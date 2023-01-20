 هربا من التجنيد.. هكذا باتت تركيا ملاذا للشباب الروس! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 28.01.2023

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سياسة واقتصاد

هربا من التجنيد.. هكذا باتت تركيا ملاذا للشباب الروس!

بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في سبتمبر/ أيلول، فر الآلاف من الشباب الروس إلى خارج البلاد، وكانت تركيا مقصدا لكثيرين منهم. لكن لماذا اختار هؤلاء تركيا، وخاصة مدينة اسطنبول؟

أطلقت روسيا حملات إعلانية للتنجيد في الجيش

أطلقت روسيا حملات إعلانية للتنجيد في الجيش

لا يزال اليوم الذي أقدمت فيه روسيا على غزو أوكرانيا قبل نحو عام عالقا في ذهن الشاب فينيامين، وكأنه وقع أمس وليس في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط العام الماضي.

ويقول فينيامين، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه الحقيقي، "كان الأمر بمثابة صدمة كبيرة، إذ أنه أسوأ حدث يمكن أن يقع، لم اتمكن من استيعاب الأمر".

مختارات

ويضيف فينيامين (28 عاما) أنه لم يعتقد أن الحرب سوف تندلع رغم تصاعد التوتر السياسي بين روسيا من جهة وأوكرانيا والغرب  في جهة أخرى في حينه. لكن الأمر انقلب رأسا على عقب بعد أن شاهد في صباح الرابع والعشرين من فبراير/ شباط العام الماضي توغل القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية. وتتشابه فصول تجربة فينيامين في بعض تفاصيلها مع قصة صديقه في الدراسة ألكسندر، الذي طلب أيضا عدم كشف اسمه الحقيقي.

وكان الحادي والعشرين من سبتمبر/ أيلول العام الماضي يوما غير مجرى حياة فينيامين، إذ أعلن فيه الرئيس فلاديمير بوتين التعبئة الجزئية في روسيا.

ويستدعى فينيامين وألكسندر ذكرى ذلك اليوم فيما كانا يحتسيان الشاي في مركز تسوق وسط مدينة إسطنبول التركية.

وقال الشابان إنهما قبل فرارهما إلى تركيا كانا يدرسان العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو والتي تعد إحدى الجامعات المرموقة في البلاد، فيما كانا يعملان في سوق متخصص في الرياضات الإلكترونية.

لكنهما كانا من بين ما يقرب من 700 ألف شخص فروا من البلاد منذ إعلان التعبئة الجزئية، وفقا لما نقلته مجلة (Forbes Russia) أو "فوربس روسيا" عن مصادر في الكرملين.

الشاب الروسي فينيامين يجلس في مطعم في اسطنبول

قرر فينيامين الهروب من روسيا عقب الإعلان عن التعبئة العامة العسكرية جزئيا

"الموت أو السجن"

وعقب بدء الحرب، سعى فينيامين على توفير بعض المال لمساعدته عندما يقرر الفرار من روسيا  إذ اضطر لذلك. وقال "لم أستطع الفرار من البلاد فورا عقب اندلاع الحرب لأسباب مالية. ولكن عندما تم الإعلان عن التعبئة الجزئية، تغيرت الأمور: إذ يعني ذلك أن أمامي خيارين أما الموت أو السجن، لذا قررت أن أعيش".

وقرر في اليوم الذي شهد بدأ تنفيذ قرار التعبئة شراء تذاكر طيران إلى بيلاروسيا  حيث أخذ معه ما يستطيع حمله من حذاء وفرشاة أسنان داخل حقيبة صغيرة ليصل وجهته إلى العاصمة مينسك حيث مكث في منزل أحد الأصدقاء لمدة شهر. وبعد ذلك، قام بالاتصال بصديقه ألكسندر ليناقشا الخطوة المقبلة.

يشار إلى أن "رئاسة إدارة الهجرة" تفيد بأن قرابة 150 ألف روسي يعيشون في تركيا يحملون تصاريح إقامة، فيما يعيش 37 ألفا منهم في اسطنبول بما في ذلك الشابان فينيامين وألكسندر الذي أكد على أن الأمر لم يكن بالسهل. وأضاف "كنت في حالة ضيق شديدة وعانيت من مزاج سيء، وكان الجميع في صدمة"، مضيفا أن المال لم يكن العائق الوحيد الذي دفعه إلى البقاء في روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا وحتى إعلان التعبئة، وإنما كان حبه لبلاده.

ويقول "قرار مغادرة موسكو كان الأصعب في حياتي، إذ كان الأمر صعبا من الناحية العاطفية. لكن قمت بشراء تذكرة للسفر إلى أقرب مدينة كازاخية من الحدود الروسية وكان أمامي خمسة أيام قبل المغادرة فيما كنت أتردد في قرار الفرار".

