 هربا من الحرب.. أوكرانية تنزح إلى غزة برفقة زوجها | DW الأخبار | DW | 31.03.2022

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DW الأخبار

هربا من الحرب.. أوكرانية تنزح إلى غزة برفقة زوجها

قررت فتاة أوكرانية وزوجها الفرار من بلدها بسبب الحرب لتلجأ إلى غزة. وتعد فيكتوريا بريج اللاجئة الأوكرانية الوحيدة في القطاع.

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The Jewish feeling the war found a new home in Israel. Israel welcomes Jewish refugees. Teaser: The war in Ukraine has forced millions of people to flee, mostly to neighboring countries. But some Jewish refugees found a new home in Israel. More than 4,000 Jewish people have arrived since the start of the war. The small town of Nof Hagalil has welcomed 200 refugees. Short-teaser: More than 4,000 Jewish people have come to Israel since the start of the war in Ukraine. DigiVN: http://digivn.dwelle.de/ShowDigiVN?omid=220323-07-0212   Keywords: Ukraine, Israel, Nof Hagalil, refugee, war

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