوماً كبيراً على مناطق واسعة من العراق وسوريا، وسيطر التنظيم في وقتها على مساحات شاسعة من الأراضي، وعاث فسادً في مناطق مثل جبل سنجار، موطن أجداد الإيزيديين. قتل التنظيم في وقتها أكثر من 5000 شخص واختطف ما يصل إلى 10 آلاف شخص، كثير منهم من الأطفال، والنساء، ووصفت الأمم المتحدة الحدث بأنه "إبادة جماعية".

  • Irak Jesiden (picture-alliance/AP Photo/M. Alleruzzo)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    العبودية والسبي

    قام تنظيم "الدولة الإسلامية" بـ"سبي" مئات الفتيات والنساء في أعقاب الاعتداء، وعرضوهن في ما يسمى "سوق النخاسة"، فباعوا النساء الإيزيديات واشتروهن كـ"سبايا"، وأنشأوا قاعدة بيانات لجميع النساء، بما في ذلك صور لهنّ، لتوثيق من اشتراهنّ ولضمان عدم هروبهن. وبينما تمكنت عشرات من النساء من الهرب والنجاة، ما زالت مئات آخريات في عداد المفقودات.

  • Irak Jesiden (picture-alliance/ZUMA Wire/G. Romero)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    المفقودون

    ما زال الآف الرجال والنساء والأطفال من الإيزديين في عداد المفقودين. فيما يتهم البعض السلطات العراقية بأنها لم تقم بخطوات جدية للعثور على المفقودين، بعد عمليات تحرير الموصل في كانون الأول/ ديسمبر 2017. ويخشى الإيزيديون أن يبقى مصير ما يقارب 3000 إيزيدي مجهولًا إلى أجلٍ غير مسمى.

  • Türkei Flüchtlingscamp Jesiden (picture-alliance/abaca/Deop Photos/Y. Akgul)

    محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

    الشتات

    في أعقاب هجوم تنظيم "الدولة الإسلامية" المتشدد على الإيزيديين، فر العديد منهم إلى الدول المجاورة أو إلى أوروبا وخارجها. وبينما وجدت بعض الأسر ملجأ خارج بلدها، أُجبر آخرون على البقاء في مخيمات في كردستان العراق. تساعد الأمم المتحدة في إعادة بناء منازل الإيزيديين في موطن أجدادهم، لكن الكثيرين لازالوا يعتقدون بأن "داعش" يشكل تهديدًا على وجودهم.


مختارات

محنة الأقلية الأيزيدية في العراق ـ في صور

تسكن الأقلية الإيزيدية بالعراق وسوريا، ولعدة قرون تعرضت للاستهداف بسبب معتقداتها الدينية. أكبرها كان عام 2014، حين هاجمت "الدولة الإسلامية" القرى الإيزيدية في العراق، وارتكبت مجازر وُصفت بأنها "إبادة جماعية". (21.08.2018)  

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الإيزيدية الهاربة لا تنوي العودة لألمانيا  

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