ويضيف بأنه في نهاية المطاف اتخذ قرار الترحال وعبر الحدود على متن قطار إلى كازاخستان فيما قرر بعد الاتصال بصديقه فينيامين أن تكون تركيا وجهتهما النهائية.

الشاب الروسي ألكسندر يجلس في مقهى في اسطنبول

شدد ألكسندر على أن قرار مغادرته روسيا لم يكن بالسهل

ماذا بعد الفرار؟

تشير التقديرات إلى أن معظم الروس الذين فروا إلى تركيا بعد غزو أوكرانيا هم دون سن الثلاثين ممن يمتلكون القليل من الموارد المالية.

بدروه، يقول مالك إحدى الشركات، طلب عدم الإفصاح عن هويته والاكتفاء بالإشارة إليه بـحرف "دي"، إن منطقة كاديكوي أو "قاضي كوي" النابضة بالحياة على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور  باتت تضم أكبر تجمع للروس في إسطنبول.

وخلال الأشهر الستة الماضية، باتت ملصقات خاصة بالترويج لحفلات ووجبات غنائية باللغة الروسية ورسوم غرافيتي أيضا باللغة الروسية شائعة في منطقة كاديكوي.

ويضيف "دي" المؤسس لشركة TotamTotut للاستشارات أنه بعد إعلان التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا، بدأت الشركة في مساعدة المهاجرين الروس على إيجاد المسكن المناسب والحصول على تصاريح الإقامة والتواصل مع بعضهم البعض عبر تطبيق تليغرام. وكان الشابان فينيامين وألكسندر من بين الروس الذين ساعدتهم الشركة على الانتقال إلى تركيا.

أسس "دي" الشركة عقب فراره من روسيا في مارس/ آذار فيما باتت الشركة حلقة الوصل بين 300 مواطن روسي في اسطنبول، حيث قامت بتدشين شبكة رقمية باللغة الروسية لتوفير خدمات مثل التنظيف وغيرها.

وقال "دي" إن بعض الروس يواجهون صعوبة في الحصول على تصاريح إقامة تركية، مضيفا أن السلطات التركية ترفض على نحو متزايد حصول الروس على طلبات الإقامة فيما كان ألكسندر من بين الروس الذي رُفض طلبهم لتصريح الإقامة بينما لا يزال فينيامين ينتظر البت في طلبه.

ملصقات باللغة الروسية في منطقة كاديكوي أو قاضي كوي بإسطنبول

بعد تزايد عدد الروس في اسطنبول انتشرت ملصقات باللغة الروسية بمنطقة كاديكوي أو "قاضي كوي"

"وضع خطة طويلة الأمد أمر مستحيل"

يشار إلى  وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن في سبتمبر/ أيلول الماضي أنه سيتم تجنيد 300 ألف جندي احتياطي في الجيش، فيما كان من بين المجندين أحد أقارب ألكسندر.

وقال إن قريبه (45 عاما) جرى إرساله إلى أوكرانيا عشية رأس السنة الجديدة بعد شهرين فقط من التدريب، مضيفا "أنه رجل متزوج ولديه أطفال وكانت حياته مستقرة في روسيا، لذا لم يكن سهلا عليه أن يفر من روسيا".

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي قد ذكر في نوفمبر/ تشرين الثاني أن 100 ألف جندي روسي قتلوا أو أصيبوا خلال القتال والمعارك الجارية في أوكرانيا.

وبالعودة إلى فينيامين وألكسندر، فعلى الرغم من أن أن الوضع في اسطنبول كان فوضويا في بداية وصولهما إلى تركيا، إلا أنهما  يستمتعان الآن بالعيش في المدينة فيما قالا إن لديهما مدخرات كافية للبقاء في تركيا لمدة عام، لكنهما لا يعرفان ماذا سيحدث لهما بعد ذلك.

وعلى الرغم من أنهما يرغبان في العودة إلى روسيا، إلا أنهما يستبعدان حدوث ذلك قبل انتهاء الحرب. ويقول ألكسندر"لا يمكننا وضع خطط لما قد يحدث في المستقبل إذ أنه من المستحيل وضع خطط طويلة الأجل"، مضيفا أنه يشعر بالحنين إلى مدينته موسكو ما يدفعه لمشاهدة البث المباشر على موقع يوتيوب لشوارع العاصمة الروسية.

بورجو كاراكاس – إسنطبول / م.ع

  • Der Tod als Skelett in schwarzem Umhang füttert Putin mit einer Milchflasche.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    قابض الأرواح يدلل "ربيبه"

    "قابض الأرواح" أو "الموت" (حسب حدوتة الأخوين غريم "موت العرّاب") يحمل بوتين بين ذراعيه ويقوم بتغنيجه وإرضاعه. بالنسبة لرسام الكاريكاتير الإيطالي باولو لومباردي، وجدت الحرب ربيبها النموذجي في الرئيس الروسي. ويحوم الذباب الأزرق حول قابض الأرواح وبوتين انتظارا للضحايا القادمين.

