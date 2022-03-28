هربا من الحرب.. أوكرانية تنزح إلى غزة برفقة زوجها

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قررت فتاة أوكرانية وزوجها الفرار من بلدها بسبب الحرب لتلجأ إلى غزة. وتعد فيكتوريا بريج اللاجئة الأوكرانية الوحيدة في القطاع.
حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.
أكثر من 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا حاملين معهم التجارب المؤلمة وذكريات اللجوء المفجعة، خاصةً أولئك الذين سلكوا رحلة هروبٍ أخرى من حربٍ جديدة: الفارون من أفغانستان والعراق وسوريا.
نشرت قناة إعلامية خبرا يفيد "بطرد لاجئين سوريين في ألمانيا من مساكن تابعة للبلديات" لإيواء لاجئين من أوكرانيا! ما أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرب. مهاجر نيوز تتحرى وتتحقق من صحة هذا الخبر غير الدقيق.
أكثر من ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا حتى الآن والعدد في تزايد، ووصل حوالي 160 ألف منهم إلى ألمانيا. لكن ما هي حقوق هؤلاء اللاجئين والمساعدات التي يحصلون عليها بعد تفعيل "آلية الحماية الجماعية" في الاتحاد الأوروبي؟
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