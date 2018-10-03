 هذه هي ملكة جمال القطط .. في تركيا! | عالم المنوعات | DW | 16.10.2018

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منوعات

هذه هي ملكة جمال القطط .. في تركيا!

شعرها ومشيتها كانت بعض المعايير التي تم اعتمادها لاختيار ملكة أو ملك جمال القطط في العاصمة التركية أنقرة. مئات القطط تنافست على هذا اللقب. ولاشك أن الأجمل هي التي فازت باللقب، مادام لم توجد اعتراض على ذلك.

Screenshot Twitter | ShehabAgency (Twitter)

نظمت بلدية "بورساكلار" في العاصمة التركية أنقرة نهاية الأسبوع الماضي الدورة الثالثة من مسابقة ملكة أو ملك جمال القطط، بمشاركة 200 قط وقطة. المهرجان نُظم في المركز الثقافي "عبد الرحيم كاركوج" وحضرته لجنة تحكيمية مؤلفة من أطباء بيطريين عالميين وخبراء.

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وعملت اللجنة، التي عاينت القطط عن كثب، على تجهيز وثائق عن أنساب القطط المشاركة وفق أعراقها وأجناسها وألوانها. وقيمت اللجنة القطط المتنافسة بناءً على عدة معايير منها فرو القطط وذيولها وعيونها، بالإضافة إلى سلوكها وطريقة مشيتها وتصرفاتها على المنصة.

واستطاعت القطة "باموك"، لصاحبتها رقية سوغوت، أن تنتزع المركز الأول، فيما حاز القط "باسكال" لصاحبته فاطمة أيدن على المركز الثاني، وجاء القط "هيركول" لصاحبته مينا جوون في المركز الثالث.

ومُنحت القطط الفائزة باللقب "حليباً" مخصصاً للقطط، فيما ربح أصحابها تذكرة طيران لقضاء عطلة ترفيهية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء التركية، فإن مصطفى تونا، رئيس بلدية أنقرة، أوضح أن القطط التي تربى في المنازل تصبح بعد قضائها وقتاً مع أصحابها أشبه بأحد أفراد العائلة.

وقد أكد المنظمون على أهمية المشاركة في المسابقة، خصوصاً بالنسبة لقطط أنقرة المهددة بالانقراض. كما أشاروا إلى الأهداف السامية المرجوة من المسابقة، والتي تسعى لزرع حب الحيوانات لدى الإنسان وتحفيز الناس على الاعتناء بها.

م.م/ ي.أ

  • Katze (picture-alliance/AP Photo)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط الغاضب

    تلك القطة من أريزونا وهي إحدى القطط المشهورة عالميا على شبكات التواصل الاجتماعي ، وتعتبر الآن الممثل الأكثر نجاحا لنوعها من القطط. لها تعبيرات و جه غاضبة و هذا أكثر ما يميزها، رغم أن ذلك لم ينتج عن مزاج سيء و لكن عن مرض وراثي أوقف استمرار نموها، لكن مالكها لم ينزعج على الإطلاق من وجهها الغاضب بل استخدمه لتصبح هي نجمة عبر الكوميديا و الأفلام و المشاركات التي صنعها لها.

  • Simon's Cat Screenshot Youtube (Screenshot Youtube)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط سيمون

    القط سيمون ليس قطا حقيقيا من ذوات الاربع و انما هو صنيعة قلم الرسام البريطاني سايمون توفيلد. مقاطع الفيديو المتحركة التي صنعها الفنان له، والتي تحكي قصصا خرافية و جميلة عن قط المنزل "سايمون" . أصبح هذا القط شهير في أنحاء العالم عبر موقع يوتيوب. وقد زار قناة الفيديو الخاصة به حوالي 840 مليون مشاهد حول العالم.

  • Deutschland Vernissage - Corsa Karl und Choupette (picture-alliance/Eventpress)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القطة شوبيت

    هذه القطة تعيش لدى أحد أهم مصممي الأزياء ، الألماني كارل لاغرفيلد، والذي استخدمها كموديل، و بطبيعة الحال كرس مجموعته من الأزياء لملهمته " شوبيت" . شوبيت لديها صفحتها الخاصة على تويتر و انستجرام، و لديها موظف خاص يقوم على أمورها، و اثنين من الخادمات و طباخ وحارس شخصي، الأمر الذي يحسدها عليه الكثير من البشر.

  • Maru Katze Youtube Star (picture-alliance/Asian News Network)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    مارو

    مارو قطة اسكتلندية تعيش في اليابان وأصبحت من المشاهير في جميع أنحاء العالم بفضل موقع يوتيوب. صاحبها ينشر بانتظام مقاطع فيديو لقطته اللطيفة على موقع "mugumogu"، على الرغم من عدم كشفه عن هويته. وفي الوقت نفسه، نشر كتابين عن حياة القطة النجم حتى الآن.

  • Katze Lil Bub wird gekrault (picture-alliance/AP Images/J. C. Hong)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    ليل بوب

    القط قصير الساقين ذو الجسم الهزيل، والعيون المتضخمة واللسان المتدلي: هذا هو ليل بوب. ولد مع مختلف الطفرات الوراثية ويعاني من التقزم وهشاشة العظام. على الصفحة الرئيسية له، القط الصغير يروي قصة حياته: تم التخلي عنه في شوارع بلومينغتون في ولاية انديانا الأمريكية. اليوم صار ليل بوب أحد نجوم التواصل الاجتماعي ولديه قناة يوتيوب وحساب تويتر.

  • Bob, Der Streuner in Berlin (picture-alliance/BREUEL-BILD/J. Harrell)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    قط الشارع

    بوب هو نجم الفيلم والشخصية الرئيسية في الدراما البريطانية "قط الشارع الذي يدعى بوب"، وهو فيلم يقوم على الكتاب الذي يحمل نفس الاسم الذي بيع منه ما يقرب من خمسة ملايين نسخة حتى الآن. حاز بوب على إعجاب 540 ألف على فيسبوك، في شعبية تفوق الكثير من نجوم السينما الآخرين. قبل أن يصبح بوب ذا شهرة عالمية، قيل إنه كان يحب أن يركب الحافلة في طرق لندن على أكتاف صاحبه – ولكن تلك الأوقات مضت منذ وقت طويل-

  • Katze Nala streckt Zunge raus (picture alliance/ANN)

    قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

    القط نالا

    تم العثور على تالا، القط السيامي في مأوى للحيوانات. أخذته المالكة الجديدة وكان مريضا فرعته وحرصت على صحته. وقالت إنها نشرت تقارير مرحلية على حسابها في إنستجرام، والتي وصلت بسرعة إلى أكثر من مليون من متابعيه. في هذه الأثناء، ظهر نالا في العديد من مقاطع الفيديو على يوتيوب والإعلانات الخاصة بحماية الحيوانات.


مختارات

قطط تحولت إلى نجوم في مواقع التواصل الاجتماعي

غزت القطط عالم الانترنت منذ زمن بعيد، إلا أن عدد المعجبين و المتابعين لها على فيسبوك و إنستجرام، يوتيوب وما إلى ذلك من مواقع التواصل الاجتماعي جعل بعضها مشهورا كالنجوم على تلك المواقع. (28.01.2017)  

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