  • Der Tod und der Teufel sitzen in Putins Kopf; letztere hält eine Straßenkarte mit der Aufschrift Straßenkarte zum III. Weltkrieg.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    جهاز الملاحة في يد الشيطان

    الموت قابع خلف عجلة القيادة، والشيطان يقرأ خارطة الطريق. وكفريق لا يهزم يوجهان الرئيس الروسي مباشرة إلى الحرب العالمية الثالثة. لقد اشتعلت النار بالفعل في عيني بوتين. إنه وضع ميئوس منه حاليا لهذه الدرجة، وفق تفسير الرسام الهولندي تجيرد روياردس. لكن هل يمكن إعادة برمجة نظام الملاحة؟

  • Männchen laufen um die Weltkugel herum und halten moderne Waffen und Keulen in den Händen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تطور الأسلحة

    كان هناك اعتقاد أن البشرية ربما تعلمت شيئًا جديدًا عبر آلاف السنين وأنها ستعيش معًا بسلام. لكن على العكس، لم يكن الفكر هو من تطور، وإنما جودة الأسلحة فقط، بحسب وجهة نظر الفنان الأوزبيكي محمود إشونكولوف. وبينما كان إنسان "النياندرتال" يلوح في المعركة بسلاحه الذي هو عبارة عن عظمة فخذ حيوان، فإن جندي اليوم مجهز بأسلحة دقيقة ذات تقنية فائقة.

  • Ein Koffer mit drei Knöpfen: Twitter, Facebook, Instagram; Darüber steht: passwort: fake News

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حرب الأخبار المزيفة أيضا

    لكن الحروب لم تعد تدار بالأسلحة التقليدية فقط، فالدعاية المغرضة "البروباغاندا" على جميع الجبهات هي أيضًا جزء منها. وسواء كان ذلك عبر تويتر أو فيسبوك أو إنستغرام، فإن شبكات التواصل الاجتماعي هي وسيلة مذهلة لنشر الأخبار المزيفة بين الناس، بحسب ما يعتقد الكوبي ميغيل موراليس. وأسوأ ما في الأمر هو أنه عادة لا يجري التحقق من صحة الحقائق المزعومة التي تنتشر في وسائل التواصل.

  • Ein Fischskelett in Russlands Farben verspeist die Ukraine-Flagge.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "روسيا الجائعة"

    مثل أوكرانيا، كانت ليتوانيا ذات يوم جزءا من الاتحاد السوفيتي القوي حتى أعلنت استقلالها في عام 1990. لكن "الدول الشقيقة" السابقة تعرف المزاج الذي يحرك روسيا. ورسام الكاريكاتير كازيس كِستوتيس شياوليتيس ليس هو فقط من يخشى من أن يتمدد جوع بوتين ونهمه للسلطة إلى دول أخرى.

  • Munchs Gemälde Der Schrei schwebt über einem explodierenden Haus.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    "الصرخة" .. لا للحرب

    من خلال تجربة مؤلمة، يعرف الأفغان بأنفسهم ما تعنيه الحرب في بلد الإنسان ذاته. وفي رسمه الكاريكاتوري، استعار شهيد عتيق الله من الفنان النرويجي إدوارد مونش لوحته الشهيرة "الصرخة" التي تعود لعام 1893. هنا يُفهم الوجه المرعوب على أنه رد فعل على مشاهد المدن التي تعرضت للقصف في أوكرانيا.

  • Zerbombte Häuser, auf dem obersten steht ein Mann und schwenkt die ukrainische Fahne.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    آفاق المستقبل

    للوهلة الأولى، هذا الكاريكاتير للرسام الروماني ماريان أفراميسكو يذكرنا أيضا بفنان مشهور، هو الهولندي إم. سي. إيشر، الذي كان يرسم أشياء تتعارض مع أي منطق ولا تحمل أي أفق. ويبدو أيضًا أن أوكرانيا ليس لديها أي آفاق في ضوء التفوق الروسي، لكن أوكرانيا أعطت العالم درسا أفضل.

  • Der Tod spielt mit einer Sichel Golf, auf der anderen Seite des Zaunes protestieren Menschen Make love not war.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الحب بدلا من الحرب

    منذ أن غزا الجيش الروسي أوكرانيا، والناس في جميع أنحاء العالم تقوم بمظاهرات ضد الحرب العدوانية الوحشية، لكن بلا فائدة، بحسب الرسامة التركية منكشي جام. فلا الطغاة ولا الموت يسمحون لنشطاء السلام بالتأثير عليهم؛ وهذا ما أظهره التاريخ بما يكفي في كثير من الأحيان.

