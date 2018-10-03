هذه هي ملكة جمال القطط .. في تركيا!

نظمت بلدية "بورساكلار" في العاصمة التركية أنقرة نهاية الأسبوع الماضي الدورة الثالثة من مسابقة ملكة أو ملك جمال القطط، بمشاركة 200 قط وقطة. المهرجان نُظم في المركز الثقافي "عبد الرحيم كاركوج" وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين عالميين وخبراء.

وعملت اللجنة، التي عاينت القطط عن كثب، على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفق أعراقها وأجناسها وألوانها. وقيمت اللجنة القطط المتنافسة بناءً على عدة معايير منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة.

واستطاعت القطة "باموك"، لصاحبتها رقية سوغوت، أن تنتزع المركز الأول، فيما حاز القط "باسكال" لصاحبته فاطمة أيدن على المركز الثاني، وجاء القط "هيركول" لصاحبته مينا جوون في المركز الثالث.

ومُنحت القطط الفائزة باللقب "حليباً" مخصصاً للقطط، فيما ربح أصحابها تذكرة طيران لقضاء عطلة ترفيهية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية، فإن مصطفى تونا، رئيس بلدية أنقرة، أوضح أن القطط التي تربى في المنازل تصبح بعد قضائها وقتاً مع أصحابها أشبه بأحد أفراد العائلة.

وقد أكد المنظمون على أهمية المشاركة في المسابقة، خصوصاً بالنسبة لقطط أنقرة المهددة بالانقراض. كما أشاروا إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة، والتي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها.

م.م/ ي.أ