  • Ein Kind zwischen einer Frau mit einem Luftballon (Russland) und einer mit vielen bunten Luftballons, auf denen NATO steht.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    أوكرانيا تفضل الناتو

    لفترة طويلة، كانت أوكرانيا قريبة من "الشعب الشقيق" في روسيا. لكن استقلال البلاد لم يعد يتناسب مع نظرة بوتين للعالم، فهو يعتبر أوكرانيا جزءً من إمبراطورية روسية كبرى. وبالنسبة إلى الرسام عامر من دولة الإمارات، فلا عجب أن أوكرانيا الصغيرة تتطلع بشغف إلى الناتو. لكن روسيا لا تريد أن تسمح لها بالسير وراء هذه الرغبة.

  • Ein Mann mit einem US-Shirt und einer mit einem Russland-Shirt sitzt auf einer Atembombe, die auf der ächzenden Erdkugel liegt.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    تهديد عالمي

    من وجهة نظر الرسام التنزاني "بوبا"، هذه الحرب لا تتعلق فقط بأوكرانيا، وإنما تتعلق بالسلطة والقوة في العالم. فروسيا تهدد العالم الغربي بشن حرب نووية إذا استمر في التدخل. وهذا لا يحظى بالرضا من جانب الولايات المتحدة، التي يمكنها على الفور توجيه ضربة انتقامية. وهناك خوف في جميع أنحاء العالم من قيام شخص ما بالضغط على الزر الأحمر، الزر النووي.

  • Putin sitzt an einem langen Tisch, ihm Gegenüber ein Spiegel, in dem er auch zu sehen ist. Auf dem Boden blutige Fußspuren.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    التفاوض على طريقة بوتين

    على المسرح الدبلوماسي، يحاول سياسيون غربيون عمل كل شيء من أجل إحضار الرئيس الروسي إلى طاولة المفاوضات. طاولة بوتين الطويلة، التي يجلس إليها على مسافة بعيدة من زواره الدوليين تسببت في إثارة الاستغراب في جميع أنحاء العالم. ومن وجهة نظر رسام الكاريكاتير الألماني أغوستينو تاله، فإن ما يهم بوتين النرجسي هو اعتقاده بأنه: يجب ألا تكون أوكرانيا موجودة.

  • Putin mit einem Gürtel, aus dem Gasschläuche ragen.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    الدكتور "أوكتوبوتين" يتحكم في الطاقة

    في مفاوضاته مع الغرب، لدى الرئيس الروسي حجة قوية: العديد من الدول الأوروبية تعتمد على الغاز والنفط الروسيين. "دكتور أوكتوبوتين"، كما يراه رودريغو من ماكاو / الصين، له اليد العليا. فعلى الرغم من كل العقوبات، لا تزال ألمانيا ودول أخرى تحصل على الطاقة من روسيا، وبذلك تقوم بتمويل صندوق حرب بوتين.

  • Unter einem Labyrinth steht: Doppelter Standard für Flüchtlinge. Helle Punkte haben den direkten Weg zum Ausgang EU, dunkle landen in einer Sackgasse.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    لاجئون من الدرجة الأولى؟

    بأعداد هائلة، فر الأوكرانيون من الحرب، وأوروبا ترحب بهم بأذرع مفتوحة، حيث يجدون ببساطة من يلوح لهم مرحبا عند الحدود. وعلى الرغم من كل التعاطف مع اللاجئين، يتساءل رسام الكاريكاتير الفلبيني "زاك" عما إذا كانت هناك معايير مزدوجة؟ وأنه يُسمح لهم بدخول البلاد بسبب لون بشرتهم الفاتح؟ لأن الاتحاد الأوروبي عادة ما يغلق حدوده بإحكام.

  • Ein Bär hat die Pfote in einem Honigtopf mit der Aufschrift Ukraine und wird gestochen. Ein Panda beobachtet ihn.

    انطباعات رسامي كاريكاتير عالميين عن بوتين وحربه على أوكرانيا

    حسابات صينية

    منذ سنوات وأستراليا تشعر بالتهديد من الصين، التي تسعى جاهدة للسيادة في جنوب المحيط الهادئ، وقد ألمحت مرارًا إلى نيتها في ضم تايوان. وفقًا لرسام الكاريكاتير الأسترالي "برولمان"، يراقب الباندا عن كثب ما إذا كان الدب الروسي سيبلع العسل الأوكراني، أم أن مستعمرة النحل ستقوم بطرده. وإذا لم ينجح الدب، فإن الباندا بإمكانه أن يجرب حظه في وعاء آخر. إعداد: سوزانه كوردس/ صلاح شرارة


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